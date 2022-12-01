ທ່ານທອງລຸນ ສີສຸລິດ ປະທານປະເທດ ພ້ອມດ້ວຍພັນລະຍາ ແລະ ຄະນະຜູ້ແທນລະດັບສູງຂອງ ສປປ ລາວ ຢ້ຽມຢາມຈີນຢ່າງເປັນທາງການ ເປັນເວລາ 3 ມື້ ແຕ່ວັນທີ 29 ພະຈິກ ຫາ 2 ທັນວາ.
ທ່ານທອງລຸນ ໄດ້ຖືກຕ້ອນຮັບ ໂດຍປະທານປະເທດຈີນ ທ່ານສີ ຈິ້ນຜິງ ໃນການຢ້ຽມຢາມທີ່ແນໃສ່ເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍສາຍພົວພັນ ໃນການເປັນພາຄີຍຸດ ທະສາດຮອບດ້ານ ແລະລົງເລິກໃນການເສີມສ້າງນ້ຳໃຈແຫ່ງການເປັນຄູ່ຮ່ວມຊະຕາກຳ.
ນອກຈາກການພົບປະທານກັບປະເທດສີ ຈິ້ນຜິງແລ້ວ ທ່ານທອງລຸນຍັງໄດ້ພົບປະກັບນາຍົກລັດຖະມົນຕີຫຼີ ເກີ້ຈຽງ (Li Kegiang) ແລະປະທານສະພາປະຊາຊົນແຫ່ງຊາດ ທ່ານ ຫລີ ຊ້ານຊູ (Li Zhanshu) ອີງຕາມລາຍງານຂ່າວຂອງລາວ.
ຈີນ ເປັນຜູ້ລົງທຶນຈາກຕ່າງປະເທດຫຼາຍເປັນອັນດັບນຶ່ງ ແລະຄູ່ການຄ້າທີ່ໃຫຍ່ ອັນດັບສອງຂອງ ສປປ ລາວ ແລະລາວແມ່ນນຶ່ງໃນປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ ທີ່ເພິ່ງພາຈີນຫຼາຍທີ່ສຸດ ແລະເປັນພາຄີທີ່ໃກ້ຊິດທີ່ສຸດ ກັບປັກກິ່ງ.
ໃນຂະນະທີ່ລາວພວມລົງເລິກຄວາມສຳພັນທາງດ້ານເສດຖະກິດແລະການເມືອງ ຫຼາຍຂຶ້ນກັບຈີນ ແຕ່ລາວກໍຍັງຮັກສາຄວາມສຳພັນອັນໃກ້ຊິດ ກັບປະເທດຫວຽດນາມໄວ້ຢູ່.
ໃນປີກາຍນີ້ ລາວແລະຈີນ ໄດ້ເປີດທາງລົດໄຟຄວາມໄວສູງ ແຕ່ບໍ່ເຕັນຫາວຽງຈັນ ຊຶ່ງໄດ້ຮັບທຶນສະໜັບສະໜຸນຈາກຂໍ້ລິເລີ້ມນຶ່ງແລວທາງນຶ່ງເສັ້ນທາງຫຼື BRI ຂອງຈີນ.
ເຄິ່ງນຶ່ງຂອງໜີ້ສິນສາທາລະນະຂອງລາວ ທີ່ມີມູນຄ່າ 14 ພັນ 500 ລ້ານໂດລານັ້ນ ແມ່ນຈີນເປັນເຈົ້າໜີ້ເພື່ອໃຫ້ຄວາມສະໜັບສະໜຸນແກ່ໂຄງການພັດທະນາຕ່າງໆຂອງລາວ ຮວມທັງທາງລົດໄຟລາວຈີນນຳດ້ວຍ.