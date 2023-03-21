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ວັນອັງຄານ, ໒໑ ມີນາ ໒໐໒໓
ລາວ

ຄົນ​ຊົນ​ຊັ້ນ​ປານ​ກາງກຳ​ລັງ​ພົ້ນ​ເດັ່ນໃຫ້​ເຫັນ ຢູ່​ລາວ ຊຶ່ງ​ແຕກ​ຕ່າງ​ກັບ 10 ປີ​ກ່ອນ, ຕາມ​ການ​ສັງ​ເກດ​ຂອງ​ຄົນ​ລາວ-ອາ​ເມ​ຣິ​ກັນ​ຜູ້​ນຶ່ງ

  • ​ບົວ​ສະ​ຫວັນ ​ສິມ​ມາ​ລາ
ຮ້ານກາ​ເຟ​ສ​ຕາ​ບັກ (Starbuck) ທີ່​ໂດ່ງ​ດັງຂອງ​ອາ​ເມຣິ​ກາ ​ເຂົ້າ​ໄປ​​ຕະ​ຫລາດ​ຂອງ​ລາວເມື່ອ​ມໍ່ໆ​ມານີ້ ຊຶ່ງ​ເປັນ​ທີ່​ນິ​ຍົ​ມ​ຂອງ​ຄົນ​ລາວຫລາຍ​ຄົນທີ່​ສາ​ມາດຊື້​ໄດ້ ຊຶ່ງ​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າ ລາວ​ເປັນ​ປະ​ເທດ​ທີ່​ມີ​ຄົນ​ລາຍ​ຮັບ​ປານ​ກາງພົ້ນ​ເດັ່ນ​ໃຫ້​ເຫັນ​ຊັດ​ເຈ​ນຂຶ້ນ

ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າໄພ​ເງິນ​ເຟີ້​ເພີ້ມ​ຂຶ້ນ​ຢ່າງວ່ອງ​ໄວ ແລະ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ໂດບ​ລວ​ມ ຝືດ​ເຄືອງ​ເພີ້ມ​ຂຶ້ນ​ກໍ​ຕາມ ແຕ່​ປາ​ກົດ​ວ່າ ສັງ​ຄົມ​ລາວ​ຍັງ​ສືບ​ຕໍ່​ປ່ຽນ​ແປງ​ໄປ ນັ້ນ​ກໍຄື​ການ​ພົ້ນ​ເດັ່ນ​ຂຶ້ນ​ຂອງ​ຄົນ​ຊັ້ນ​ກາງ, ອີງ​ຕາມ​ຄຳ​ຄິດ​ເຫັນຂອງ​ນາງ​ຈັນ​ເພັນ (ນາມ​ແຝງ) ​ຈາກ​ລັດ​ຄາ​ລິ​ຟໍ​ເນຍ, ຜູ້​ເຄີຍ​ໄປ​ເຮັດ​ວຽກ​ງານດ້ານການ​ກຸ​ສົນຢູ່​ລາວ​ມາ​ໄດ້ 10 ກວ່າປີ​ແລ້ວ ຊຶ່ງ​ສາ​ມາດ​ສັງ​ເກດ​ເຫັນ​ໄດ້​ຈາກ​ການ​ທີ່​ມີ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ກາ​ເຟອາ​ເມ​ຣິກັນທີ່​ໂດ່ງ​ດັງ​ ເຊັ່ນ​ສ​ຕາ​ບັກ ​ສາ​ມາດເຂົ້າ​ໄປ​ແຂ່ງ​ຂັນ​ກັບ​ຮ້ານ​ກາ​ເຟ​ລາ​ຄາ​ຖືກ​ຂອງ​ລາວ ໄດ້ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າບາງ​ຄົນ​ເຊັ່ນ​ນາງ​ຈັນ​ເພັນ​ບໍ່​ຄ່ອຍ​ເຫັນ​ດີ​ນຳ​ສະ​ພາບ​ແບບນັ້ນປານ​ໃດ​ກໍ​ຕາມດັ່ງ​ທີ່​ນາງບອກ​ວ່າ:
"ສ​ຕາ​ບັກສ໌ (Starbucks) ແມ່ນທັງ​ດ້ານດີ ແລະບໍ່ດີ. ມັນ​ດີ​ກໍ​ເພາະ​ມັນ​ສະ​ແດງ​ໃຫ້ເຫັນວ່າມີການພັດທະນາ. ເອີ ມັນບໍ່ດີໃນຄວາມຈິງທີ່ວ່າ ມັນສາມາດເຮັດ​ໃຫ້ ທຸລະກິດທ້ອງຖິ່ນໝົດ​ໄປ, ແຕ່ຂ້ອຍບໍ່ເຫັນດີນໍາເພາະວ່າ ຄົນສ່ວນໃຫຍ່ຍັງມັກ ດື່ມກາເຟແບບທ້ອງຖິ່ນຢູ່. ສະ​ນັ້ນ ເຂົາເຈົ້າກໍຈະມີທາງເລືອກ. ມີ​ຊົນ​ຊັ້ນ​ສູງ​ທີ່​ພົ້ນ​ເດັ່ນ​ຂຶ້ນ​ຢ່າງ​ໃຫຍ່​ຫລວງ ແລະ​ມີ​ຊົນ​ຊັ້ນ​ກາງ​ທີ່​ພົ້ນ​ເດັ່ນ​ຂຶ້ນຢ່າງໃຫຍ່​ຫລວງ ຊຶ່ງ​ເມື່ອ 10 ປີ​ກ່ອນ​ນັ້ນ ຖ້າບໍ່​ແມ່ນ​ຄົນ​ຮັ່ງກໍ​ມີແຕ່​ເປັນຄົນ​ເທົ່າ​ນັ້ນ ບໍ່​ມີ​ຄົນ​ຊັ້ນ​ກາງ."

​ສ່ວນ​ທາງ​ທະ​ນາ​ຄານ​ໂລກນັ້ນໃນ​ຊຸມ​ປີມໍ່ໆ​ມານີ້​ໄດ້​ຈັດ​ໃຫ້​ລາວ​ເປັນ​ປະ​ເທດ ທີ່ມີລາຍ​ຮັບ​ປານ​ກາງ​ຂ້ອນ​ຂ້າງ​ຕ່ຳ ​ເພາະ​ລາວ​ມີ​ລາຍ​ຮັບ​ສະ​ເລ່ຍທີ່​ຢູ່​ໃນ​ເກນລະ​ຫວ່າງ 1,026 ໂດ​ລາ ຫາ 3,995 ໂດ​ລາ​ຕໍ່​ຄົນ. ແຕ່​ຢ່າງ​ໃດ​ກໍ​ຕາມ ລວມຍອດ​ລາຍ​ຮັບ​ສະ​ເລ່ຍຂອງ​ລາວໃນ​ໄລ​ຍະ​ຍາວແມ່ນມີ​ທ່າ​ອ່ຽງ​ຫລຸດ​ລົງ 10.4 ໂດ​ລາ​ຕໍ່​ຄົນ ຫລື 0.48 ເປີ​ເຊັນຕໍ່​ປີ​ໃນ​ໄລ​ຍະ 2022 ຫາ 2027. ໃນ​ປີ 2019 ລາຍ​ຮັບ​ສະ​ເລ່ຍ​ຂອງ​ລາວ​ແມ່ນສູງ​ສຸດ ກໍ​ຄື 2,620.93 ໂດ​ລາ​ຕໍ່​ຄົນ ແລ້ວ​ກໍ​ຫລຸດ​ລົງ​ມາ​ເປັນ 2,172 ກວ່າໂດ​ລາ​ໃນ​ປີ​ 2024 ແລະ​ຄາດ​ວ່າ​ຈະ​ຫລຸດ​ລົງ​ໄປ​ຫາ​ຈຸດ​ຕ່ຳ​ສຸດເຖິງ 1,933 ໂດ​ລາ​ຕໍ່​ຄົນ​ໃນ​ປີ 2024 ແລ້ວ​ຈຶ່ງ​ຈະ​ເລີ້ມ​ສູງ​ຂຶ້ນ​ມາ​ເລັກ​ນ້ອຍ​, ອີງ​ຕາມ ເວັບ​ໄຊ​ທ໌​ຂອງ​ອົງ​ການ​ສະ​ຕາ​ຕິ​ສ​ຕາ https://www.statista.com/statistics/804943/gross-domestic-product-gdp-per-capita-in-laos/ ຊຶ່ງ​ເປັນ​ອົງ​ການ​ວິ​ໄຈ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ສາ​ກົນ ທີ່​ມີ​ສຳ​ນັກງານ​ໃຫຍ່​ຕັ້ງ​ຢູ່​ນະ​ຄອນ​ຮຳ​ບວກ​ຂອງ​ເຢຍ​ຣະ​ມັນ.

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