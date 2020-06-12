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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ຄົນງານ ທີ່ໂຮງງານລົດນິສສັນ ຢູ່ລັດເທັນເນັສຊີ ກັບຄືນໄປເຮັດວຽກ

ທ່ານພົງເພັດ ສີສຸພັນ ເຮັດວຽກຢູ່ໂຮງງານລົດນິສສັນ ທີ່ລັດເທັນເນັສຊີ.
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ເຊີນຟັງຂ່າວ ຄົນງານລາວອາເມຣິກັນ ທີ່ໂຮງງານເຮັດລົດນິສສັນ ຢູ່ເມືອງສເມີນາ ກັບຄືນໄປເຮັດວຽກ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ຄົນງານອາເມຣິກັນເຊື້ອສາຍລາວຢູ່ທີ່ໂຮງງານເຮັດລົດນິສສັນໃນເຂດເມືອງສເມີນາ ລັດເທັນເນັສຊີ ພາກັນກັບໄປເຮັດວຽກເຮັດການໃນວັນທີ 8 ມິຖຸນາຜ່ານມາ ຫຼັງຈາກໄດ້ຢຸດພັກ ຍ້ອນມີການລະບາດຂອງໂຄວິດ-19 ເປັນເວລາສອງເດືອນ. ທ່ານພົງເພັດ ສີສຸພັນ ພະນັກງານຄົນນຶ່ງຂອງບໍລິສັດນິສສັນ ກ່າວວ່າ ເຖິງແມ່ນຈະໄດ້ກັບຄືນໄປເຮັດວຽກແລ້ວກໍຕາມແຕ່ມາດຕະການປ້ອງກັນເພື່ອບໍ່ໃຫ້ພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ແຜ່ລະບາດ ຍັງມີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງເຂັ້ມງວດ. ທ່ານກ່າວຊີ້ແຈງກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້ວ່າ:

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ສຽງທ່ານພົງເພັດ ທີ່ໂຮງງານລົດນິສສັນ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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“ນຶ່ງໃຫ້ເວັ້ນໄລຍະຫ່າງກັນ ສອງທາງໂຮງງານເພິ່ນຈະຈັດເຄື່ອງທີ່ອັດໜ້າຫຼືໜ້າປ້ອງກັນໃຫ້ ສາມກ່ອນຈະເຂົ້າເຮັດວຽກກໍຕ້ອງເຊັກອຸນຫະພູມຂອງຮ່າງກາຍ ສີ່ເພິ່ນຈະມີແຈັລໃຫ້ລ້າງມືທຸກໆສອງຊົ່ວໂມງແລະໃຫ້ຄລິນອັບເຄື່ອງໃຊ້ຕ່າງໆດ້ວຍແອລກໍຮໍໃນຫັ້ນ.”

ໂຮງງານເຮັດລົດນິສສັນ ໃນເຂດເມືອງສເມີນາ ລັດເທັນເນັສຊີ ເປັນໂຮງງານໃຫຍ່ ມີພະນັກງານ ຫຼາຍກວ່າ 3 ໝື່ນຄົນ ແລະໃນນັ້ນ ມີພະນັກງານທີ່ເປັນຄົນລາວ ເກືອບນຶ່ງພັນຄົນ.

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