ນັກຕຳໜິຕິຕຽນລັດຖະບານລາວຖືກນຳສົ່ງເຂົ້າໂຮງໝໍຫຼັງຈາກໄດ້ເປັນເປົ້າໝາຍຂອງມືປືນຄົນນຶ່ງໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ລາຍງານໃນເບື້ອງຕົ້ນ ກ່ຽວກັບການ ຕາຍຂອງລາວປາກົດວ່າເປັນຄວາມຜິດພາດ.
ທ້າວ ອານຸຊາ ຫຼື ແຈັກ ຫຼວງສຸພົມ ຖືກລາຍງານວ່າເສຍຊີວິດຫຼັງຈາກລາວຖືກຍິງໃສ່ໜ້າ ແລະ ໜ້າເອິກໃນໄລຍະເຜົາຂົນ ໃນຂະນະທີ່ລາວກຳລັງນັ່ງຢູ່ຮ້ານກາເຟແຫ່ງນຶ່ງເມື່ອວັນເສົາທີ່ຜ່ານມາ.
ທ້າວ ອານຸຊາ ຜູ້ທີ່ດຳເນີນໜ້າເຟສບຸກຊື່ວ່າ ຂັບເຄື່ອນດ້ວຍຄີບອດ (Driven By Keyboard), ເຊິ່ງເປັນທີ່ຮູ້ຈັກຢ່າງກວ້າງຂວາງສຳລັບການລົງຂໍ້ຄວາມຕຳໜິວິຈານພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ ແລະ ລັດຖະບານຄອມມູນິສຂອງປະເທດ.
ສື່ມວນຊົນໃນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຕ່າງປະເທດໃນວັນພຸດວານນີ້ໄດ້ລາຍງານວ່ານັກວິຈານດັ່ງກ່າວໄດ້ເສຍຊີວິດໃນຂະນະທີ່ຖືກນຳສົ່ງໄປໂຮງໝໍຫຼັງຈາກຖືກຍິງໂດຍມືປືນທີ່ບໍ່ຊາບຊື່. ລາຍງານຕ່າງໆໄດ້ກ່າວວ່າການຍິງກັນໄດ້ເກີດຂຶ້ນເວລາຕອນຄ່ຳ 10:26 ຂອງວັນເສົາຢູ່ໃນຮ້ານທີ່ຊື່ວ່າ After School Chocolate & Bar ໃນເມືອງຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
ແຕ່ຮູບພາບທີ່ວີໂອເອໄດ້ເຫັນສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າທ້າວ ອານຸຊາ ຖືກຕິດດ້ວຍຜ້າຕິດບາດ ແລະ ພັນແຜຢູ່ຕຽງຂອງໂຮງໝໍ. ໜ້າເຟສບຸກຂອງທ້າວ ອານຸຊາ ຕໍ່ມາໄດ້ລົງຮູບເກົ່າຂອງລາວ ເຊິ່ງມີອາຍຸ 25 ປີໃນຕອນແລງວັນພຸດວານນີ້. ຂໍ້ຄວາມທີ່ເອົາລົງໃນສື່ສັງຄົມເວົ້າວ່າຄອບຄົວຂອງລາວໄດ້ກ່າວວ່າລາວໄດ້ເສຍຊີວິດເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ມືປືນກັບຄືນມາ ແລະ ຂ້າທ້າວ ອານຸຊາ.
ທ່ານ ຟິລ ໂຣເບີດສັນ, ຮອງຜູ້ອຳນວຍການພະແນກເອເຊຍຂອງກຸ່ມປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດ Human Rights Watch ໄດ້ຮັບຂ່າວກ່ຽວກັບການລອດຊີວິດຂອງທ້າວ ອານຸຊາ ຢູ່ງານສະຫຼອງວັນອິດສະຫຼະພາບດ້ານການຂ່າວຢູ່ ບາງ ກອກ ໃນແລງວັນພຸດວານນີ້.