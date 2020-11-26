ປະເທດ ລາວ ພົບຜູ້ຕິດຊື້ອ COVID-19 ໃໝ່ອີກ 14 ກໍລະນີ

ໃນຂະນະທີ່ທົ່ວໂລກໄດ້ມີການລະບາດ COVID-19 ຄື້ນໃໝ່, ທາງການ ລາວ ໄດ້ລາຍງານ ການພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອໄວຣັສໂຄໂຣນາຈຳນວນຫຼາຍໃນປະເທດ ລາວ ເຊັ່ນກັນເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້.
ໃນກອງປະຊຸມລາຍງານ COVID-19 ປະຈຳວັນຂອງລັດຖະບານ ລາວ ໃນ ວັນທີ 23 ພະຈິກທີ່ຜ່ານມາ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ຮອງສາສະດາຈານ ດຣ. ພູທອນ ເມືອງປາກ ໄດ້ລາຍງານຜູ້ຕິດ COVID-19 ລາຍໃໝ່ໃນລາວເຖິງ 14 ຄົນ. ເຊິ່ງເປັນການກວດພົບຫຼາຍກໍລະ ນີ ພາຍໃນມື້ດຽວ ໃນປະເທດ ລາວ.
ຮອງສາສະດາຈານ ດຣ. ພູທອນ ເມືອງປາກ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາໄດ້ເກັບຕົວຢ່າງສຳລັບຜູ້ທີ່ເດີນທາງເຂົ້າມາ ສປປ ລາວ ຂອງພວກເຮົານີ້ ໄດ້ພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອທັງໝົດ 14 ຄົນ. ໃນ 14 ຄົນນີ້ ແມ່ນເປັນຜູ້ທີ່ຖືສັນຊາດລາວ 1 ຄົນ, ລະກະເຫຼືອນັ້ນ 13 ຄົນແມ່ນເປັນຄົນຕ່າງປະເທດ. ໃນຄົນຕ່າງປະເທດນີ້ຖືວ່າມີອາຍຸຕໍ່າສຸດ 12 ປີ. ຖືວ່າເປັນຄັ້ງທຳອິດທີ່ພວກເຮົາພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອທີ່ມີອາຍຸຕໍ່າ ຢູ່ໃນປະເທດຂອງພວກເຮົາ. ອາຍຸຕໍ່າສຸດ 12 ປີເປັນເດັກຊາຍ ແລະ ອາຍຸສູງສຸດແມ່ນ 51 ປີ. ໃນຈຳນວນ 14 ຄົນນີ້. ເພດຍິງ 3 ຄົນ ແລະ ເພດຊາຍ 11 ຄົນໃນຈຳນວນ 14 ຄົນນີ້.”
ທ່ານຮອງສາສະດາຈານໄດ້ກ່າວຕື່ມວ່າທຸກຄົນທີ່ເຂົ້າມານີ້ແມ່ນບໍ່ມີອາການຫຍັງ. ຜ່ານການສະແກນອຸນຫະພູມກໍເຫັນວ່າບໍ່ມີໄຂ້, ບໍ່ມີໄອ, ຫຼືວ່າບໍ່ມີອາການຜິດປົກກະຕິທາງດ້ານລະບົບຫາຍໃຈ. ເວລາເກັບຕົວຢ່າງໄປກວດນັ້ນ ກໍພົບວ່າມີເຊື້ອ ແລະ ໄດ້ຊໍ້າຄືນຫຼາຍຄັ້ງ.
ຮອງສາສະດາຈານ ດຣ. ພູທອນ ເມືອງປາກ ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ລາຍລະອຽດວ່າຕ່າງ ປະເທດທີ່ຕິດເຊື້ອ 13 ຄົນນັ້ນ ມາຈາກປະເທດໃດ.
ຜູ້ທີ່ໄດ້ເດີນທາງເຂົ້າມາ ລາວ ດັ່ງກ່າວໄດ້ທຳການກວດເຊື້ອກ່ອນແລ້ວ 72 ຊົ່ວ ແລະ ກໍບໍ່ໄດ້ພົບເຊື້ອ.
ການກວດພົບເຊື້ອຄັ້ງຫຼ້າສຸດນີ້ແມ່ນຈາກຖ້ຽວບິນສອງຖິ້ວທີ່ເດີນທາງໄປຮອດນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ເຊິ່ງລຳທຳອິດມີຜູ້ໂດຍສາຍ 62 ຄົນ ແລະ ລຳທີສອງ 49 ຄົນ.
ສຳລັບຜູ້ທີ່ຕິດເຊື້ອນັ້ນ ທາງການລາວກໍໄດ້ນຳສົ່ງໄປແຍກປ່ຽວປິ່ນປົວຢູ່ໂຮງໝໍ ແລະ ຄົນອື່ນໆທີ່ກວດບໍ່ພົບເຊື້ອ ແມ່ນກັກບໍລິເວນກວດໂຣກຢູ່ສະຖານທີ່ໆທາງ ການລາວຈັດໃຫ້.
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