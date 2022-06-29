ນາຍົກລັດຖະມົນຕີລາວ ເນັ້ນຢ້ຳວ່າ ການປັກປັນເຂດແດນລະຫວ່າງລາວກັບໄທຈະຕ້ອງເລັ່ງປະຕິບັດໃຫ້ສຳເລັດໂດຍໄວ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນເຂດແດນທາງບົກ ທີ່ຕົກລົງກັນຍັງບໍ່ທັນໄດ້ ເຫລືອພຽງແຕ່ 7 ເປີເຊັນເທົ່ານັ້ນ, ຊົງລິດ ໂພນເງິນ ມີລາຍລະອຽດມາສະເໜີທ່ານຈາກບາງກອກ.
ທ່ານພັນຄຳ ວິພາວັນ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີໄດ້ຖະແຫລງວ່າ ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ກັບໄທ ເຊິ່ງໄດ້ຍົກສະຖານະຂຶ້ນເປັນຮຸ້ນສ່ວນຍຸດທະສາດເພື່ອການຈະເລີນເຕີບໂຕ ແລະການພັດທະນາ ຢ່າງຍືນຍົງ ທັງໄດ້ວາງແຜນປະຕິບັດການຮ່ວມລະຫວ່າງລາວ-ໄທ ໃນໄລຍະ 2022-2026 ອີກດ້ວຍນັ້ນ ຖືເປັນສັກກະຫຼາດໃໝ່ຂອງການຮ່ວມມືລະຫວ່າງລາວ-ໄທ ຊຶ່ງດ້ານນຶ່ງທີ່ມີຄວາມສໍາຄັນ ຢ່າງຍິ່ງກໍແມ່ນການເສີມສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈອັນດີ ລະ ຫວ່າງປະຊາຊົນສອງປະເທດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຢູ່ໃນທີ່ມີເຂດຊາຍແດນຕິດຕໍ່ກັນນັ້ນ ຍັງຖືວ່າເປັນເຂດບູລິມະສິດໃນການເສີມສ້າງສາຍພົວພັນມິດຕະພາບ ລະຫວ່າງລາວ-ໄທອີກດ້ວຍ. ສະນັ້ນ ຈຶ່ງມີຄວາມຈຳເປັນຢ່າງຍິ່ງທີ່ທາງການລາວ-ໄທ ຈະຕ້ອງຮ່ວມມືກັນຢ່າງ ໃກ້ຊິດເພື່ອສະກັດກັ້ນທຸກການເຄື່ອນໄຫວ ທີ່ຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມສະຫງົບຮຽບຮ້ອຍຢູ່ທີ່ເຂດຕິດຕໍ່ຊາຍແດນຂອງສອງປະເທດນັ້ນ, ຊຶ່ງໃນນີ້ກໍລວມເຖິງການປັກປັນເຂດແດນທາງບົກ ແລະທາງນ້ຳລະຫວ່າງກັນໃຫ້ສຳເລັດໂດຍໄວ, ດັ່ງທີ່ທ່ານພັນຄຳໄດ້ຖະແຫລງ ຢືນຢັນໃນໂອກາດເດີນທາງຢ້ຽມຢາມປະເທດໄທ ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ວ່າ:
“ສປປ ລາວ ຕີລາຄາສູງຕໍ່ການພົວພັນຮ່ວມມື ຮັກສາຄວາມສະຫງົບຮຽບຮ້ອຍຢູ່ຕາມບໍລິເວນຊາຍແດນ ເປັນຕົ້ນແມ່ນສະກັດກັ້ນ-ປາບປາມການຄ້າຢາເສບຕິດ, ການຄ້າມະນຸດ ແລະ ອື່ນໆ ຕະຫລອດເຖິງການລາດຕະເວນຕາມສາຍນ້ຳຕ່າງໆ ທີ່ມັນຕິດພັນກັບຊາຍແດນຂອງພວກເຮົາ. ສປປ ລາວ ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນເປັນພິເສດໃນການຮັບປະກັນເຮັດແນວໃດ ໃຫ້ຊາຍແດນເຮົາເປັນຊາຍແດນສັນຕິພາບ ແລະດີແທ້ພວກເຮົາພະຍາຍາມປັກຫລັກ ໝາຍຊາຍແດນທາງບົກແລະນໍ້າໃຫ້ສໍາເລັດໃຫ້ມັນໄວ ເພື່ອຈະເປັນມໍລະດົກຝາກໄວ້ໃຫ້ແກ່ລູກຫຼານເຮົາ.”
ທາງດ້ານເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງຂອງໄທ ໃນຄະນະກຳມາທິການຊາຍແດນຮ່ວມ ລະຫວ່າງລາວ-ໄທ ໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ ຄະນະປະຕິບັດງານໄທ-ລາວ ຍັງສືບຕໍ່ຮ່ວມກັນສ້າງແຜນທີ່ແມ່ນ້ຳຂອງສະບັບໃໝ່ ທີ່ມີມາດຕາສ່ວນ 1:25,000 ຮວມທັງຍັງໄດ້ດຳເນີນການສຳຫຼວດວັດແທກດ້ວຍເຄື່ອງຮັບສັນຍານ ດາວທຽມລະບົບ GPS ຢູ່ແຄມຝັ່ງແມ່ນ້ຳຂອງໃນເບື້ອງປະເທດໄທ ໄດ້ແລ້ວ 167 ຈຸດ ຫາກແຕ່ ການດຳເນີນງານກໍຕ້ອງຢຸດສະງັກ ເພາະການລະບາດຂອງໄວຣັສໂຄວິດ-19 ນັບແຕ່ປີ 2020 ເປັນຕົ້ນມາ.
ໂດຍຄະນະກຳມາທິການຊາຍແດນຮ່ວມ ລະຫວ່າງລາວ-ໄທ ທີ່ມີລັດຖະມົນຕີວ່າການຕ່າງປະເທດ ຂອງລາວ-ໄທ ເປັນປະທານຮ່ວມກັນນັ້ນ ໄດ້ຕົກລົງກຳນົດເປົ້າໝາຍຈະປັກປັນເຂດແດນທາງບົກ ແລະທາງນ້ຳລະຫວ່າງກັນໃຫ້ສຳເລັດໃນປີ 2021 ຕາມລຳດັບ ຫາກແຕ່ກໍຖືເປັນກຳນົດການ ທີ່ບໍ່ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ຈິງ ຍ້ອນຜົນກະທົບຈາກການລະບາດຂອງໄວຣັສໂຄວິດ-19 ດັ່ງກ່າວ.
ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ ສຳລັບໃນປີ 2018-2019 ຄະນະເຈົ້າໜ້າທີ່ຮ່ວມລາວ-ໄທ ກໍໄດ້ລົງໄປສຳຫຼວດພື້ນທີ່ ຕົວຈິງຢູ່ບໍລິເວນພູຜານົມ, ບໍລິເວນ 3 ບ້ານ ທີ່ຂັດແຍ້ງກັນແລະບໍລິເວນຕົ້ນກຳເນີດຂອງແມ່ນ້ຳເຫືອງ ໂດຍທາງການຂອງສອງຝ່າຍຍັງໄດ້ມອບໝາຍໃຫ້ຄະນະປະຕິບັດງານຮ່ວມທາງດ້ານກົດໝາຍສືບຕໍ່ປຶກສາຫາລື ເພື່ອຫາຊ່ອງທາງການແກ້ໄຂບັນດາຈຸດຄົງຄ້າງ ໃຫ້ໄດ້ຢ່າງເປັນຮູບປະທຳ ໂດຍນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 1997 ເປັນຕົ້ນມາ ທາງການ ລາວ-ໄທ ສາມາດຕົກລົງປັກປັນເຂດແດນລະຫວ່າງກັນໄດ້ແລ້ວ 676 ກິໂລແມັດ ແລະໄດ້ປັກຫຼັກໝາຍຊາຍແດນແລ້ວ 210 ຫຼັກ ຄິດເປັນ 93 ເປີເຊັນຂອງເຂດແດນທາງບົກທັງໝົດ ຈຶ່ງຍັງເຫຼືອປະມານ 50 ກິໂລແມັດ ໃນ 14 ພື້ນທີ່ ທີ່ຈະຕ້ອງຕົກລົງກັນໃຫ້ໄດ້ຢ່າງເປັນຮູບປະທຳ ຊຶ່ງກໍເຊັ່ນດຽວກັນກັບເຂດແດນທາງນ້ຳ ທັງໃນເຂດແມ່ນ້ຳເຫືອງ ແລະແມ່ນ້ຳຂອງນັ້ນ.
ໃນປັດຈຸບັນນີ້ ການປັກປັນເຂດຊາຍແດນລາວກັບປະເທດເພື່ອນບ້ານ ໄດ້ດຳເນີນ ການສຳເລັດແລ້ວ 3 ປະເທດ ກໍຄື ມຽນມາ, ຈີນ ແລະຫວຽດນາມ ຈຶ່ງ ຍັງເຫຼືອ 2 ປະເທດ ກໍຄືໄທ ແລະກຳປູເຈຍ ທີ່ຈະຕ້ອງດຳເນີນ ການສຳຫຼວດ ເພື່ອປັກປັນເຂດແດນຮ່ວມກັນຕໍ່ໄປ ທັງນີ້ ທາງການລາວ ແລະ ກຳປູເຈຍສາມາດຕົກລົງປັກປັນເຂດແດນຮ່ວມກັນ ໄດ້ແລ້ວ460 ກິໂລແມັດ ຊຶ່ງຄິດເປັນ 86 ເປີເຊັນຂອງຊາຍແດນທັງໝົດ.
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