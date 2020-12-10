ປະເທດ ລາວ ພົບ COVID-19 ຕື່ມອີກ 2 ກໍລະນີ

ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ໄດ້ປະກາດມີການກວດພົບກໍລະນີ COVID-19 ຕື່ມອີກໃນປະເທດ, ເຊິ່ງຄັ້ງນີ້ແມ່ນກວດພົບສອງກໍລະນີ.
ໃນການຖະແຫຼງຂ່າວ ກ່ຽວກັບ COVID-19 ປະຈຳວັນທີ 7 ທັນວາທີ່ຜ່ານມາ, ດຣ. ສີສະຫວາດ ສຸດທານີລະໄຊ ຮອງຫົວໜ້າກົມຄຸ້ມຄອງພະຍາດຕິດຕໍ່ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກໄດ້ລາຍງານການພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອໃນລາວ ຕື່ມອີກ ສອງກໍລະນີ, ເຊິ່ງແມ່ນຄົນລາວ ແລະ ຄົນ ຣັດເຊຍ.
ດຣ. ສີສະຫວາດ ສຸດທານີລະໄຊ ກ່າວໃນກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວວ່າ “ພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອສອງຄົນເພີ່ມຢູ່ໃນສະເພາະມື້ວັນທີ 7 ນີ້. ສ່ວນລາຍລະອຽດຫັ້ນກະມີກໍລະນີ ຢັ້ງຢືນກໍລະນີທີ 40 ກະແມ່ນອາຍຸ 65 ປີ. ອາຊີບແມ່ນຈຸບິນ, ສັນຊາດກະແມ່ນ ຣັດເຊຍ. ຈຳກັດບໍລິເວນຢູ່ໂຮງແຮມແຫ່ງນຶ່ງທີ່ຄະນະສະເພາະກິດໄດ້ກຳນົດໄວ້ ໃນນະຄອນຫຼວງ. ສຳລັບກໍລະນີຢັ້ງຢືນທີ 41 ກໍແມ່ນເພດຍິງ ອາຍຸ 19 ປີ ສັນ ຊາດ ລາວ, ອາຊີບນັກສືຶກສາ ເຊິ່ງຮຽນຢູ່ ຣັດເຊຍ. ຜູ້ກ່ຽວກໍໄດ້ຈຳກັດບໍລິເວນ ຢູ່ສູນແຫ່ງນຶ່ງທີ່ຄະນະສະເພາະກິດໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ.”
ຜູ້ຕິດເຊື້ອຄົນ ຣັດເຊຍ ໄດ້ເດີນທາງຜ່ານປະເທດ ອິນໂດເນເຊຍ, ມາເລເຊຍ ແລະ ໄທ ກ່ອນຈະມາເຖິງ ລາວ, ແຕ່ກໍບໍ່ພົບເຊື້ອ ແລະ ວັນທີ 6 ທັນວາ ຜ່ານມາຜູ້ກ່ຽວແມ່ນຮູ້ສຶກເຈັບຄໍ ແລະ ໜາວສັ່ນໜ້ອຍນຶ່ງ ແຕ່ກໍບໍ່ມີໄຂ້. ເມື່ອຜົນ ການກວດອອກມາ ຜູ້ກ່ຽວແມ່ນມີເຊື້ອ COVID-19, ອີງຕາມການກ່າວຂອງ ດຣ. ສີສະຫວາດ ສຸດທານີລະໄຊ.
ປະຊາຊົນທີ່ອາໄສຢູ່ໃນປະເທດ ລາວ ກໍໄດ້ມີຄວາມຢ້ານກົວຂຶ້ນມາອີກ ຫຼັງຈາກ ໄດ້ມີການລາຍ ງານຜູ້ຕິດເຊື້ອໃນໄລຍະໃກ້ໆກັນ. ເຊິ່ງທ່ານນາງ ທິບພາພອນ ຜູ້ທີ່ອາໄສຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ ກໍໄດ້ກ່າວຕໍ່ພວກເຮົາຜ່ານການສົ່ງ ຂໍ້ຄວາມວ່າ ລາວເບື່ອກັບການຢູ່ບ້ານ, ຈະໄປທ່ຽວພາຍໃນປະເທດກໍບໍ່ກ້າໄປ ຍ້ອນມີການລາຍງານຜູ້ຕິດເຊື້ອໃໝ່ ແລະ ອາດມີຜູ້ທີ່ຕິດເຊື້ອລັກລອບເດີນທາງ ເຂົ້າມາປະເທດດ້ວຍ.
ເບິ່ງຄວາມເຫັນ
ໂຫລດຄວາມເຫັນ ຕື່ມອີກ