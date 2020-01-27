ລັດຖະບານລາວກໍາລັງວາງມາດຕະການປ້ອງກັນການແຜ່ລະບາດຂອງເຊື້ອ ໄວຣັສ
ໂຄໂຣນາ ທີ່ພາໃຫ້ເປັນໂຣກປອດອັກເສບໃໝ່ໃນຂະນະທີ່ລາວມີຊາຍແດນຕິດກັບ
ຈີນຢູ່ໃນ 3 ແຂວງພາກເໜືອ ແລະມີການເດີນທາງເຂົ້າອອກຈາກລາວກັບໄປຍັງຈີນ
ເປັນປະຈໍາ ຂອງບັນດານັກທຸລະກິດ, ນັກວິຊາການ, ກໍາມະກອນ ແລະ ນັກທ່ອງທ່ຽວ
ຈີນ ຮວມທັງຜູ້ເດີນ ທາງມາ ຈາກຫລາຍປະເທດຜ່ານຈີນເຂົ້າມາ]າວ ກໍມີຄວາມເປັນ
ຫ່ວງກັນວ່າໂຣກ ປອດອັກເສບ ຫລືປອດບວມຊະໜິດໃໝ່ທີ່ເກີດຈາກເຊື້ອໄວຣັສໂຄ
ໂຣນາ (Coronavirus) ຈະມາແຜ່ຜາຍ ຫລືລະບາດຢູ່ໃນລາວ. ຕໍ່ບັນຫານີ້ ທາງວີ
ໂອເອ ກໍໄດ້ສໍາພາດປະຊາຊົນລາວ ແລະພະນັກງານທີ່ສະໜາມບິນສາກົນວັດໄຕ ຈໍາ ນວນນຶ່ງເພື່ອຖາມຄວາມຄິດເຫັນຂອງເຂົາເຈົ້າ. ລາຍລະອຽດຈະ ເປັນຈັ່ງໃດນັ້ນ ຂໍ ເຊີນທ່ານຮັບຟັງຈາກ ນັກຂ່າວຂອງພວກເຮົາໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ອີງຕາມອົງການຂ່າວຊິນຫົວທາງອິນເຕີແນັດຂອງທາງການຈີນ ສະບັບອອກໃນ ວັນທີ
23 ມັງກອນຜ່ານມາ, ພະຍາດປອດບວມ ຫລືປອດອັກເສບຊະໜິດໃໝ່ ທີ່ເກີດຈາກ
ເຊື້ອໄວຣັສໂຄໂຣນາ (Corona) ໄດ້ເຮັດໃຫ້ 17 ຄົນ ເສຍຊີວິດ ແລະ ຫລາຍກວ່າ
444 ຄົນແລ້ວທີ່ຖືກຢືນຢັນວ່າ ໄດ້ລົ້ມປ່ວຍຍ້ອນຕິດເຊື້ອໄວ ຣັສນີ້ຢູ່ໃນແຂວງຮູເບ,
ທາງພາກກາງຂອງຈີນ. ເຊື້ອໄວຣັສທີ່ວ່ານີ້ຖືກພົບວ່າ ໄດ້ເລີ້ມມີຂຶ້ນຢູ່ໃນເມືອງວູຫານ, ຊຶ່ງເປັນເມືອງເອກຂອງແຂວງດັ່ງກ່າວໃນ ເດືອນທັນວາຜ່ານມາ. ມາຮອດວັນທີ 22
ຜ່ານມາມີຄົນລົ້ມປ່ວຍ ທີ່ຖືກຢືນຢັນວ່າຕິດເຊື້ອໄວຣັສນີ້ ຢູ່ທົ່ວຈີນຫລາຍເຖິງ 571 ກໍ
ລະນີແລ້ວ.
ອີງຕາມອົງການຂ່າວດັ່ງກ່າວມີຄວາມເປັນຫ່ວງກັນຢ່າງຫລວງຫລາຍວ່າກໍລະນີ ຄົນຕິດ
ເຊື້ອໄວຣັສສາຍພັນໃໝ່ນີ້ ອາດຈະເພີ້ມຂຶ້ນຢ່າງວ່ອງໄວ ໃນຊ່ວງໄລຍະບຸນປີໃໝ່ ຫລືກຸດ
ຈີນ ທີ່ເລີ້ມຂຶ້ນໃນວັນທີ 25 ມັງກອນຜ່ານມານີ້ ຊຶ່ງມີຫລາຍ ຮ້ອຍລ້ານຄົນເດີນທາງຢ່າງ
ຄັບຄາໜາແໜ້ນຢູ່ໃນລົດເມ, ລົດໄຟ, ແລະເຮືອບິນ ເພື່ອໄປສະຫລອງບຸນປີໃໝ່ຮ່ວມກັບ
ຄອບຄົວ. ຕໍ່ສະພາບການນີ້ ທາງການເທດ ສະບານເມືອງວູຫານ ກໍໄດ້ງົດການປະຕິບັດງານຂົນສົ່ງຂອງພະຫະນະ ຮັບໃຊ້ສາທາລະນະຊົນທຸກປະເພດເຊັ່ນ ລົດເມ, ລົດໄຟໃຕ້
ດິນ ແລະ ອື່ນໆ ແລະ ສາຍການບິນຂາອອກຈາກເມືອງດັ່ງກ່າວໄວ້ ແບບບໍ່ມີກໍານົດ.
ເນື່ອງຈາກວ່າລາວມີຊາຍແດນຕິດກັບຈີນ ຢູ່ໃນ 3 ແຂວງພາກເໜືອ ກໍຄືຜົ້ງສາລີ, ຫລວງ
ນ້ຳທາ ແລະອຸດົມໄຊ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ທາງການລາວມີຄວາມເປັນຫ່ວງຕໍ່ເລື້ອງນີ້ເປັນພິເສດ
ເຖິງແມ່ນວ່າຈະຍັງບໍ່ມີລາຍງານກໍລະນີສົງໄສໃດໆ ວ່າ ມີຄົນຕິດເຊື້ອໄວຣັສນີ້ຢູ່ໃນລາວ
ກໍຕາມ. ໃນວັນທີ 20 ມັງກອນ, 2020 ຜ່ານມາທາງກະຊວງສາທາລະນະສຸກກໍໄດ້ອອກ
ໜັງສືແຈ້ງການເລກທີ 030 ເຖິງທຸກ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ພວກ ປະຕິບັດງານຢູ່ດ່ານ ກວດຄົນເຂົ້າເມືອງຢູ່ໃນ 3 ແຂວງທີ່ມີຊາຍແດນຕິດກັບຈີນ ແລະສະ
ໜາມສາກົນ 2 ແຫ່ງ ຊຶ່ງກໍຄືສະໜາມບິນວັດໄຕ ແລະສະໜາມບິນຫລວງພະບາງ ທີ່ມີຜູ້
ໂດຍສານເດີນທາງເຂົ້າ-ອອກປະເທດ ແລະເດີນທາງໄປ-ມາ ປະເທດ ຈີນເປັນປະຈໍານັ້ນ
ວ່າໃຫ້ກະກຽມຮັບມື ແລະຄວບຄຸມການຕິດເຊື້ອໄວຣັສໂຄ ໂຣນາ (Corona) ສາຍພັນ
ໃໝ່ດັ່ງກ່າວ. ໃນນັ້ນທາງກະຊວງກໍແຈ້ງວ່າ ຈະ ສົ່ງທີມງານການແພດໄປເຄື່ອນໄຫວປ້ອງ
ກັນ ແລະຄວບຄຸມພະຍາດຕິດຕໍ່ ແລະນຳໃຊ້ເຄື່ອງວັດແທກອຸນຫະພູມຮ່າງກາຍເພື່ອຕິດ
ຕາມເຝົ້າລະວັງ ຢູ່ໃນດ່ານກວດຄົນເຂົ້າເມືອງສາກົນຕ່າງໆ ຢູ່ທົ່ວປະເທດ.
ກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້ທາງວີໂອເອກໍໄດ້ສໍາພາດພະນັກງານກົມຄຸ້ມຄອງອາຫານ ແລະຢາຈາກ
ກະຊວງສາທາລນະສຸກປະຈໍາສະໜາມບິນວັດໄຕ ຊຶ່ງພວກເພິ່ນໄດ້ໃຫ້ ຄໍາເຫັນວ່າ:
“ກະແຈ້ງມາແລ້ວ ເພາະວ່າພວກເຮົາກະມີໜ່ວຍງານລະບາດຢູ່ໃນສະໜາມບິນ ກະ
ໄດ້ຮ່ວມມືກັນຫັ້ນແລ້ວ ກ່ຽວກັບການລະບາດນີ້."
ຕໍ່ບັນຫານີ້ ກໍມີຄວາມເປັນຫ່ວງກັນຢູ່ໃນໝູ່ປະຊາຊົນ ແລະກໍມີສົນທະນາກັນ ຫລາຍສົມ
ຄວນກ່ຽວກັບການລະບາດຂອງເຊື້ອໄວຣັສໂຄໂຣນາ ທີ່ວ່ານີ້ ຢູ່ ໃນຄົນລາວບາງກຸ່ມ ໂດຍ
ສະເພາະແມ່ນພວກທີ່ຢູ່ໃນຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ ຊຶ່ງໃນນັ້ນພະນັກງານນໍາທ່ຽວຄົນນຶ່ງ ທີ່ໄປຮັບເອົາແຂກທ່ອງທ່ຽວເດີນທາງ ມາສະໜາມບິນວັດໄຕ ກໍໃຫ້ຄໍາເຫັນວ່າ:
“ມັນກະມານໍານັກທ່ອງຖອກ ທ່ອງທ່ຽວຊັ້ນລະ. ມັນມາກໍຈໍາເປັນແຫລະອັນນີ້ ມັນຕິດ
ຄົນສູ່ຄົນໄດ໋ອັນນີ້. ຄົນລາວນີ້ຫວາ ໄປຮຽນຈີນ ແລ້ວເຂົາ ພັກຊ່ວງໄລຍະພັກກຸດຈີນ
ນີ້ຕິ.”
ຢ່າງໃດກໍຕາມ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີເຜີຍແຜ່ກ່ຽວກັບໃບແຈ້ງການດັ່ງກ່າວຂອງກະຊວງ
ສາທາລະນະສຸກ ແລະເຕືອນໃຫ້ປະຊາຊົນໃຫ້ເຝົ້າລະວັງກ່ຽວກັບເຊື້ອພະຍາດນີ້ແລວ
ກໍຕາມ ແຕ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນຕົວຈິງນັ້ນ ຍັງປາກົດວ່າຊັກຊ້າ ດັ່ງການໃຫ້ຄໍາເຫັນ
ຂອງພະນັກງານ ຍິງປະຈໍາສະໜາມບິນແຫ່ງນັ້ນຄົນນຶ່ງ:
“ໄດ້ຍິນແຕ່ຂ່າວຕາມໂທລະທັດ ຕາມອັນນັ້ນ ຫາກບໍ່ເຫັນໃຜລົງມາເທື່ອ”
ເຊັ່ນດຽວກັນ ອີງຕາມການບອກເລົ່າຂອງພະນັກງານຫຸ້ມຫໍ່ຫີບກ່ອງຕ່າງໆ ປະຈໍາສະ
ໜາມບິນວັດໄຕ ຫລັງຈາກສາມມື້ທີ່ມີໃບແຈ້ງການກ່ຽວກັບການຮັບມື ກັບເຊື້ອໄວຣັສທີ່
ພາໃຫ້ເກີດໂຣກປອດອັກເສບຂອງກະຊວງສາທາລະນະສຸກອອກມາແລ້ວ ກໍປາກົດວ່າ ມາດຕະການນັ້ນຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຖືກນໍາໄປ ປະຕິບັດຢ່າງວ່ອງໄວ ເມື່ອທຽບໃສ່ກັບສະພາບ
ການແຜ່ລະບາດທີ່ວ່ອງໄວ ຢູ່ໃນຈີນ, ປະເທດເພື່ອນບ້ານຂອງລາວ ທີ່ອາດຈະແຜ່ລາມ
ມາເຖິງລາວໄດ້ໂດຍສະເພາະໃນໄລຍະປີໃໝ່ຈີນທີ່ມີຈໍນວນຫລວງຫລາຍເດີນທາງໄປ ແລະມາຈາກຈີນ ດັ່ງການຄາດຄະເນຂອງຫລາຍຄົນຢູ່ໃນລາຍງານຂອງອົງ ການຂ່າວ
ຊິນຫົວ ທີ່ກ່າວຢູ່ຂ້າງເທິງນັ້ນ. ເມື່ອຖາມເຖິງການເອົາເຄື່ອງວັດແທກອຸນຫະພູມຮ່າງກາຍໄປກຽມໄວ້ເພື່ອກວດຜູ້ໂດຍສານທີ່ເດີນທາງມາຈາກຈີນ ຕາມໃບແຈ້ງການຂອງ
ກະຊວງສາທາລະນະສຸກນັ້ນ ພະນັກງານຜູ້ນີ້ຕອບວ່າ:
“ບໍ່ຄ່ອຍເຫັນເຂົາກວດ ມາກະມາທຳມະດາ ນີ້ແຫລ້ວ. ມາກະມີແຕ່ເອົາເຄື່ອງລົງ ບໍ່ຮູ້
ອີຫຍັງ. ບໍ່ຄ່ອຍມີໜາ ບໍ່ທັນໄດ້ມີ ບໍ່ທັນໄດ້ມີຂະບວນການເລື້ອງກວດ ເລື້ອງຫຍັງ ບໍ່
ທັນໄດ້ມີ ບໍ່ທັນໄດ້ເຫັນ. ກາທໍາມະດາໜີ້ແຫລະ ຜູ້ໃດມາກໍມາທໍາ ມະດາ ເອົາເຄື່ອງ
ລົງກາບໍ່ໄດ້ກວດ ບໍ່ໄດ້ຫຍັງ ກະທໍາມະດາ ຊາເບິ່ງກະບໍ່ ເຫັນກວດ.”
ສະຫລຸບແລ້ວ, ພະຍາດປອດອັກເສບ ຫລືປອດບວມຊະໜິດໃໝ່ ທີ່ເກີດຈາກເຊື້ອໄວ
ຣັສໂຄໂຣນາ (Corona) ທີ່ລະບາດຢ່າງວ່ອງໄວຢູ່ໃນຈີນນັ້ນ ແມ່ນ ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມ
ເປັນຫ່ວງກັນຢ່າງຫລວງຫລາຍຢູ່ໃນລາວ, ຊຶ່ງເປັນປະເທດນຶ່ງ ທີ່ມີຊາຍແດນຕິດກັບ
ຈີນ ແລະມີຄົນລາວ ໂດຍສະເພາະແມ່ນນັກສຶກສາລາວ ທີ່ຮຽນຢູ່ຈີນ ແລະຊາວຈີນເດີນ
ທາງເຂົ້າອອກລາວ ເພື່ອກັບໄປປະເທດເປັນ ປະຈໍາ. ເພື່ອຮັບມືກັບສະພາບການດັ່ງ
ກ່າວ ລັດຖະບານກໍໄດ້ຮີບຮ້ອນຈັດ ໃຫ້ມີມາດຕະການເພື່ອກຽມຕ້ານການແຜ່ລະບາດ
ຂອງເຊື້ອໄວຣັສໃໝ່ ແລະ ອັນຕະລາຍຊະນິດນີ້ໄວ້. ແຕ່ວ່າ ໃນພາກປະຕິບັດຕົວຈິງກໍ
ຍັງປາກົດວ່າ ບໍ່ທັນ ເຮັດໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວເທົ່າທີ່ຄວນເທື່ອ.
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