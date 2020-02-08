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ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ລາວ ຢືນ​ຢັນ​ວ່າ ໃຊ້ມາດ​ຕະ​ການ ດຽວ​ກັນ ກັບ​ສາ​ກົນ ໃນ​ການ​ຕ້ານ ໄວ​ຣັ​ສ​ໂຄ​ໂຣ​ນາ

​ການກວດ​ເຊື້ອ​ໄສ​ຣັ​ສ​ໂຄ​ໂຣ​ນາ ໃນ ສ​ປ​ປ ລາວ.

ທາງ​ການ​ລາວ​ຢືນ​ຢັນ​ວ່າ ມາ​ດ​ຕະ​ການ​ສະ​ກັດ​ກັ້ນ ແລະ​ຄວບ​ຄຸມ​ພະ​ຍາດ​ອັກ​ເສບ​ປອດ
ຈາກ​ເຊື້ອ Coronavirus ໃນ​ລາວມີ​ມາດ​ຕະ​ການ​ດຽວ​ກັນ​ກັບ​ສາ​ກົນ ທີ່​ອົງ​ການ​ອະ​ນາ​
ໄມ​ໂລກ (WHO) ໃຫ້​ການ​ຮັບ​ຮອງ​ຢ່າງ​ຄັກ​ແນ່ ຊຶ່ງ ຊົງ​ລິດ ໂພນ​ເງິນ ມີ​ລາຍ​ງານ​ຈາກ
ບາງກອກ.

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ເຊີນ​ຟັງ​ລາຍ​ງານ​ເມືອງ​ລາ​ວ​ໃນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ທ່ານ​ລັດຕະ​ນະ​ໄຊ ເພັດ​ສຸ​ວັນ ຫົວ​ໜ້າ​ກົມ​ຄວບ​ຄຸມ​ພະ​ຍາດ​ຕິດ​ຕໍ່​ກະ​ຊວງ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ສຸກ ຖະ​ແຫຼງວ່າ​ໃນ​ຊ່ວງວັນ​ທີ 15 ມັງ​ກອນ ຫາ 3 ກຸ​ມ​ພາ 2020 ໄດ້​ທຳ​ການກວດ​ວິ​ເຄາະຜູ້​ທີ່​ຖືກ​ສົງ​ໄສວ່າ​ ໄດ້​ຮັບ​ເຊື້ອ​ອັກ​ເສບ​ປອດ Coronavirus ໃນ​ລາວ​ຈຳ​ນວນ 11 ກໍ​ລະ​ນີ ຊຶ່ງ​ພົບ​ວ່າ 9 ກໍ​ລະ​ນີ ບໍ່ໄດ້​ຕິດເຊື້ອໄວ​ຣັ​ສ​ດັ່ງ​ກ່າວແຕ່​ຢ່າງ​ໃດ ສ່ວນ​ອີກ 2 ກໍ​ລະ​ນີ​ທີ່​ເຫຼືອ​ນັ້ນ​ຍັງ​ຕ້ອງ​ຕິດ​ຕາມ​ເບິ່ງ​ອາ​ການ​ຕໍ່​ໄປ​ອີກ 14 ວັນ ຕາມເກນ​ມາດ​ຕະ​ຖານ​ທີ່​ອົງ​ການ​ອະ​ນາ​ໄມ​ໂລກ (WHO) ໃຫ້​ການ​ຮັບ​ຮອງ ສະ​ນັ້ນ​ຈຶ່ງ​ເຊື່ອ​ໝັ້ນ​ໄດ້​ວ່າ ມາດ​ຕະ​ການ​ສະ​ກັດ​ກັ້ນແລະ​ຄວບ​ຄຸມ​ເຊື້ອ​ Coronovirus ໃນ​ລາວ​ມີ​ມາດ​ຕະ​ຖານ​ດຽວ​ກັນ​ກັບ​ສາ​ກົນ ດັ່ງ​ທີ່​ທ່ານ​ລັດ​ຕະ​ນະ​ໄຊ ຢືນ​ຢັນ​ວ່າ:

ສູນ​ວິ​ເຄາະ​ລະ​ບາດ​ວິ​ທະ​ຍາ ເປັນ​ສູນ​ວິ​ເຄາະ​ເຊື້ອຈຸ​ລາໂຣກ ຊຶ່ງ​ໄດ້​ຖືກ​ຮອງ​ຮັບ​ຈາກ​ອົງ​ການ​ອະ​ນາ​ໄມ​ໂລກ ເປັນ​ສູນ​ຊີ້​ນຳ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ໃນ​ການ​ລົງ​ມະ​ຕິພະ​ຍາດ​ດັ່ງ​ກ່າວ ພວກ​ເຮົາ​ມີ 3 ເຄື່ອງ ເຄື່ອງ​ນຶ່ງສາ​ມາດ​ແລ່ນ​ໄດ້ 3 ຮອບ​ຕໍ່​ມື້ ແລະ​ແຕ່​ລະ​ຄັ້ງ​ນັ້ນສາ​ມາດ​ວິ​ເຄາະ​ໄດ້ 90 ຕົວ​ຢ່າງ ແລະ​ຜົນ​ຈະໄດ້​ຮູ້​ພາຍ​ໃນ 24 ຊົ່ວ​ໂມງ ສູນ​ວິ​ເຄາະ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ນີ້​ໄດ້​ມີ​ຄວາມ​ຕຽມ​ພ້ອມ 100 ເປີ​ເຊັນ ແລະ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ໄດ້​ອະ​ນຸ​ມັດ​ໃຫ້​ຊື້​ເຄື່ອງກວດ​ວິ​ເຄາະ​ພັນ​ທຸ​ກຳ​ທີ່​ທັນ​ສະ​ໄໝ​ອີກ 2 ເຄື່ອງ​ໄປຕັ້ງ​ຢູ່​ຫຼວງ​ນ້ຳ​ທາ ແລະ​ອຸ​ດົມ​ໄຊ.”

ໂດຍ​ໃນ​ວັນ​ທີ 3 ກຸມ​ພາ 2020 ສະ​ຖານ​ກົງ​ສຸນ​ໃຫຍ່ຂອງ​ຈີນ​ປະ​ຈຳຫຼວງ​ພະ​ບາງ​ ໄດ້​ສົ່ງ​ໝັງ​ສືເຖິງ​ພະ​ແນກ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ແລະ​ພະ​ແນກ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ສຸກ​ຂອງ​ແຂວງ​ຫຼວງ​ພະ​ບາງ ເພື່ອ​ແຈ້ງ​ໃຫ້​ຊາບ​ວ່າ​ມີ​ຊາວ​ຈີນ 1 ຄົນ ທີ່​ເດີນ​ທາງ​ມາ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ໃນ​ລາວ ລະ​ຫວ່າງວັນ​ທີ 26 ຫາ 31 ມັງ​ກອນ 2020 ໄດ້ຖືກກວດ​ພົບ​ວ່າ​ໄດ້​ຮັບ​ເຊື້ອ​ໄວ​ຣັ​ສ Corona ເມື່ອ​ຜູ້​ກ່ຽວ​ເດີນ​ທາງ​ກັບຄືນໄປ​ຈີນ ​ໃນ​ວັນ​ທີ 1 ກຸມ​ພາ 2020 ຈຶ່ງ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຕ້ອງ​ມີ​ການກວດ​ກາ​ຄືນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ເດີນ​ທາງ ແລະ​ກິດ​ຈະ​ກຳ​ຕ່າງໆ ຂອງ​ຜູ້​ກ່ຽວ​ຢ່າງ​ລະ​ອຽດ​ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ຢູ່ໃນ​ລາວ ຊຶ່ງ​ພົບວ່າຜູ້​ກ່ຽວ​ເດີນ​ທາງ​ມາ​ເຖິງ​ສະ​ໜາມ​ບິນ​ວັດ​ໄຕ ໃນ​ວັນ​ທີ 26 ແລະ​ເດີນ​ທາງ​ຕໍ່​ໄປ​ວັງ​ວຽງ​ໃນ​ວັນ​ທີ 27 ແລ້ວ​ຈຶ່ງ​ເດີນ​ທາງ​ຕໍ່​ໄປຫຼວງ​ພະ​ບາງ ໃນ​ວັນ​ທີ 28 ແລະ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ຈົນ​ເຖິງ​ທ່ຽງ​ຄື​ນ​ວັນ​ທີ 31 ມັງ​ກອນ ຈຶ່ງ​ຂຶ້ນ​ຍົນ​ໂດຍ​ສານ​ຈາກ​ຫຼວງ​ພະ​ບາງ​ກັບ​ໄປ​ຈີນ ແລະ​ຖືກກວດ​ພົບ​ວ່າ​ຕິດ​ເຊື້ອ Coronavirus ດັ່ງ​ກ່າວ ນອກຈາກ​ນັ້ນ​ທາງ​ການ​ລາວ​ຍັງ​ໄດ້​ໂຈະ​ການ​ອອກວີຊາ ໃຫ້​ຄົນ​ຈີນ ແລະ​ໂຈະ​ທຸກ​ຖ້ຽວ​ບິນລະ​ຫວ່າງ​ລາວ​ກັບ​ຈີນ​ເປັນ​ການ​ຊົ່ວ​ຄາວ ທັງ​ບໍ່ມີ​ແຜນ​ການ​ຮັບ​ນັກ​ສຶກ​ສາ​ລາວ​ໃນ​ຈີນ​ກັບ​ຄືນ​ລາວ​ໃນ​ໄລ​ຍະ​ນີ້ດ້ວຍ.

ທາງ​ດ້ານ​ທ່ານ​ບົວ​ແກ້ວ ພູມ​ວົງ​ໄຊ ຫົວ​ໜ້າ​ກົມ​ຂ່າວ ກະ​ຊວງ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ຖະ​ແຫຼງ​ຢືນ​ຢັນ​ວ່າ ໃນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ​ມີນັກ​ສຶກ​ສາ​ລາວ 205 ຄົນ​ໃນ​ຈີນ​ທີ່​ບໍ່​ໄດ້​ເດີນ​ທາງ​ກັບ​ມາ​ລາວ ໃນ​ນີ້​ກໍ​ມີ 37 ຄົນ ທີ່​ຢູ່​ເມືອງວູ​ຮັນ ຊຶ່ງ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ດູ​ແລ​ຢ່າງ​ດີ​ຈາກ​ທາງ​ການ​ຈີນ ແລະ​ທຸກ​ຄົນ​ມີ​ສຸຂະ​ພາບ​ດີ ດັ່ງ​ທີ່​ທ່ານ​ບົວ​ແກ້ວ ຢືນ​ຢັນ​ວ່າ:

“ສົກ​ຮຽນ​ປີ 2019 ຫາ 2020 ນີ້​ມີ​ນັກ​ສຶກ​ສາ​ລາວ​ຮຽນ​ຢູ່ ສ​ປ ຈີນ 8,230 ຄົນ ໃນ​ນັ້ນ​
ສ່ວນ​ຫຼາຍ​ແມ່ນ​ໄດ້​ກັບ​ຄືນ​ມາ​ບ້ານ​ເກີດ​ເມືອງນອນ ເນື່ອງ​ຈາກວ່າ​ຢູ່​ໃນ​ໄລ​ຍະ​ພັກ
​ກຸດ​ຈີນ ຊຶ່ງ​ປັດຈຸ​ບັນ​ນີ້​ມີ​ນັກ​ສຶກ​ສາ​ລາວ​ເຫຼືອ​ຢູ່​ຈີ​ນ​ນີ້ 205 ຄົນ ລະ​ກະ​ໄດ້​ຍ້າຍ​ຈາກ​
ໂຮງຮຽນ​ໄປ​ຢາມ​ໝູ່ເພື່ອນ​ຢູ່​ຕາມ​ແຂວງ​ຕ່າງໆຫັ້ນ ແລະ​ສະ​ເພາະ​ຢູ່​ວູ​ຮັນ​ນີ້​ຍັງ​ມີ​ນັກ​
ສຶກ​ສາ​ລາວ​ເຫຼືອ​ຄ້າງ​ຢູ່ 37 ຄົນ ຊຶ່ງວ່າ​ກະ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ເບິ່ງ​ແຍງ​ດູ​ແລ​ຈາກ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຈີນ
​ເປັນ​ການ​ດີ ເວົ້າ​ສະ​ເພາະ​ກໍ​ແມ່ນ​ທາງ​ດ້ານ​ສຸຂະ​ພາບ​ກະ​ຍັງ​ແຂງ​ແຮງ​ດີ."​

ທັ້ງ​ນີ້​ກະ​ຊວງ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ສຸກ​ໄດ້ມີ​ໜັງ​ສື​ແຈ້ງ​ການເລກ​ທີ 030 ລົງ​ວັນ​ທີ 20 ມັງ​ກອນ 2020 ເລື້ອງ​ການ​ກຽມ​ຄວາ​ມ​ພ້ອມ​ຢູ່​ດ່ານ ເພື່ອ​ປ້ອງ​ກັນ ແລະ​ຄວບ​ຄຸມ​ພະ​ຍາດ​ອັກ​ເສບ​ປອດ​ຈາກ​ເຊື້ອ​ໄວ​ຣັ​ສ Corona ສາຍ​ພັນ​ໃໝ່ ໂດຍ​ຈັດ​ສົ່ງ​ແຈ້ງ​ການ​ໄປ​ເຖິງ​ຫົວ​ໜ້າ​ກອງ​ບັນ​ຊາ​ການ​ປ້ອງ​ກັນ​ຄວາມ​ສະ​ຫງົບ​ຂັ້ນ​ແຂວງ ແລະ​ນະ​ຄອນ​ວຽງ​ຈັນ ຫົວ​ໜ້າ​ກົມ​ການ​ບິນ​ພົນ​ລ​ະ​ເຮືອນ ຫົວ​ໜ້າ​ຜະ​ແນກສາ​ທ​າ​ລະ​ນະ​ສຸກ ​ນະ​ຄອນ​ຫຼວງວຽງ​ຈັນ ແລະ​ແຂວງ​ໃນ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ​ ເພື່ອ​ຂໍ​ຄວາມ​ຮ່ວມ​ມື ແລະ​ການ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນເຂົ້າ​ໃນ​ການ​ກັນ ແລະ​ຄວບ​ຄຸມ​ພະ​ຍາດ​ດັ່ງ​ກ່າວ ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ແມ່ນ​ຫົວ​ໜ້າ​ດ່ານ​ສາ​ກົນທາງ​ບົກ ແລະດ່ານສະ​ໜາມ​ບິນ​ຈະ​ຕ້ອງ​ອຳ​ນວຍ​ຄວາມ​ສະ​ດວກ​ໃຫ້​ແກ່​ທີມ​ງານ​ຈາກ​ກະ​ຊວງ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ສຸກ​ໃນ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ ຕິດ​ຕາມ​ຊຸກ​ຍູ້ ແລະ​ສ້າງ​ຄວາມ​ເຂັ້​ມ​ແຂງ​ຂອງວຽກ​ງານ​ກັ​ນ ແລະ​ຄວ​ບ​ຄຸມ​ພະ​ຍາດ​ຕິດ​ຕໍ່​ການ​ນຳ​ໃຊ້​ເຄື່ອງວັດ​ແທກ​ອຸນ​ຫະ​ພູມ​ຮ່າງ​ກາຍ ເພື່ອ​ຕິດ​ຕາມ​ເຝົ້າ​ລະ​ວັງ ແລະ​ລາຍ​ງານ​ການ​ທີ່​ສົງ​ໄສ​ຢ່າງ​ໃກ້​ຊິດ.

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