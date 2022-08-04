ໃນວັນທີ 3 ສິງຫາ ວານນີ້ ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດລາວສະແດງທ່າທີຕໍ່ການໄປຢ້ຽມຢາມເກາະໄຕ້ຫວັນຂອງທ່ານນາງແນນຊີ ເພໂລຊີ, ປະທານສະພາຕ່ຳຂອງສະຫະລັດເມື່ອຄືນວັນທີ 2 ຜ່ານມາ ໂດຍມີສ່ວນນຶ່ງຖະແຫລງຜ່ານເວັບໄຊທ໌ຂອງກະຊວງວ່າ “ຄັດຄ້ານທຸກເຈດຈໍານົງທີ່ມຸ່ງຫວັງສ້າງສະຖານະການເພື່ອສ້າງ ‘ສອງປະເທດຈີນ’ ຫຼື ‘ໜຶ່ງຈີນ, ‘ໜຶ່ງໄຕ້ຫວັນ’. ສປປ ລາວ ຢ້ຳຄືນການສະໜັບສະໜູນນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານ ສປ ຈີນ ໃນການທ້ອນໂຮມປະເທດຊາດໂດຍສັນຕິວິທີ.”
ຕາມທັດສະນະສ່ວນຕົວຂອງນັກປັນຍາຊົນລາວຜູ້ນຶ່ງທີ່ຕິດຕາມນະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດຂອງລາວເຫັນວ່າ ລັດຖະບານຄວນຈະສະແດງທ່າທີແບບເປັນກາງຫລາຍກວ່ານີ້ຊຶ່ງທ່ານບອກວ່າ:
ທ່ານກ່າວອີກວ່າ ການສະແດງທ່າທີທີ່ຄັດຄ້ານການເຄື່ອນໄຫວຂອງຜູ້ນຳສຳຄັນຜູ້ນຶ່ງຂອງສະຫະລັດເຊັ່ນນີ້ ອາດຈະເຮັດໃຫ້ລັດຖະບານສະຫະລັດ ແລະພັນທະມິດເບິ່ງລາວວ່າ ບໍ່ໄດ້ສະແດງຄວາມເປັນມິດຕໍ່ເຂົາເຈົ້າຢ່າງສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍ.