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ວັນພະຫັດ, 23 ມິຖຸນາ 2022
ລາວ

ຊາວ​ລາວ​​ຫຼາຍຄົນ​ດີ​ໃຈ​ ທີ່​ມີ​ການປ່ຽນ ຄະ​ນະລັດ​ຖະ​ມ​ົນ​ຕີ​ ໃໝ່ ເພື່ອ​ແນ​ໃສ່ ​ແກ້​ໄຂ ວິ​ກິດ​ການ​ທາງ​ການ​ເງິນ ແລະ​ບັນ​ຫາ​ທ້າ​ທາຍ​ອັນ​ອື່ນ

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ຢູ່ໃນວາລະກອງປະຊຸມ ສະໄໝສາມັນຄັ້ງທີ 3 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ 9 ໃນ​ວັນ​ທີ 20 ມິ​ຖຸ​ນາ​ຜ່ານມາມີ​ການ ປະ​ກາດການຮັບຮອງການ​ປ່ຽນ​ແປງ ໃນຄະນະລັດຖະບານລາວ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ວຽກ​ງານ​ເສດ​ຖະ​ກິດ, ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ແລະ​ການ​ປ້ອງ​ກັນ​ຄວາມ​ສະ​ຫງົບ. ​ໃນ​ນັ້ນໄດ້​ມີການແຕ່ງ​ຕັ້ງຜູ້​ວ່າ​ການ​ທະ​ນາ​ຄານ​ແຫ່ງ ສ​ປ​ປ ​ລາວ ຄົນ​ໃໝ່ກໍ​ຄືທ່ານບຸນເຫຼືອ ສິນໄຊ ວໍລະວົງ ຊຶ່ງ​ໃນ​ເມື່ອ​ກ່ອນ​ເປັນຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນໄປດຳ​ລົງ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ແທນ​ທ່ານ​ສອນ​ໄຊ ສິດພະ​ໄຊ. ທ້າມ​ກາງ​ທີ່​ໄພ​ເງິນ​ເຟີ້ຖີບ​ຕົວ​ສູງຂຶ້ນ​ຮອດ 12.81 ເປີ​ເຊັນ ຊຶ່ງສູງກວ່າ​ໝູ່ທີ່​ສຸດ​ໃນບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ​ອາ​ຊຽນ ແລະ​ສະ​ພາບ​ການ​ເງິນ​ປັ່ນ​ປ່ວນຢູ່ນີ້ ການ​ປ່ຽນ​ແປງດັ່ງ​ກ່າວປາ​ກົດ​ວ່າ​ເປັນ​ສັນ​ຍານ​ທີ່​ດີ, ​ອີງ​ຕາມ ຄຳ​ຄິດ​ເຫັນ​ຂອງ​ນັກ​ທຸ​ລະ​ກິດທ່ານ​ນຶ່ງ​ທີ່ບອກ​ວ່າ:

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​ສຽງ​ນັກ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ລາວ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ຄະ​ນະ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ໃໝ່
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ທ່ານບອກ​ອີກວ່າ ປະ​ຊາ​ຊົນ​ສ່ວນ​ໃຫຍ່​ຄິ​ດ​ວ່າ ຄະ​ນະ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ໃໝ່ນີ້​ໜ້າ​ຈະ​ມີ​ຄວາມ​ສາ​ມາດເພາະ​ເບິ່ງ​ຈາກ​ອັດ​ຕາ​ແລກ​ປ່ຽນ​ໄດ້​ຫລຸດ​ລົງ​ຈາກ 500 ກວ່າ​ກີບ​ຕໍ່ 1 ບາດ ໃນ​ເມື່ອ​ກ່ອນ​ມາ​ເປັນ​ປະ​ມານ 480 ກີບ​ຕໍ່​ບາດ ແລະ​ຖ້າ​ຫາກ​ອັດ​ຕາ​ແລກ​ປ່ຽນ​ຫລຸດ​ລົງ​ໄປ​ເລື້ອຍ​ຮອດ 300 ກວ່າ​ກີບ ​ຕໍ່​ບາດ​ກໍ​ຈ​ະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ພວກ​ເຮັດ ທຸ​ລະ​ກິດ​ເລີ້ມຄ້າ​ຂາຍ ​ໄດ້​ຄ່ອງ​ຕົວ​ຂຶ້ນ ແລະ​ຄ່າ​ຄອງ​ຊີບ ​ກໍ​ຈະຄ່ອຍໆ​ເລີ້ມ​ມີ​ສະ​ພາບ​ໝັ້ນ​ທ່ຽງ​ໄດ້.

ໃນ​ຄວາມ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ແກ້​ໄຂ​ບັນ​ຫາ​ເສດ​ຖະ​ກິດຂອງ​ຊາດນັ້ນ​ກອງປະຊຸມ​ສະ​ພາ​ຊຸດນີ້ ຍັງ​ປະ​ກາດ​ການ​ປ່ຽນ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ກະ​ຊວງ​ອຸດ​ສາ​ຫະ​ກຳ ແລະ​ການ​ຄ້າ​ ຈາກ​ທ່ານ​ຄຳ​ແພງ ໄຊ​ສົມ​ແພງ​ ມາ​ເປັນ​ທ່ານ ມະໄລທອງ ກົມມະສິດ ຊຶ່ງ ເມື່ອ​ກ່ອນ​ເປັນ​ປະ​ທານອົງ​ການກວດ​ສອບ​ແຫ່ງ​ລັດ.

ພ້ອມ​ກັນ​ນັ້ນ ກໍ​ໄດ້​ແຕ່ງ​ຕັ້ງ​ຮອງ​ນາຍົ​ກລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີໃໝ່ ​ອີກສອງ​ຄົນ ຄືທ່ານສະເຫຼີມໄຊ ກົມມະສິດທີ່​ເປັນລັດຖະ ມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດນັ້ນ​ກຳ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ຮອງນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ນຳ ແລະພົນເອກ ວິໄລ ຫລ້າຄຳຟອງ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບນັ້ນ ຂຶ້ນ​ເປັນຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີນຳ ຊຶ່ງເຮັດ​ໃຫ້​ລາວ​ມີ​ຮອງ​ນາ​ຍົກ​ທັງ​ໝົດ 5 ຄົນ.

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