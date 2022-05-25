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ວັນພຸດ, 25 ພຶດສະພາ 2022
ລາວ

ລາວກຽມພ້ອມທີ່ຈະໃຫ້ບໍ​ລິ​ການ ດູ​ແລສຸ​ຂະ​ພາບ​ແກ່ນັກທ່ອງທ່ຽວ ຕ່າງປະເທດ ທີ່​ຄາດ​ວ່າ ຈະ​​ເຂົ້າມາ​ລາວຫຼາຍ​ເຖິງ 2 ລ້ານຄົນ ໃນປີນີ້

ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ລາວກວດ​ອຸ​ນ​ຫະ​ພູມ​ແກ່​ນັກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ ທີ່​ເຂົ້າ​ໄປ​ລາວ​ເພື່ອ​ຮັບ​ປະ​ກັນ​ວ່າ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ບໍ່​ເປັນ​ໄຂ້​ທີ່​ອາດ​ເກີດ​ມາ​ຈາກ​ການ​ຕິດ​ເຊື້ອ​ໄວ​ຣັ​ສ​ໂຄ​ໂຣ​ນາ

ການບໍລິການດ້ານສາທາລະນະສຸກໃນລາວ ພ້ອມທີ່ຈະໃຫ້​ການ​ເບິ່ງ​ແຍງນັກທ່ອງທ່ຽວຕ່າງປະເທດທີ່​ຄາດ​ວ່າ ຈະ​ເດີນ​ທາງ​ມາ​ລາວເຖິງ 2 ລ້ານຄົນໃນປີ 2022 ຊຶ່ງ​ຈະເຮັດໃຫ້ພາກບໍລິການໃນລາວມີລາຍຮັບຫຼາຍກວ່າ 350 ລ້ານໂດລາ. ຊົງ​ລິດ ໂພນ​ເງິນ ມີ​ລາຍ​ງານ​ເລື້ອງນີ້​ມາ​ສະ​ເໜີ​ທ່ານ​ຈາກ​ບາງກອກ.

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ເຊີ​ນ​ຟັງ​ລາຍ​ງານ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການກະ​ກຽມ​ດ້ານ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ສຸກ​ເພື່ອ​ຕ້ອ​ນ​ຮັບ​ນັກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ເຂົ້າ​ໄປ​ລາວ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຂັ້ນ​ສູງໃນກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ-ວັດທະນະທຳ ແລະທ່ອງທ່ຽວເປີດເຜີຍວ່າ ເປົ້າໝາຍສຳຄັນຂອງການເປີດດ່ານສາກົນທຸກ​ແຫ່ງທົ່ວປະເທດ ນັບແຕ່ວັນທີ 9 ພຶດສະພາ 2022 ເປັນຕົ້ນມາ ລັດຖະບານລາວໄດ້ມອບໝາຍໃຫ້ທຸກຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈະ​ຕ້ອງ​ຮ່ວມ​ມືກັນ ເພື່ອດຶງເອົານັກທ່ອງທ່ຽວຕ່າງປະເທດເຂົ້າມາລາວໃຫ້ໄດ້​ເຖິງ 2 ລ້ານຄົນ ໃນປີ 2022, ເຊິ່ງຖ້າຫາກສາ​ມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້​ແທ້​ຈິງ ກໍ​ຈະເຮັດ​ໃຫ້​ຂະ​ແໜງ​ການ​ບໍລິການ​ໃນ​ລາວ​ສາມາດ​ສ້າງ​ລາຍ​ຮັບ​ໄດ້​ຫຼາຍ​ກວ່າ 350 ລ້ານ​ໂດ​ລາ ທັງ​ຍັງຄາດ​ວ່າ​ຈະ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ​ເປັນ 700 ລ້ານ​ໂດ​ລາ​ ໃນ​ປີ 2023 ແລະ​ເພື່ອ​ເຮັດ​ໃຫ້​ສາ​ມາດ​ບັນ​ລຸ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ໄດ້​ຢ່າງ​ແທ້​ຈິງ ລັດ​ຖະ​ບານ​ລາວ ກໍ​ຍັງ​ໄດ້​ສັ່ງ​ການ ໃຫ້​ດຳ​ເນີນ​ມາດ​ຕະ​ການສະກັດ​ກັ້ນ​ການ​ລະບາດ​ຂອງ​ພະຍາດ​ໂຄ​ວິດ-19 ຢ່າງ​ເຂັ້ມ​ງວດ ໃນນັ້ນລວມມີ ການກຽມພ້ອມດ້ານສາທາລະນະສຸກເພື່ອໃຫ້ບໍລິການ ແລະ ເບິ່ງ​ແຍງນັກທ່ອງທ່ຽວໄດ້​ຢ່າງທົ່ວເຖິງໃນທົ່ວປະເທດ ດັ່ງ​ທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງຂອງລັດຖະບານລາວ ໄດ້ໃຫ້​ການ​ຢືນ​ຢັນ​ວ່າ:

“ເພື່ອຮັບມືກັບມາດຕະການຜ່ອນ​ຜັນນັ້ນ ພວກ​ເຮົາຍັງ​ໄດ້​ສືບ​ຕໍ່​ເອົາ​ໃຈ​ໃສ່​ການ​ສັກວັກ​ຊີນ​ຄົບໂດ​ສລວມ​ທັງ​ເຂັມ​ກະ​ຕຸ້ນ ຢ່າງ​ທົ່ວ​ເຖິງ ເພື່ອ​ໃຫ້​ມີ​ອັດຕາ​ການ​ປົກ​ຄຸມ​ສູງ​ທີ່ສຸດ-ກະ​ກຽມຄວາມພ້ອມຂອງໂຮງໝໍ ແລະສະ​ຖານ​ທີ່​ຮັບ​ຮອງ-ປິ່​ນ​ປົວຄົນ​ເຈັບ​ໜັກ​ໃຫ້​ພຽງ​ພໍ​ຕາມ​ຄວາມ​ຕ້ອງ​ການ​ເພີ້ມ​ທະ​ວີ​ການ​ເຝົ້າ​ລະ​ວັງ ຕາມ​ສະ​ຖານ​ທີ່ ທີ່​ສ່ງ​ຕ່າງໆ ພ້ອມທັງ​ເພີ້ມ​ທະວີ​ການ​ບໍລິການ​ ເກັບ​ກຳ​ຂໍ້​ມູນ​ຈາກ​ພາກ​ລັດ ​ແລະເອກະ​ຊົນ​ທີ່ມີ​ສ່ວນ​ຮ່ວມ.”

ທັງ​ນີ້ ນັ​ກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ຊາວ​ຕ່າງ​ຊາດ​ສາ​ມາດ​ຈະ​ເດີນ​ທາງ​ເຂົ້າມາ​ລາວ​ໂດຍ​ຜ່ານ​ດ່ານ​ສາ​ກົນ​ໄດ້​ທັງ 24 ​ແຫ່ງ ພ້ອ​ມ​ດ້ວຍ​ຜົນ​ການກວດ​ໂຄວິດ-19 ​ເປັນ​ລົບ​ທີ່​ບໍ່​ເກີນ 48ຊົ່ວ​ໂມງ ກ່ອນ​ເດີນ​ທາງ​ມາ​ເຖິງ​ລາວສ່ວນ​ຜູ້​ທີ່​ຍັງ​ບໍ່​ມີ​ຜົນ​ການກວດກໍ​ສາ​ມາດກວດ ​ຢູ່​ກັບ​ດ່ານ​ໄດ້​ເລີຍ ແລະ​ບໍ່​ຕ້ອງ​ກັກ​ໂຕ ຖ້​າ​ຫາກ​ຜົນ​ກວດ​ເປັນ​ລົບ ແລະ​ສາ​ມາດ​ເດີນ​ທາງ​ໄດ້​ໃນ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ​ລາວ ແຕ່​ຖ້າ​ຫາກວ່າ​ມີ​ການ​ຕິດ​ໂຄວິດ-19 ​ໃນ​ລາວ ​ຊາວ​ຕ່າງ​ຊາດ​ຕ້ອງ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ຄ່າ​ຮັກ​ສາ​ດ້ວຍ​ຕົນ​ເອງ ແລະ​ນັກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ຍັງ​ສາ​ມາດນຳ​ພາ​ຫາ​ນະ​ເຂົ້າ​ມາ​ໃນ​ລ​າວ​ໄດ້ອີກດ້ວຍ.

​ສ່ວນ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຂັ້ນ​ສູງ​ໃນ​ກະ​ຊວງ​ຖະ​ແຫລງ​ຂ່າວ ວັດ​ທະ​ນາ​ທຳ ແລະ​ທ່ອງ​ທ່ຽວຄາດ​ຫວັງ​ວ່າ​ ນັກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ຊາວ​ຕ່າງ​ຊາດ​ຈະ​ເດີນ​ທາງ​ມາ​ລາວ​ຫລາຍ​ຂຶ້ນ ໂດຍ​ສະ​ເພາະພາຍ​ຫລັງ​ຈາກ​ສາ​ມາດ​ຄວ​ຄຸມ​ການ​ລະ​ບາດ​ໄວ​ຣັ​ສ​ໂຄວິດ-19 ໄດ້​ຢ່າງ​ຄັກ​ແນ່​ແລ້ວ​ນັ້ນ ເມື່ອ​ສົມ​ທົບ​ກັບ​ການ​ເປີດ​ການ​ເດີນ​ລົດ​ໄຟ​ລາວ​ຈີນ ນັບ​ຈາກ​ວັນ​ທີ 3 ທັນ​ວ​າ ປີ 2021 ເປັນ​ຕົ້​ນ​ມາ​ນັ້ນ ທາງ​ການ​ລາວຍັງຄາດ​ໝາຍ​ດ້ວຍ​ວ່າ ​ຈະ​ມີ​ຊາວ​ຈີນ​ເດີນ​ທາງ​ມາ​ລ​າວ​ເກີນກວ່າ 1 ລ້ານ​ຄົນ​ໃນ​ປີ 2022 ແລະ​ຈະ​ເພີ້ມ​ຂຶ້ນ​ ເກີນກວ່າ 25 ເປີ​ເຊັນ ໃນ​ປີ​ຕໍ່​ໄປ ແຕ່​ວ່າ​ບັນ​ຫາ​ກໍ​ຄື​ລັດ​ຖະ​ບານ​ຈີນ ຍັງ​ຄົງ​ບໍ່​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ໃຫ້​ຊາວ​ຈີນ​ເດີນ​ທາງ​ໄປ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ໄດ້ເລີຍ​ຈົນ​ເຖິງ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ​ນີ້.

ທັງ​ນີ້ລັດ​ຖະ​ບານ​ລາວ​ໄດ້​ເປີດ​ປະ​ເທດ​ເພື່ອ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ນັກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ຊາວ​ຕ່າງ​ຊາດ​ໃນ​ວັນ​ທີ 1 ມັງ​ກອນ ​ປີ 2022 ພາຍ​ໃຕ້​ໂຄງ​ການ​ສົ່ງ​ເສີມ​ການ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ສີ​ຂຽວ ທີ່​ແບ່ງ​ເປັນ 2 ປະ​ເພດ ຄື​ເຂດ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ສີ​ຂຽວ ແລະ​ເສັ້ນ​ທາງ​ການ​ທ່ອ​ງ​ທ່ຽວ​ສີ​ຂຽວ​ທີ່​ແບ່ງ​ການ​ດຳ​ເນີນ​ງານ​ອອກ​ເປັນ 3 ໄລ​ຍະ ຫາກ​ແຕ່​ກໍ​ມີຊາວ​ຕ່າງ​ຊາດ​ຈຳ​ນວນ​ໜ້ອຍ​ດຽວທີ່​ເດີນ​ທາງ​ມາ​ລາວ​ໃນ 4 ເດືອນ ຕົ້ນ​ປີ 2022 ນີ້.

ຍິ່ງ​ໄປ​ກວ່າ​ນັ້ນ​ການ​ລະ​ບາດ​ໄ​ວ​ຣັ​ສ​ໂຄວິດ-19 ນັບ​ແຕ່​ປີ 2020 ເປັນ​ຕົ້ນ​ມາ​ກໍຍັງ​ໄດ້​ສົ່ງ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ ເຮັດ​ໃຫ້​ພາກບໍ​ລິ​ການ ແລະ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ໃນ​ລາວ​ສູນ​ເສຍ​ລາຍ​ຮັບ​ເກີນກວ່າ 700 ລ້​ານ​ໂດ​ລາ​ສະ​ຫະ​ລັດ ຕໍ່​ປີ ແລະ​ຍັງ​ເຮັ​ດ​ໃຫ້​ຫົວ​ໜ່ວຍທຸ​ລະ​ກິດ ຈຳ​ນວນ​ຫລາຍ ໄດ້​ຂໍ​ເລື່ອນ​ຊຳ​ລະ​ໜີ້​ສິນ​ໃຫ້​ທະ​ນາ​ຄານ ໃນ​ນີ້​ກໍ​ຮວມ​ເຖິງ​ໂຮງ​ແຮມ ບ້ານ​ພັກ 2,920 ແຫ່ງ ​ບໍ​ລິ​ການ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ 1,500 ກວ່າ​ລາຍ ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ແມ່ນ​ນະ​ຄອນ​ວຽງ​ຈັນ ນັ້​ນ​ມີ​ໜ່ວຍ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ທີ່ຖືກ​ກະ​ທົບ​ຈາກ​ການ​ລະ​ບາດ​ໄວ​ຣັ​ສ​ໂດ​ວິດ-19 ​ເກີນກວ່າ 90 ເປີ​ເຊັນ ຂອງ​ຫົ​ວ​ໜ່ວຍ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ທັງ​ໝົດ​ໃນ​ພາກບໍ​ລິ​ການ ຊຶ່ງ​ໄດ້ເຮັດ​ໃຫ້ເກີ​ດການ​ເລີກ​ຈ້າງ ແລະ​ມີ​ການ​ຫວ່າງງ​ານ​ໃນ​ລາວ​ເກີນກວ່າ 1 ລ້ານ​ຄົນ​ໃນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນດ້ວຍ​ສະ​ພາບ​ການ​ດັ່ງ​ກ່າວ ຈຶ່ງ​ເຮັດ​ໃຫ້​ລັດ​ຖະ​ບານ​ລາວ​ໄດ້​ປະ​ກາດ​ເປີດ​ດ່ານ​ສາ​ກົນ​ໃນ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ ເພື່ອ​ຮັບ​ເອົາ​ນັກ​ທ່ອງ​ທ່ຽ

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