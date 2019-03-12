ເພື່ອປະກອບສ່ວນເຮັດໃຫ້ລາຍຮັບຈາກການທ່ອງທ່ຽວ ບັນລຸເປົ້າໝາຍທີ່ຕັ້ງໄວ້ ກໍຄືຫຼາຍກວ່າ 700 ລ້ານໂດລາ ທາງການລາວຄາດວ່າ ຈະດຶງດູດເອົາ ນັກທ່ອງທ່ຽວຈີນ ໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍກວ່ານຶ່ງລ້ານຄົນ ໃນປີທ່ອງທ່ຽວລາວ-ຈີນ 2019 ນີ້. ແຕ່ວ່າ ຊາວລາວບາງຄົນຄິດວ່າ ນັກທ່ອງທ່ຽວຈາກປະເທດດັ່ງກ່າວ ຈະບໍ່ສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ຄົນລາວຫລາຍປານໃດ ໃນຂະນະທີ່ບາງຄົນຜັດເວົ້າວ່າ ນັກທ່ອງທ່ຽວຊາວຈີນ ກໍຄືກັນກັບນັກທ່ອງທ່ຽວຊາດອື່ນໆຈະນຳລາຍໄດ້ມາໃຫ້ລາວ ຫລາຍ. ດ້ວຍເຫດໃດຈຶ່ງເປັນ ເຊັ່ນນັ້ນ ຂໍເຊີນບັນດາທ່ານມາຟັງລາຍງານຈາກບົວສະຫວັນ ນັກຂ່າວຂອງພວກເຮົາ ທີ່ໄດ້ໂອ້ລົມກັບນັກທຸລະກິດລາວສອງທ່ານ ທີ່ດຳເນີນທຸລະກິດທີ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນໄດ້ເລີຍ.
ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນາທຳ ແລະທ່ອງທ່ຽວ ຖະແຫລງວ່າ ໃນປີສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວ ລະຫວ່າງລາວກັບຈີນ 2019 ນີ້ ຕົນຈະພະຍາຍາມສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ໄດ້ເກີນກວ່າ 700 ລ້ານໂດລາ ໂດຍການດຶງດູດເອົາຊາວຕ່າງຊາດໃຫ້ເດີນທາງມາທ່ອງທ່ຽວໃນລາວ ໄດ້ເຖິງ 4 ລ້ານ 5 ຄົນ ຊຶ່ງໃນນັ້ນ ແນເປົ້າໝາຍໃສ່ນັກທ່ອງທ່ຽວຈີນ ຫລາຍກວ່ານຶ່ງລ້ານຄົນ ຫລື ນຶ່ງສ່ວນສາມຂອງຈຳນວນທັງໝົດ ດ້ວຍການດຳເນີນກິດຈະກຳຕ່າງໆ ອັນຫຼາກຫຼາຍ ດັ່ງທີ່ທ່ານບົວເງິນ ຊາພູວົງ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວວັດທະນະທຳ ແລະທ່ອງທ່ຽວ ຖະແຫຼງວ່າ:
“ກິດຈະກຳຂອງລາວເຮົາທີ່ຈະໄປຈັດຢູ່ຈີນ ແມ່ນຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງທີ່ນຳໂດຍປະທານປະເທດຂອງພວກເຮົາ ຈະໄປຢ້ຽມຢາມເຄື່ອນໄຫວລັດຖະກິດ ທີ່ ສປ ຈີນ ທັງໄດ້ນຳເອົາຄະນະສິນລະປະກອນ ໄປສະແດງເຄື່ອນໄຫວຮ່ວມກັບຝ່າຍຈີນ ຈະໄດ້ຈັດຕັ້ງສັບປະດາວັດທະນະທຳລາວ ຢູ່ທີ່ນະຄອນຊັງຊາ ແຂວງຫູນານ ຈັດຕັ້ງສັບປະດາວັດທະນະທຳລາວ ທີ່ນະຄອນເຊີນຕູ ແຂວງເສສວນ ສ່ວນພິທີສະລຸບປີທ່ອງທ່ຽວລາວຈີນນັ້ນ 2 ຝ່າຍຈະໄດ້ຈັດຕັ້ງຂຶ້ນທີ່ນະຄອນປັກກິ່ງ ໃນທ້າຍປີ 2019.”
ໃນຂະນະທີ່ລັດຖະບານກຳລັງດຳເນີນຄວາມພະຍາຍາມຈະດຶງດູດນັກທ່ອງທ່ຽວຈີນເຂົ້າມາລາວໃຫ້ເພີ້ມຈາກ 799,929 ຄົນ ໃນປີກາຍນີ້ ຂຶ້ນມາເກືອບຮອດສອງເທົ່າ ເປັນ 1 ລ້ານກວ່າຄົນໃນປີນີ້ຢູ່ນັ້ນ ກໍມີນັກທຸລະກິດບາງທ່ານ ເຊັ່ນ ທ່ານ ສຸພົດ ມະນີຄົງ ແມ່ນເຫັນດີຕໍ່ແນວທາງນີ້ທີ່ສຸດ ເພາະທ່ານຄຶດວ່າ ນັກທ່ອງທ່ຽວບໍ່ວ່າຈະມາຈາກປະເທດໃດ ກໍລ້ວນແຕ່ສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ປະເທດທີ່ຕ້ອນຮັບນັກທ່ອງທ່ຽວນັ້ນໝົດ.
ໃນຂະນະທີ່ທ່ານເດີນທາງມາເຮັດທຸລະກິດຢູ່ທີ່ສະຫະລັດໃນອາທິດຜ່ານມານີ້ ທາງວີໂອເອໄດ້ມີໂອກາດໂອ້ລົມກັບທ່ານຜ່ານທາງໂທລະສັບ ແລະເມື່ອຖືກຖາມວ່າ ທ່ານຄິດແນວໃດຕໍ່ຄຳເວົ້າຂອງຄົນລາວ, ຄົນຫວຽດນາມ ແລະອິນໂດເນເຊຍ, ບາງຄົນທີ່ບອກວ່າ ນັກທ່ອງທ່ຽວຈີນ ບໍ່ຄ່ອຍສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ຄົນທ້ອງຖິ່ນທີ່ເຂົາເຈົ້າໄປທ່ຽວນັ້ນປານໃດ ທ່ານສຸພົດຕອບວ່າ:
“ອັນນີ້ ມັນເປັນຄວາມຄິດຂອງບຸກຄົນຊຶ່ໆ ເພາະວ່າຢ່າງໜ້ອຍຫັ້ນນະ ເຂົາເຈົ້າເຂົ້າມາເຂົາເຈົ້າກໍໄດ້ຈ່າຍຫັ້ນ ຈ່າຍໜີ້ລະຄ່າທຳນຽມຫັ້ນນະ. ແຕ່ອາຫານການກິນຕ່າງໆ ເຖິງແມ່ນວ່າເຂົາເຈົ້າຈະກິນຂອງເຂົາເອງ ກໍເປັນສິນຄ້ານຳເຂົ້າ, ເຮົາກໍໄດ້ແລ້ວຄ່າທຳນຽມ ຄ່າພາສີການນຳເຂົ້າ ອີ່ຫຍັງຕ່າງໆຫັ້ນນະ ເພາະວ່າ ເຮົາເຮັດບໍ່ໄດ້ເດ່. ຄືຂ້າພະເຈົ້າມາຢູ່ໜີ້ລະ ວ່າຊັ້ນຊະ ລາງເທື່ອກໍໄດ້ຂົນຂອງກິນມາແຕ່ບ້ານ ກໍຍ້ອນຫຍັງ ກໍຍ້ອນວ່າເຮົາຢາກ. ເຮົາຢາກແລ້ວສິ່ງທີ່ເຮົາຢາກຜັດບໍ່ມີຊະ ທີ່ຈະຂາຍນຳຕະຫລາດ ກໍຕ້ອງໄດ້ຖືມາແດ່.”
ແຕ່ກົງກັນຂ້າມ ນັກທຸລະກິດອີກທ່ານນຶ່ງທີ່ຢູ່ວຽງຈັນ ແລະບໍ່ປະສົງອອກນາມກັບໃຫ້ຄຳຄິດເຫັນວ່າ ຜົນໄດ້ຮັບຈາກນັກທ່ອງທ່ຽວຈີນນັ້ນ ຈະໜ້ອຍຫລາຍ ເພາະສ່ວນຫລາຍຈະບໍ່ຄ່ອຍໃຊ້ບໍລິການຕ່າງໆ ຫລືຊື້ສິ່ງຂອງຈາກຄົນລາວ ຊຶ່ງທ່ານອະທິບາຍວ່າ:
“ນັກທ່ອງທ່ຽວຈີນໜີ້ ເປັນນັກທ່ອງທ່ຽວທີ່ບໍ່ມີຄຸນນະພາບປານໃດ ຍົກໂຕຢ່າງເນາະ ຍົກໂຕຢ່າງເຂົາເຈົ້າມາໜີ້ນະ ເຂົາເຈົ້າຈະບໍ່ໄປນອນໂຮງແຮມລາວເລີຍ. ເຂົາເຈົ້າຈະໄປຫານອນແຕ່ໂຮງແຮມທີ່ເຈົ້າຂອງເປັນຄົນຈີນເຊົ່າ ຫລືວ່າ ຄົນຈີນເອົາເມຍລາວ ແລ້ວຊື້ດິນ ລະບັດນີ້ເຂົາກາໄປນອນ…, ກິນ.. ກະມີແຕ່ຄົນຈີນໄດ້ປະໂຫຍດນຳກັນວ່າຊັ້ນຊາ.. ອ່າ ແລ້ວພວກນີ້ມາ ພວກນີ້ບໍ່ຈ່າຍ ມາແລ້ວກໍມາໃຊ້ນ້ຳ ໃຊ້ຂີ້ເຫຍື້ອ ໃຊ້ສາທາລະນຸປະໂພກ ຂອງບ້ານເຮົາແຫລະ. ບາງເທື່ອບໍ່ຮູ້ວ່າມັນຊິຄຸ້ມເສຍບໍ່ ພວກນີ້ມາໜີ້ບໍ່ໄດ້ຫຍັງ ຊິຊື້ຫຍັງໜິກາຄິດ… ຍ່າງ ຖາມຢູ່ຫັ້ນຫລະ, ຖາມລະກະບໍ່ຊື້ຫຍັງຈັ່ງຊີ້ນະ, ເປັນນັກທ່ອງທ່ຽວທີ່ບໍ່ມີຄຸນນະພາບ ແຕ່ວ່າ ດີແນ່ລະແມ່ນເກົາຫລີ. ເກົາຫລີໄປວັງວຽງ ໄປຫລວງພະບາງ ກັບໄທ ກາໄຄແນ່. ພວກນີ້ ເຂົາດີຢູ່, ເຂົາກາຊື້, ເຂົາກາຈ່າຍຢູ່ເດ່.
ທ່ານກ່າວຕໍ່ໄປນັກທ່ອງທ່ຽວຈີນຈະໄປປະເທດໃດກໍຢາກມີລັກສະນະຄ້າຍຄືກັນ ເມື່ອເວົ້າເຖິງພາກສ່ວນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກເຂົາເຈົ້າ ແລະ ທຽບໃສ່ນັກທ່ອງທ່ຽວຈາກປະເທດອື່ນເຊັ່ນເກົາຫລີ, ໄທ ແລະຊາວຢູໂຣບ ຊຶ່ງທ່ານກ່າວເພີ້ມອີກວ່າ:
“ເຂົາໄປທ່ຽວໃສເຂົາກາໄປກິນແຕ່ຮ້ານອາຫານຂອງກັນເອງ, ເຂົາໄປໄທກາຄືກັນ. ໄປໃສເຂົາກາບໍ່ໃຫ້ເງິນຮົ່ວໄຫລ ເຂົາກໍໄປຫາແຕ່ພວກຈີນຄືກັນ ແລະກໍໄປ benefit (ໃຫ້ຜົນປະໂຫຍດ) ກັນເອງ ຈັ່ງຊີ້ນະ. ທົ່ວໂລກຈີນເປັນແນວນີ້ໝົດ. ແຖມເຂົາຍັງໄປສ້າງມົນລະພິດທາງສຽງອີກ. ໄປໃສເຂົາກາແຊວຊະ ແຊວຊະ ຊີ້ນະ, ນັກທ່ອງທ່ຽວຫລາຍຄົນມັນກໍເປັນການລົບກວນ. ເຂົາເຈົ້າ ນັ່ງນຳກັນ 2 ຄົນ ກາຄືເຂົາເຈົ້າຮ້ອງໃສ່ກັນ ຮ້ອງໃສ່ກັນເລີຍ. ກາບໍ່ເຂົ້າໃຈ ມັນເປັນ culture (ວັດທະນະທຳ) ຂອງເຂົາເຈົ້າ, ຮ້ອງໃສ່ກັນ ຮ້ອງ…. ອຸ໊ຍ ຢູ່ໃສກາແມ່ນແຊວ. ລະບັດນີ້ ໄຄແດ່ແມ່ນນັກທ່ອງທ໋ຽວເກົາຫລີ, ໄທນີ້ກາປີລະລ້ານ ປາຍ (ຄົນ)ເຂົ້າມາລາວເນາະ, ເກົາຫລີກາປີລະ ຫ້າ ຫົກແສນ. ໄຄແຕ່ມີໄທກັບເກົາຫລີນີ້ແຫລະ ລະກາພວກຝຣັ່ງ ອີ່ຫຍັງແດ່.
ສະຫລຸບ ຈາກການສຳພາດນັກທຸລະກິດສອງທ່ານນີ້ ເຫັນວ່າ ການດຶງດູດເອົາ ນັກທ່ອງທ່ຽວເຂົ້າມາທ່ຽວໃນລາວ ຈະແມ່ນມາຈາກປະເທດໃດກໍລ້ວນແຕ່ດີໝົດ ແຕ່ວ່າພວກທີ່ມາຈາກປະເທດໃກ້ຄຽງເຊັ່ນຈີນແລ້ວ ແມ່ນມີລັກສະນະພິເສດທີ່ຄົນລາວ ບາງຄົນຍັງບໍ່ແນ່ໃຈວ່າຜົນໄດ້ຈາກການມາຢ້ຽມຢາມລາວຂອງກຸ່ມນັກທ່ອງທ່ຽວດັ່ງກ່າວ ຈະຄຸ້ມຄ່າກັບຜົນກະທົບທີ່ພອຍຕາມມາ ເຊັ່ນມົນລະພິດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ນັ້ນ ຫລືບໍ່.
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