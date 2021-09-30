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ສະຖານທູດລາວປະຈໍາ ສຫລ ແລະສະຖານທູດ ສຫລ ປະຈໍາລາວ ພະຍາຍາມ ຊຸກຍູ້ນັກທຸລະກິດອາເມຣິກັນ ໃຫ້ໄປເຮັດທຸລະກິດ ແລະລົງທຶນຢູ່ລາວ

ທ່ານຄໍາພັນ ອັ່ນລາວັນ, ເອກ ອັກຄະລັດຖະທູດ ສປປ ລາວ ປະຈໍາສະຫະລັດກ່າວໃນກອງປະຊຸມທາງອອນລາຍ, 23 ກັນຍາ 2021
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ທ່ານຄໍາພັນ ອັ່ນລາວັນ, ເອກ ອັກຄະລັດຖະທູດ ສປປ ລາວ ປະຈໍາສະຫະລັດກ່າວໃນກອງປະຊຸມທາງອອນລາຍ, 23 ກັນຍາ 2021

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ທ່ານຄໍາພັນ ອັ່ນລາວັນ, ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ສປປ ລາວ ປະຈໍາສະຫະລັດ ກ່າວໃນກອງປະຊຸມທາງອອນລາຍ, 23 ກັນຍາ 2021

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ເຊີນລາຍງານຂ່າວເລື້ອງທາງການທູດລາວ ແລະ ສຫລ ພະຍາຍາມຊຸກຍູ້ໃຫ້ນັກລົງທຶນຈາກ ສຫລ ໄປລົງທຶນຢູ່ລາວ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ການພົວພັນທາງດ້ານຄ້າ ແລະການລົງທຶນລະຫວ່າງສະຫະລັດແລະລາວ ແມ່ນຍັງມີມູນຄ່າຕໍ່າຫລາຍ ເມື່ອທຽບໃສ່ການພົວພັນດ້ານນີ້ຂອງລາວກັບປະເທດເພື່ອນບ້ານ. ແຕ່ວ່າທາງການລາວແລະສະຫະລັດກໍໄດ້ພະຍາຍາມຊຸກຍູ້ໃຫ້ມີການພົວພັນສອງ ຝ່າຍໃນດ້ານນີ້ຢູ່. ຢູ່ໃນກອງປະຊຸມທາງອອນລາຍເນື່ອງໃນເດືອນຄົບຮອບ 5 ປີ ແຫ່ງການເປັນຄູ່ຮ່ວມມືແບບກວມລວມລະຫວ່າງສະຫະລັດ ແລະລາວທີ່ຈັດຂຶ້ນໃນອາທິດແລ້ວນີ້ ໂດຍສູນສຶກສາດ້ານຍຸດທະສາດ ແລະສາກົນ (Center for Strategic & International Studies) ທ່ານຄໍາພັນ ອັ່ນລາວັນ, ເອກ ອັກຄະລັດຖະທູດ ສປປ ລາວ ປະຈໍາສະຫະລັດ ກ່າວວ່າ:

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ສຽງ ທ່ານຄໍາພັນ ອັ່ນລາວັນ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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“ໃນເດືອນໜ້ານີ້, ທາງສະຖານທູດຈະເປັນເຈົ້າພາບຈັດກອງປະຊຸມທີ່ຈັບຄູ່ດ້ານ ທຸລະກິດລະຫວ່າງທີມງານລາວ-ສະຫະລັດ ຢູ່ໃນຂະແໜງທຸລະກິດຕົ້ນຕໍແມ່ນ ຢູ່ໃນຂະແໜງບໍ່ແຮ່ ແລະພະລັງງານ.”

ທ່ານປ.ອ. ປີເຕີ ເຮມອນ, ເອກອັກຄະລັດຖະທູດສະຫະລັດປະຈໍາ ສປປ ລາວ ກ່າວຢູ່ໃນກອງປະຊຸມຖະແຫລງຂ່າວ ເມື່ອມໍ່ໆ ມານີ້ວ່າ ທາງສະຫະລັດ ກໍພະຍາ ຍາມສົ່ງເສີມການພົວພັນກັບລາວໃນດ້ານນີ້ເຊັ່ນກັນ ຊຶ່ງໃນນັ້ນ ກໍໄດ້ພະ ຍາຍາມຊັກຊວນເອົານັກທຸລະກິດ ແລະນັກລົງທຶນຂອງສະຫະລັດ ໃຫ້ມາສົນໃຈ ລາວຫລາຍຂຶ້ນ ພ້ອມທັງຊ່ວຍລາວສ້າງນະບາຍທີ່ແນໃສ່ປັບປຸງບັນຍາກາດ ໃນ ການເຮັດທຸລະກິດຂອງລາວອີກດ້ວຍ, ຊຶ່ງທ່ານກ່າວດັ່ງນີ້:

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ສຽງທ່ານ ປ.ອ. ປີເຕີ ເຮມອນ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ທ່ານກ່າວອີກວ່າ ປັດຈຸບັນສະຫະລັດ ແລະລາວໄດ້ເຊັນບົດບັນທຶກ ຄວາມເຂົ້າໃຈຫລື MOU ທີ່ຈະຊ່ວຍລາວຜະລິດພະລັງງານໄຟຟ້າໂດຍໃຊ້ຊັບພະຍາກອນ ມາຈາກຫລາຍແຫລ່ງ ແລະມີປະສິດທິພາບ ຫລາຍກວ່າໂຄງການຕ່າງໆ ທີ່ມີຢູ່ ແລ້ວໃນລາວ. ມັນເປັນໂຄງການປະມານ 5 ປີ, ຊຶ່ງຈະໃຊ້ທຶນປີລະ 3 ລ້ານໂດລາ.

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