ນັກຊ່ຽວຊານ ກ່າວວ່າ ລົດໄຟຄວາມໄວສູງ ຈະໃຫ້ຜົນປະໂຫຍດແກ່ຈີນ ຫຼາຍກວ່າລາວ

ທາງລົດໄຟຄວາມໄວສູງ ມູນຄ່າ 6 ຕື້ໂດາ ທີ່ເລີ້ມລົງມືກໍ່ສ້າງ ມາແຕ່ທ້າຍປີ 2016 ແລະຄາດວ່າຈະແລ້ວສໍາເລັດ ໃນທ້າຍປີ 2021 ຈະໃຫ້ຜົນປະໂຫຍດ ແກ່ ຈີນຫຼາຍກວ່າລາວ. ສາສະດາຈານຜູ້ຊົງຄຸນນະວຸດທິ ກູ ຢາງ ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລລັດຄາລີຟໍເນຍ ທີ່ສະແຕນິສລອສ (Stanislaus) ກ່າວວ່າ ມັນບໍ່ມີິຄວາມຈຳເປັນສຳລັບລາວ ມັນໃຫ້ຜົນປະໂຫຍດແກ່ຈີນຫຼາຍກວ່າ. ທ່ານເວົ້າວ່າ ລາວບໍ່ມີສິນຄ້າ ທີ່ຈະຂົນສົ່ງໂດຍທາງລົດໄຟ. ທ່ານກູ ຢາງ ກ່າວກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້ວ່າ:
ສາສະດາຈານກູ ຢາງ ກ່າວວ່າ ລົດໄຟຄວາມໄວສູງນີ້ ຈະໃຫ້ຜົນປະໂຫຍດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ທາງດ້ານເສດຖະກິດ ການຄ້າ ການເມືອງ ແລະສຳຄັນສຸດແມ່ນໃນດ້ານການທະຫານ ແກ່ຈີນ. ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ:
ສາສະດາຈານກູ ຢາງກ່າວວ່າ ເວລາໃດທາງລົດໄຟຄວາມໄວສູງ ທີ່ເຊື່ອມຢຸນນານ ວຽງຈັນ ສິງກະໂປສຳເລັດແລ້ວ ຈີນສາມາດສົ່ງກຳລັງທະຫານຂອງຕົນ ໄປຍັງທຸກແຫ່ງ ຢູ່ເທິງແຜ່ນດິນໃຫຍ່ເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ໄດ້ພາຍໃນ 24 ຊົ່ວໂມງ.
ແຕ່ແນວໃດກໍຕາມ ທ່ານສະເຫຼີມໄຊ ກົມມະສິດ ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດຂອງລາວໃຫ້ຄວາມເຫັນວ່າ ການມີລົດໄຟຄວາມໄວສູງ ເຊື່ອມຕໍ່ຈາກພາກໃຕ້ຂອງຈີນ ຫານະຄອນ ຫຼວງວຽງຈັນນັ້ນ ຈະສົ່ງຜົນດີສຳລັບການພັດທະນາຂອງລາວໃນອະນາຄົດ.
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