ດັ່ງໃນຂົງເຂດການພັດທະນາສາກົນແລະໃນດ້ານອື່ນໆຂອງໂລກການສະໜອງ ວັກຊີນເພື່ອສະກັດກັ້ນການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ກໍບໍ່ສາມາດຫລີກລ້ຽງພະລັງອິດທິພົນທາງການເມືອງອັນຍິ່ງໃຫຍ່ທີ່ສະແດງອອກມາລະຫວ່າງສະຫະລັດ ແລະຈີນໄດ້, ອີງຕາມນັກວິເຄະເຫດການ. ທ່ານຮວງ ແຢນຊອງ (Huang Yanzhong), ອຳນວຍການສູນສຶກສາດ້ານສາທາລະນະສຸກຂອງໂລກທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລ Seton Hall ໃນລັດນີວເຈີຊີຂອງສະຫະລັດທີ່ກ່າວຢູ່ໃນລາຍງານຂອງໜັງສືພິມ South China Morning Post ຂອງຮົງກົງ ໃນວັນພຸດວານນີ້ວ່າທັງສອງປະເທດນີ້ກຳລັງໃຊ້ວັກຊີນເປັນວິທີການທູດເພື່ອ ເພີ້ມອິດທິພົນທາງການເມືອງຂອງຕົນຕໍ່ປະເທດທີ່ໄດ້ຮັບຢາດັ່ງກ່າວຊຶ່ງເອີ້ນກັນວ່າ vaccine diplomacy ນັ້ນເອງ. ທ່ານແຢນຊອງ (Yanzhong) ກ່າວອີກວ່າ ໂດຍລວມແລ້ວ: "ວັກຊີນທາງການທູດໄດ້ຊ່ວຍປັບປຸງພາບພົດຂອງປັກກິ່ງໃຫ້ດີຂຶ້ນ, ເຖິງແມ່ນວ່າພວກເຮົາຍັງບໍ່ທັນມີຂໍ້ມູນທີ່ເປັນລະບົບມາອ້າງອີງໄດ້ເທື່ອກໍຕາມ.”
ສ່ວນສະຫະລັດນັ້ນ ປາກົດວ່າຫາກໍ່ເລີ້ມໃຊ້ວັກຂໍຊີນເພື່ອທາງການທູດເມື່ອປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນປະກາດໃນເດືອນພຶດສະພາຜ່ານມານີ້ເອງ ວ່າສະຫະລັດຈະໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອວັກຊີນແກ່ໂລກຈຳນວນ 80 ລ້ານໂດສ. ໃນນັ້ນກໍໄດ້ບໍລິຈກາວັກຊີນປະເພດນີ້ແກ່ລາວ 2 ລ້ານກວ່າໂດສແລ່ວ, ອີງຕາມທ່ານຄໍາພັນ ອັ່ນລາ ວັນ, ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ສປປ ລາວ ປະຈໍາສະຫະລັດທີ່ກ່າວຢູ່ໃນ ກອງປະຊຸມ ທາງອອນລາຍ ທີ່ຈັດຂຶ້ນໃນເດືອນແລ້ວນີ້ໂດຍສູນສຶກສາດ້ານຍຸດ ທະສາດແລະສາກົນ, ຊຶ່ງທ່ານກ່າວວ່າ:
“ພວກເຮົາຂໍຊົມເຊີຍນ້ຳໃຈຂອງລັດຖະບານສະຫະລັດເປັນຢ່າງສູງທີ່ໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອແກ່ລາວ ໃນການຮັບມືກັບການລະບາດຂອງໂຄວິດ-19 ໂດຍສະເພາະໄດ້ສົ່ງອຸປະກອນການແພດໄປໃຫ້ລາວ ,ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອແກ່ກະຊວງສາທາລະນະສຸກໃນການຕິດຕາມ ແລະສະກັດກັ້ນການລະບາດຂອງໂຄວິດ-19 ແລະລັດຖະບານສະຫະລັດຍັງໄດ້ບໍລິຈາກວັກຊີນຫລາຍກວ່າ 2 ລ້ານໂດສທັງແບບໂດຍກົງ ແລະຜ່ານໂຄງການໂຄແວກສ໌.”
ຢາວັກຊີນທີ່ລາວໄດ້ຮັບຈາກສະຫະລັດຈໍານວນນີ້ໄດ້ ປະກອບສ່ວນຊ່ວຍໃຫ້ ສາມາດຫຍັບເຂົ້າໃກ້ເປົ້າໝາຍສັກວັກຊີນໃຫ້ແກ່ 50 ເປີເຊັນຂອງພົນລະເມືອງຂອງຕົນໃນທ້າຍປີນີ້.
ວັກຊີນທີ່ສະຫະລັດບໍລິຈາກໃຫ້ແກ່ລາວເຊັ່ນໄຟເຊີ ທີ່ເປັນວັກຊີນໃຊ້ວິທີການ mRNA ຜະລິດນັ້ນ ແມ່ນມີລາຄາແພງແກວ່າ ວັກຊີນທີ່ຈີນຜະລິດເຊັ່ນຊີໂນຟາມ ແລະຊີໂນວັກ. ພ້ອມກັນນັ້ນສະຫະລັດຈະບໍລິຈາກວັກຊີນໄຟເຊີອີກ 500 ລ້ານໂດສແກ່ 92 ປະເທດໃນໂລກ ເພື່ອຊ່ວຍກອບກູ້ຊີວິດແລະ ເຮັດໃຫ້ການລະບາດສິ້ນສຸດລົງ, ອີງຕາມຄໍາປະກາດຂອງທໍານຽບຂາວໃນວັນທີ 10 ມິຖຸນາຜ່ານມາ.
ນອກນັ້ນບໍ່ເໝືອນກັບຈີນວັກຊີນທີ່ສະຫະລັດສົ່ງໃຫ້ບັນດາປະເທດກຳລັງພັດທະນາແມ່ນເປັນການບໍລິຈາກແມ່ນເປັນການບໍລິຈາກໂດຍທັງໝົດຂະນະທີ່ວັກຊີນຂອງຈີນທີ່ບໍລິຈາກນັ້ນກວມເອົາສ່ວນໜ້ອຍເມື່ອທຽບໃສ່ກັບຢາທີ່ຂາຍ. ມາຮອດວັນທີ 11 ຕຸລາຜ່ານມາ, ຈີນໄດ້ສົ່ງວັກຊີນທັງອອກຂາຍ 1.3 ຕື້ໂດສ ແລະບໍລິຈາກ 75 ລ້ານໂດສໄປໃຫ້ 100 ກວ່າປະເທດໃນໂລກ. ໃນນັ້ນລາວກໍເປັນ 1 ໃນ 10 ປະເທດໃນໂລກທີ່ໄດ້ຮັບວັກຊີນ ຫລືໄດ້ຮັບຄຳໝັ້ນສັນຍາຈາກຈີນວ່າໄດ້ຮັບວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ຫລາຍທີ່ສຸດຮອງຈາກກຳປູເຈຍ (7 ລ້ານໂດສ), ສຣີ ລັງກາ 5 ລ້ານໂດສ, ບັງກລາແດສ 4 ລ້ານ 4 ແສນໂດສ ແລະລາວໄດ້ຮັບ 4ລ້ານ 3 ແສນໂດສ ຕິດຕາມດ້ວຍມຽນມາ, ອັຟການິສຖານ, ຫວຽດນາມ, ອີຣ່ານ, ປາກິສຖານ ແລະເນປານ, ອີງຕາມເວັບໄຊທ໌ຂອງອົງການ Bridge Consulting ທີ່ຕັ້ງຢູ່ຈີນ.
https://bridgebeijing.com/our-publications/our-publications-1/china-covid-19-vaccines-tracker/#China8217s_Vaccines_in_Asia
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