ກະຊວງການຕ່າງ ປະເທດ ສຫລ ລາຍງານວ່າ ຍັງມີການລະເມີດ ສິດທິມະນຸດ ຢູ່ໃນລາວ

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ (Lao PDR) ທີ່ປົກຄອງໂດຍພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ (LPDR) ຊຶ່ງເປັນພັກດຽວເທົ່ານັ້ນທີ່ເປັນພັກຖືກຕ້ອງຊອບ
ທໍາຕາມລັດຖະທຳມະນູນ. ການເລືອກຕັ້ງຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ທີ່ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນເດືອນ
ກຸມພາ 2016 ຜ່ານມານີ້ ບໍ່ໄດ້ເປັນການເລືອຕັ້ງຢ່າງເສລີ ແລະທ່ຽງທໍາ. ພັກປະຊາຊົນ
ປະຕິວັດລາວ ໄດ້ເລືອກເອົາບັນດາຜູ້ສະລົງສະໝັກທັງໝົດ ແລະບັງຄັບໃຫ້ພົນລະເມືອງ
ທີ່ຖືສັນຊາດລາວທັງໝົດເຂົ້າຮ່ວມປ່ອນບັດລົງຄະແນນສຽງ. ພາຍຫລັງທີ່ໄດ້ມີການເລືອກ
ຕັ້ງສະພາແຫ່ງຊາດແລ້ວກໍ ໄດ້ມີການອະນຸມັດຮັບຮູ້ເອົາ ທ່ານທອງລຸນ ສີສຸລິດ ເປັນນາຍ
ຍົກລັດຖະມົນຕີຄົນໃໝ່.
ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ພົນລະເຮືອນມີການຄວບຄຸມກຳລັງຮັກສາຄວາມສະຫງົບຢ່າງເປັນມີ
ປະສິດທິຜົນ.
ບັນຫາສຳຄັນທີ່ສຸດຂອງສິດທິມະນຸດຮວມມີ ການຂາດຂະບວນການຍຸຕິທໍາ ຊຶ່ງຮວມ
ທັງການຈັບກຸມ, ກັກຂັງແລະລົງໂທດໂດຍລັດຖະບານ ໂດຍພາລະການ, ລັດຖະບານ
ລະເມີດສິດທິສ່ວນໂຕ ແລະເສລີພາບໃນການປາກເວົ້າ ການອອກ ຂ່າວ, ການໂຮມ
ຊຸມນຸມ ແລະການຈັດຕັ້ງສະມາຄົມ, ປະຕິເສດບໍ່ໃຫ້ປະຊາຊົນ ຂອງຕົນສາມາດເລືອກ
ເອົາລັດຖະບານຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້, ມີການຄ້າມະນຸດ, ແລະໃຫ້ສິດທິແກ່ພວກກໍາມະ
ກອນເຮັດວຽກແບບຈໍາກັດ, ຊຶ່ງຮວມທັງ ບໍ່ໃຫ້ສາມາດຈັດຕັ້ງສະຫະພັນແຮງງານທີ່
ເປັນເອກກະລາດທີ່ບໍ່ມີສ່ວນພົວພັນກັບລັດຖະບານຂຶ້ນໄດ້.
ລັດຖບານບໍ່ໄດ້ຈັບກຸມ ຫຼືລົງໂທດພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ ທີ່ໄດ້ກະທຳຄວາມຜິດ, ພວກຕຳ
ຫຼວດ ແລະໜ່ວຍຮັກສາຄວາມສະຫງົບ ທີ່ລະເມີດສິດທິມະນຸດ ໂດຍການໃຫ້ການ
ປົກປ້ອງບໍ່ໃຫ້ມີການລົງໂທດຕໍ່ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້.
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