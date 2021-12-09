ທ້າມກາງການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ຮອບສາມທີ່ມີທ່າອ່ຽງການຕິດແປດໄວຣັສເພີ້ມຂຶ້ນຕື່ມ ມາໄດ້ເກືອບ 4 ເດືອນຢູ່ນີ້ ລັດຖະບານລາວໄດ້ເລີ້ມປະກາດໃຫ້ຄົນທີ່ມີເງື່ອນໄຂເໝາະສົມໄປຮັບການສັກຢາວັກຊິນເຂັມທີ 3 ຫລື ເຂັມເພີ້ມທີ່ເອີ້ນເປັນພາສາອັງກິດວ່າ Booster ນັ້ນ. ຊຶ່ງການສັກຢາທີ່ວ່ານີ້ໄດ້ເລີ້ມມີຂຶ້ນຕັ້ງແຕ່ເດືອນພະຈິກຜ່ານມາ ດັ່ງການບອກເລົ່າຂອງ ດຣ. ມະນີວອນ ທິແກ້ວ, ຜູ້ທີ່ໄດ້ຕິດຕາມເບິ່ງເລື້ອງນີ້ຢູ່ໃນລາວ ຊຶ່ງທ່ານນາງເວົ້າວ່າ:
ທ່ານາງເລົ່າສູ່ຟັງອີກວ່າລັດຖະບານລາວໄດ້ເປີດກວ້າງໃຫ້ຄົນໄປສັກວັກຊີນທີ່ວ່ານີ້ ແລະພະຍາຍາມປຸກລະດົມໃຫ້ປະຊາຊົນຜູ້ທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ສັກຢາວັກຊີນຈັກເຂັມເທື່ອ ຢູ່ໃນທຸກພາກຂອງປະເທດ ບໍ່ວ່າຈະຢູ່ໃນຕົວເມືອງຫລືໃນເຂດຊົນນະບົດກໍຕາມ ໃຫ້ໄປສັກ ດັ່ງທີ່ທ່ານນາງເວົ້າສູ່ຟັງວ່າ:
ສ່ວນແຮງງານລາວຢູ່ໄທນັ້ນ, ເມື່ອວັນທີ 3 ທັນວາຜ່ານມາ, ທາງສະຖານທູດລາວ ປະຈຳບາງກອກ ກໍໄດ້ອອກແຈ້ງການໃຫ້ເຂົາເຈົ້າໄປຮັບຢາວັກຊີນໂດຍບໍ່ຕ້ອງເສຍຄ່າ ແລະກໍບໍ່ຈຳເປັນມີການນັດໝາຍ ຢູ່ທີ່ສູນສັກຢາເຍົາວະຊົນໄທ-ຍີ່ປຸ່ນດິນແດງ ໃນບາງກອກ ລະຫວ່າງ ວັນທີ 17-19 ຊຶ່ງເຂົາເຈົ້າຈະໄດ້ສັກຢາທີ່ເປັນສອງຊະນິດຕ່າງກັນ ຄືເຂັມທີນຶ່ງຈະແມ່ນຢາຊີໂນວັກ ແລະເຂັມທີ 2 ແມ່ນຢາແອສຕຣາເຊັນເນກາ.
ພ້ອມກັນນັ້ນ ທາງການລາວກໍໄດ້ປ່ຽນເປົ້າໝາຍທີ່ຈະສັກວັກຊີນຄົບຖ້ວນໃຫ້ໄດ້ 50 ເປີເຊັນມາເປັນ 70 ເປີເຊັນຂອງພົນລະເມືອງທັງໝົດພາຍໃນທ້າຍປີນີ້ ແລະໃນວັນພຸດວານນີ້ລາວກໍໄດ້ຮັບຢາວັກຊີນແອສຕຣາເຊັນເນກາເພີ້ມໃນຈຳນວນ 283,400 ໂດສ ຈາກການຊ່ວຍເຫລືອຂອງມາເລເຊຍ, ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ລັດຖະບານລາວຄາດວ່າຢາວັກຊີນຈຳນວນນີ້ຈະຊ່ວຍປະກອບສ່ວນເຮັດໃຫ້ລາວສາມາດບັນລຸຄາດໝາຍນີ້ໄດ້, ອີງຕາມສູນຂ່າວສານການແພດສຸຂະສຶກສາຂອງລາວ.
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