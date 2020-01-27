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ລາວ

ທາງ​ການລາວມີ​ມາດ​ຕະ​ການ​ປ້ອງ​ກັນ ການແຜ່​ລະ​ບາດເຊື້ອ​ ໄວ​ຣັ​ສໂຄ​ໂຣ​ນາ ແລ້ວ ແຕ່​ການ​​ຈັດ​ຕັ້ງປະ​ຕິ​ບັດ ​ປາ​ກົດ​ວ່າ ຍັງຂ້ອນ​ຂ້າງ​ຊ້າ

ຜູ້​ໂດ​ຍ​ສ​ານ​ລໍ​ຖ້າ ທີ່​ສະ​ໜາມ​ບິນ​ວັດ​ໄຕ ສ​ປ​ປ ລາວ

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ລັດຖະບານລາວກໍາລັງວາງມາດຕະການປ້ອງກັນການແຜ່ລະບາດຂອງເຊື້ອ ໄວຣັສ
ໂຄໂຣນາ ທີ່ພາໃຫ້ເປັນໂຣກປອດອັກ​ເສບໃໝ່ໃນຂະນະທີ່ລາວມີຊາຍແດນຕິດກັບ
ຈີນຢູ່ໃນ 3 ແຂວງພາກເໜືອ ແລະມີການເດີນທາງເຂົ້າອອກຈາກລາວກັບໄປຍັງຈີນ
ເປັນປະຈໍາ ຂອງບັນດານັກທຸລະກິດ, ນັກວິຊາການ, ກໍາມະກອນ ແລະ ນັກທ່ອງທ່ຽວ
ຈີນ ຮວມທັງຜູ້ເດີນ ທາງມາ ຈາກຫລາຍປະເທດຜ່ານຈີນເຂົ້າມາ]າວ ກໍມີຄວາມເປັນ
ຫ່ວງກັນວ່າໂຣກ ປອດອັກ​ເສບ ຫລື​ປອດບວມຊະໜິດໃໝ່ທີ່ເກີດຈາກເຊື້ອໄວຣັສໂຄ
ໂຣນາ (Coronavirus) ຈະມາແຜ່ຜາຍ ຫລືລະບາດຢູ່ໃນລາວ. ຕໍ່ບັນຫານີ້ ທາງວີ
ໂອເອ ກໍໄດ້ສໍາພາດປະຊາຊົນລາວ ແລະພະນັກງານທີ່ສະໜາມບິນສາກົນວັດໄຕ ຈໍາ ນວນນຶ່ງເພື່ອຖາມຄວາມຄິດເຫັນຂອງເຂົາເຈົ້າ. ລາຍລະອຽດຈະ ເປັນຈັ່ງໃດນັ້ນ ຂໍ ເຊີນທ່ານຮັບຟັງຈາກ ນັກຂ່າວຂອງພວກເຮົາໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.

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ເຊີນ​ຟັງ​ລາຍ​ງານ​ການ​ປ້ອງ​ກັນແຜ່​ລະ​ບາດ ເຊື້ອ​ໄວ​ຣັ​ສ​ໂຄ​ໂຣ​ນາ ໃນ ສ​ປ​ປ ລາວ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ

ອີງຕາມອົງການຂ່າວຊິນຫົວທາງອິນເຕີແນັດຂອງທາງການຈີນ ສະບັບອອກໃນ ວັນທີ
23 ມັງກອນຜ່ານມາ, ​ພະ​ຍາດ​ປອດບວມ ຫລື​ປອດ​ອັກ​ເສບຊະໜິດໃໝ່ ທີ່ເກີດ​ຈາກ
​ເຊື້ອ​ໄວ​ຣັ​ສໂຄໂຣນາ (Corona) ໄດ້ເຮັດໃຫ້ 17 ຄົນ ເສຍຊີວິດ ແລະ ຫລາຍກວ່າ
444 ຄົນແລ້ວທີ່ຖືກຢືນຢັນວ່າ ໄດ້ລົ້ມປ່ວຍຍ້ອນຕິດເຊື້ອໄວ ຣັສນີ້ຢູ່ໃນແຂວງຮູເບ,
ທາງພາກກາງຂອງຈີນ. ເຊື້ອໄວຣັສທີ່ວ່ານີ້ຖືກພົບ​ວ່າ ໄດ້​ເລີ້ມ​ມີ​ຂຶ້ນຢູ່ໃນເມືອງວູຫານ, ຊຶ່ງເປັນເມືອງເອກຂອງແຂວງດັ່ງກ່າວໃນ ເດືອນທັນວາຜ່ານມາ. ມາຮອດວັນທີ 22
ຜ່ານມາມີຄົນລົ້ມປ່ວຍ ທີ່ຖືກຢືນຢັນວ່າຕິດເຊື້ອໄວຣັສນີ້ ຢູ່ທົ່ວຈີນຫລາຍເຖິງ 571 ກໍ
ລະນີແລ້ວ.

ຕະຫຼາດ​ຫົວ​ຂົວ ນະ​ຄອນ​ຫຼວງວຽງ​ຈັນ
ຕະຫຼາດ​ຫົວ​ຂົວ ນະ​ຄອນ​ຫຼວງວຽງ​ຈັນ

ອີງຕາມອົງການຂ່າວດັ່ງກ່າວມີຄວາມເປັນຫ່ວງກັນຢ່າງຫລວງຫລາຍວ່າກໍລະນີ ຄົນຕິດ
ເຊື້ອໄວຣັສສາຍພັນໃໝ່ນີ້ ອາດຈະເພີ້ມຂຶ້ນຢ່າງວ່ອງໄວ ໃນຊ່ວງໄລຍະບຸນປີໃໝ່ ຫລືກຸດ
ຈີນ ທີ່ເລີ້ມຂຶ້ນໃນວັນທີ 25 ມັງກອນຜ່ານມານີ້ ຊຶ່ງມີຫລາຍ ຮ້ອຍລ້ານຄົນເດີນທາງຢ່າງ
ຄັບຄາໜາແໜ້ນຢູ່ໃນລົດເມ, ລົດໄຟ, ແລະເຮືອບິນ ເພື່ອໄປສະຫລອງບຸນປີໃໝ່ຮ່ວ​ມກັບ
ຄອບຄົວ. ຕໍ່ສະພາບການນີ້ ທາງການເທດ ສະບານເມືອງວູຫານ ກໍໄດ້ງົດການປະ​ຕິ​ບັດ​ງານຂົນສົ່ງຂອງພະຫະນະ ຮັບໃຊ້ສາທາລະນະຊົນທຸກປະເພດເຊັ່ນ ລົດເມ, ລົດໄຟໃຕ້
ດິນ ແລະ ອື່ນໆ ແລະ ສາຍການບິນຂາອອກຈາກເມືອງດັ່ງກ່າວໄວ້ ແບບບໍ່ມີກໍານົດ.

ເນື່ອງຈາກວ່າລາວມີຊາຍແດນຕິດກັບຈີນ ຢູ່ໃນ 3 ແຂວງພາກເໜືອ​ ​ກໍຄືຜົ້ງ​ສາ​ລີ, ຫລວງ
​ນ້ຳ​ທາ ແລະ​ອຸ​ດົ​ມໄຊ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ທາງການລາວມີຄວາມເປັນຫ່ວງຕໍ່ເລື້ອງນີ້ເປັນພິເສດ
ເຖິງແມ່ນວ່າຈະຍັງບໍ່ມີລາຍງານກໍລະນີສົງໄສໃດໆ ວ່າ ມີຄົນຕິດເຊື້ອໄວຣັສນີ້ຢູ່ໃນລາວ
ກໍຕາມ. ໃນວັນທີ 20 ມັງກອນ, 2020 ຜ່ານມາທາງກະຊວງສາທາລະນະສຸກກໍໄດ້ອອກ
ໜັງ​ສື​ແຈ້ງ​ການເລກທີ 030 ​ເຖິງທຸກ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ພວກ ປະຕິບັດງານຢູ່​ດ່ານ ກວດຄົນເຂົ້າເມືອງຢູ່ໃນ 3 ແຂວງທີ່ມີຊາຍແດນຕິດກັບຈີນ ແລະສະ
​ໜາມ​ສາກົນ 2 ແຫ່ງ ຊຶ່ງກໍຄືສະໜາມບິນ​ວັດ​ໄຕ ແລະສະ​ໜາມ​ບິນ​ຫລວງ​ພະ​ບາງ ທີ່​ມີ​ຜູ້
​ໂດຍ​ສານ​ເດີນທາງເຂົ້າ-ອອກ​ປະເທດ ແລະເດີນທາງໄປ-ມາ ປະເທດ ຈີນເປັນປະຈໍານັ້ນ
ວ່າ​ໃຫ້ກະກຽມ​ຮັບ​ມື ແລະ​ຄວບ​ຄຸມ​ການ​ຕິດ​ເຊື້ອ​ໄວ​ຣັ​ສໂຄ ໂຣນາ (Corona) ສາຍ​ພັນ
ໃໝ່ດັ່ງກ່າວ. ໃນນັ້ນທາງກະຊວງກໍແຈ້ງວ່າ ຈະ ສົ່ງທີມງານການແພດໄປ​ເຄື່ອນ​ໄຫວປ້ອງ
ກັນ ແລະ​ຄວບ​ຄຸມ​ພະ​ຍາດຕິດ​ຕໍ່ ແລະ​ນຳ​ໃຊ້​ເຄື່ອງວັດແທກ​ອຸນ​ຫະ​ພູມຮ່າງ​ກາຍເພື່ອ​ຕິດ
​ຕາມ​ເຝົ້າ​ລະ​ວັງ ຢູ່ໃນດ່ານກວດ​ຄົນ​ເຂົ້າ​ເມືອງສາກົນຕ່າງໆ ຢູ່ທົ່ວປະເທດ.

ກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້ທາງວີໂອເອກໍໄດ້ສໍາພາດພະນັກງານກົມຄຸ້ມຄອງອາຫານ ແລະຢາຈາກ
ກະຊວງສາທາລນະສຸກປະຈໍາສະໜາມບິນວັດໄຕ ຊຶ່ງພວກເພິ່ນໄດ້ໃຫ້ ຄໍາເຫັນວ່າ:
“ກະແຈ້ງມາແລ້ວ ເພາະວ່າພວກເຮົາກະມີໜ່ວຍງານລະບາດຢູ່ໃນສະໜາມບິນ ກະ
ໄດ້ຮ່ວມມືກັນຫັ້ນແລ້ວ ກ່ຽວກັບການລະບາດນີ້."


ຕໍ່ບັນຫານີ້ ກໍມີຄວາມເປັນຫ່ວງກັນຢູ່ໃນໝູ່ປະຊາຊົນ ແລະ​ກໍມີສົນທະນາກັນ ຫລາຍສົມ
ຄວນກ່ຽວກັບການລະບາດຂອງເຊື້ອໄວຣັສໂຄໂຣນາ ທີ່ວ່ານີ້ ຢູ່ ໃນຄົນລາວບາງກຸ່ມ ໂດຍ
ສະເພາະແມ່ນພວກທີ່ຢູ່ໃນຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ ຊຶ່ງໃນນັ້ນພະນັກງານນໍາທ່ຽວຄົນນຶ່ງ ທີ່ໄປຮັບເອົາແຂກທ່ອງທ່ຽວເດີນທາງ ມາສະ​ໜາມ​ບິນ​ວັດ​ໄຕ ກໍໃຫ້ຄໍາເຫັນວ່າ:

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by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ

“ມັນກະມານໍານັກທ່ອງຖອກ ທ່ອງທ່ຽວຊັ້ນລະ. ມັນມາກໍຈໍາເປັນແຫລະອັນນີ້ ມັນຕິດ
ຄົນສູ່ຄົນໄດ໋ອັນນີ້. ຄົນລາວນີ້ຫວາ ໄປຮຽນຈີນ ແລ້ວເຂົາ ພັກຊ່ວງໄລຍະພັກກຸດຈີນ
ນີ້ຕິ.”

ຢ່າງໃດກໍຕາມ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີເຜີຍແຜ່ກ່ຽວກັບໃບແຈ້ງການດັ່ງກ່າວຂອງກະຊວງ
ສາທາລະນະສຸກ ແລະເຕືອນໃຫ້ປະຊາຊົນໃຫ້ເຝົ້າລະວັງກ່ຽວກັບເຊື້ອພະຍາດນີ້ແລວ
ກໍ​ຕາມ ແຕ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນຕົວຈິງນັ້ນ ຍັງປາກົດວ່າຊັກ​ຊ້າ ດັ່ງການໃຫ້ຄໍາເຫັນ
ຂອງພະນັກງານ ຍິງປະຈໍາສະໜາມບິນແຫ່ງນັ້ນຄົນນຶ່ງ:

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by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ

“ໄດ້ຍິນແຕ່ຂ່າວຕາມໂທລະທັດ ຕາມອັນນັ້ນ ຫາກບໍ່ເຫັນໃຜລົງມາເທື່ອ”

ເຊັ່ນດຽວກັນ ອີງຕາມການບອກເລົ່າຂອງພະນັກງານຫຸ້ມຫໍ່ຫີບກ່ອງຕ່າງໆ ປະຈໍາສະ
ໜາມບິນວັດໄຕ ຫລັງ​ຈາກສາມມື້ທີ່ມີໃບແຈ້ງການກ່ຽວກັບການຮັບມື ກັບເຊື້ອ​ໄວ​ຣັ​ສ​ທີ່​
ພາ​ໃຫ້​ເກີດ​ໂຣກ​ປອດ​ອັກ​ເສບຂອງກະຊວງສາທາລະນະສຸກອອກມາແລ້ວ ກໍປາກົດວ່າ ມາດຕະການນັ້ນຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຖືກນໍາໄປ ປະຕິບັດຢ່າງວ່ອງໄວ ເມື່ອທຽບໃສ່ກັບສະພາບ
ການແຜ່ລະບາດທີ່​ວ່ອງ​ໄວ ຢູ່ໃນຈີນ, ປະ​ເທດ​ເພື່ອນ​ບ້ານ​ຂອງ​ລາວ ທີ່​ອາດ​ຈະ​ແຜ່​ລາມ​
ມາ​ເຖິງ​ລາວ​ໄດ້ໂດຍສະເພາະໃນໄລຍະປີໃໝ່ຈີນທີ່ມີຈໍ​ນວນຫລວງຫລາຍເດີນທາງໄປ ແລະມາຈາກຈີນ ດັ່ງການຄາດຄະເນຂອງຫລາຍຄົນຢູ່ໃນລາຍງານຂອງອົງ ການຂ່າວ
ຊິນຫົວ ທີ່ກ່າວຢູ່ຂ້າງເທິງນັ້ນ. ເມື່ອຖາມເຖິງການເອົາເຄື່ອງວັດແທກ​ອຸນ​ຫະ​ພູມຮ່າງ​ກາຍໄປກຽມໄວ້ເພື່ອກວດຜູ້ໂດຍສານທີ່ເດີນທາງມາຈາກຈີນ ຕາມໃບແຈ້ງການຂອງ​
ກະ​ຊວງ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ສຸກນັ້ນ ພະ​ນັກ​ງານຜູ້ນີ້ຕອບວ່າ:

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by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ

“ບໍ່ຄ່ອຍເຫັນເຂົາກວດ ມາກະມາທຳມະດາ ນີ້ແຫລ້ວ. ມາກະມີແຕ່ເອົາເຄື່ອງລົງ ບໍ່ຮູ້
ອີຫຍັງ. ບໍ່ຄ່ອຍມີໜາ ບໍ່ທັນໄດ້ມີ ບໍ່ທັນໄດ້ມີຂະບວນການເລື້ອງກວດ ເລື້ອງຫຍັງ ບໍ່
ທັນໄດ້ມີ ບໍ່ທັນໄດ້ເຫັນ. ກາທໍາມະດາໜີ້ແຫລະ ຜູ້ໃດມາກໍມາທໍາ ມະດາ ເອົາເຄື່ອງ
ລົງກາບໍ່ໄດ້ກວດ ບໍ່ໄດ້ຫຍັງ ກະທໍາມະດາ ຊາເບິ່ງກະບໍ່ ເຫັນກວດ.”

ສະຫລຸບແລ້ວ, ​ພະ​ຍາດ​ປອດອັກ​ເສບ ຫລື​ປອດບວມຊະ​ໜິດໃໝ່ ທີ່ເກີດ​ຈາກ​ເຊື້ອ​ໄວ
​ຣັ​ສໂຄໂຣນາ (Corona) ທີ່ລະບາດຢ່າງວ່ອງ​ໄວຢູ່ໃນຈີນນັ້ນ ແມ່ນ ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມ
ເປັນຫ່ວງກັນຢ່າງຫລວງຫລາຍຢູ່ໃນລາວ, ຊຶ່ງເປັນປະເທດນຶ່ງ ທີ່ມີຊາຍແດນຕິດກັບ
ຈີນ ແລະມີຄົນລາວ ໂດຍສະເພາະແມ່ນນັກສຶກສາລາວ ທີ່ຮຽນຢູ່ຈີນ ແລະຊາວຈີນເດີນ
ທາງເຂົ້າອອກລາວ ເພື່ອກັບໄປປະເທດເປັນ ປະຈໍາ. ເພື່ອຮັບມືກັບສະພາບການດັ່ງ
ກ່າວ ລັດຖະບານກໍໄດ້ຮີບຮ້ອນຈັດ ໃຫ້ມີມາດຕະການເພື່ອກຽມຕ້ານການແຜ່ລະບາດ
ຂອງເຊື້ອໄວຣັສໃໝ່ ແລະ ອັນຕະລາຍຊະນິດນີ້ໄວ້. ແຕ່ວ່າ ໃນພາກປະຕິບັດຕົວຈິງກໍ
ຍັງປາກົດວ່າ ບໍ່ທັນ ເຮັດໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວເທົ່າທີ່ຄວນເທື່ອ.

ເຊີນຊົມ​ວີ​ດິ​ໂອ​ກ່ຽວ​ກັບສະ​ຖານ​ທີ່​ຕ່າງໆ ທີ່​ອາດມີ​ການ​ແຜ່​ລະ​ບ​າດຂອງ​ເຊື້ອ​ໄວ​ຣັ​ສ ໂຄ​ໂຣ​ນາ​ໄດ້ ໃນ​ນະ​ຄອນ​ວຽງ​ຈັນ
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