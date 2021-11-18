ຂະນະທີ່ລາວກຳລັງປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການສະກັດກັ້ນບໍ່ໃຫ້ຈຳນວນ ກໍລະນີຜູ້ຕິດພະຍາດໂຄວິດ-19 ເພີ້ມຂຶ້ນຢູ່ນີ້ ໃນວັນອັງຄານຜ່ານມານີ້ກໍມີຂ່າວດີອອກມາຈາກບໍລິສັດຟາຍເຊີ (Pfizer) ຂອງສະຫະລັດກ່ຽວກັບຜົນສໍາເລັດໃນການຜະລິດຢາເມັດເພື່ອກັນໂຄວິດ-19 ຊະນິດໃໝ່ທີ່ຊື່ວ່າ Paxlovid ຊຶ່ງຈາກການທົດລອງພົບວ່າ ສາມາດຫລຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໃນການເຂົ້ານອນໃນໂຮງໝໍ ແລະການຕາຍຂອງຜູ້ຕິດເຊື້ອ ທີ່ບໍ່ເຖິງຂັ້ນຮ້າຍແຮງນັ້ນໄດ້ເກືອບຮອດ 90 ເປີ ເຊັນ. ນອກນັ້ນ ບໍລິສັດນີ້ຍັງໄດ້ລົງນາມ ໃນຂໍ້ຕົກລົງກັບກຸ່ມ Medicines Patent Pool ຫລື MPP ທີ່ມີສຳນັກງານໃຫຍ່ຕັ້ງຢູ່ນະຄອນເຈນີວາຊຶ່ງເປັນ ກຸ່ມດ້ານສາທາລະນະສຸກຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດວ່າຈະອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ ຜະລິດຢາທົ່ວໄປໃນ 95 ປະເທດຜະລິດຢາເມັດກັນໂຄວິດ-19 ທີ່ຢູ່ໃນຂັ້ນທົດ ລອງຂອງຕົນນີ້ໄດ້. ສປປ ລາວເອງກໍນອນຢູ່ໃນ 95 ປະເທດທີ່ວ່ານັ້ນ. ແຕ່ ຢ່າງໃດກໍຕາມປະເທດເຫລົ່ານີ້ຖ້າສົນໃຈຢາກໄດ້ສູດຜະລິດຢານີ້ກໍຕ້ອງໄດຍື່ນຄຳຮ້ອງຂໍອະນຸຍາດບໍ່ກາຍວັນທີ 6 ທັນວາຈະມາເຖິງນີ້, ອີງຕາມເວັບໄຊທ໌ຂອງກຸ່ມ MPP https://medicinespatentpool.org/licence-post/pf-07321332/
ຕໍ່ສະພາບການນີ້ ແມ່ຍິງລາວໄວກາງຄົນຜູ້ນຶ່ງ ໃນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ບ່ອນທີ່ການລະບາດຂອງໂຄວິດ-19 ຍັງສືບຕໍ່ສູງຂຶ້ນນັບມື້ນັ້ນ ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອວ່າ:
ບໍລິສັດຟາຍເຊີເວົ້າອີກວ່າຕົນ ຈະບໍ່ເກັບເງິນຄ່າຢານີ້ນຳປະເທດທີ່ມີລາຍໄດ້ຕ່ຳທີ່ໄດ້ຮັບຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ຈາກບໍລິສັດນີ້ ໃນຈຳນວນໂດສທີ່ໜ້ອຍກວ່າ 1 ເປີເຊັນຂອງວັກຊີນທີ່ຕົນຜະລິດ, ອີງຕາມເວັບໄຊທ໌ຂອງບໍລິສັດນີ້. ສະນັ້ນມັນກໍເປັນຂ່າວດີຫລາຍສຳລັບປະເທດລາວ ເພາະລາວຜ່ານມາຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບວັກຊີນໄຟເຊີຫລາຍ.
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