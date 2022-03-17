ແຮງງານລາວພາກັນໄປຊອກຫາງານໃນຕ່າງປະເທດເປັນຈຳນວນຫຼວງຫລາຍໃນແຕ່ລະປີ ແລະອັດຕາຫວ່າງງານຂອງຄົນລາວກໍແມ່ນເພີ້ມຂຶ້ນຢ່າງສູງໃນຊຸມປີຜ່ານມານີ້ ຊຶ່ງກໍຄືຈາກ 9.8 ເປີເຊັນ ໃນປີ 2017 ຂຶ້ນເປັນ 21.8 ເປີເຊັນໃນທ້າຍປີ 2021, ອີງຕາມທ່ານພົງໄຊສັກ ອິນທະລາດ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຮງງານແລະສະຫວັດດີການສັງຄົມ. ແຕ່ວ່າຢູ່ໃນລາວເອງກັບມີຄວາມຕ້ອງການແຮງງານຈາກຕ່າງປະເທດຫລາຍ ອີງຕາມທ່ານ ປ.ອ. ລິດທິກອນ ພູມມະສັກ, ປະທານບໍລິຫານກຸ່ມບໍລິສັດໄອເອເອັຟ ຊຶ່ງທ່ານກ່າວຢູ່ໃນກອງປະຊຸມສົນທະນາລະຫວ່າງພາກລັດ ແລະເອກກະຊົນໃນພິທີເປີດງານມະຫາກຳສົ່ງເສີມແຮງງານລາວທີ່ຈັດຂຶ້ນໃນວັນພຸດວານນີ້ວ່າ:ທ່ານບອກວ່າ ທັງນີ້ກໍເປັນຍ້ອນວ່າໃນລາວຍັງຂາດບຸກຄະລາກອນ ຫລືແຮງງານທີ່ມີຝີມືໃນຫລາຍໆ ຂະແໜງການ. ນອກຈາກນັ້ນແຮງງານລາວກໍຍັງບໍ່ມີວິໄນດ້ານການອອກແຮງງານສູງເຊັ່ນມັກຂາດການໃນເວລາມີບຸນປະເພນີຕ່າງໆ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ເປັນການຍາກທີ່ຜູ້ຈ້າງງານຈະສຳເລັດການຜະລິດໄດ້ຕາມແຜນການ, ອີງຕາມຄຳຕິຊົມຈາກຫລາຍໂຮງງານໃນລາວທີ່ທ່ານພອນສານ ວິໄລເມັງຮອງປະທານສູນກາງກຳມະບານລາວ ເປີດເຜີຍໃຫ້ຟັງຢູ່ໃນມະຫາກຳແຮງງານລາວທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນັ້ນ.
ລາວນຳເຂົ້າແຮງງານຈາກຕ່າງປະເທດ ຢ່າງຫລວງຫລາຍ ຂະນະທີ່ແຮງງານລາວຫລາຍພັນຄົນ ໄປຊອກເຮັດວຽກຢູ່ຕ່າງປະເທດ
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