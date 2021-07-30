ແມ່ຍິງລາວຄົນນຶ່ງ ຕົກເປັນຜູ້ເຄາະຮ້າຍ ຂອງການຈຳແນກ ເຊື້ອຊາດຜິວພັນ ໃນນະຄອນຫຼວງ ວໍຊິງຕັນ

ແມ່ຍິງລາວຄົນນຶ່ງໄດ້ຕົກເປັນຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ ຂອງການທຳຮ້າຍແບ່ງແຍກເຊື້ອຊາດຜິວພັນເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້. ແມ່ຍິງຄົນດັ່ງກ່າວຊື່ວ່າ ວິໄລລັກ, ອາໄສຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວໍຊິງຕັນ.
ເຫດການໄດ້ເກີດຂຶ້ນ ເວລາທີ່ລາວ ໄດ້ທຳຄວາມສະອາດລົດຢູ່ບ່ອນຈອດຂອງອາພາດເມັ້ນ. ເມື່ອແມ່ຍິງຜິວດຳຄົນນຶ່ງໄດ້ໃຊ້ຄຳເວົ້າຫຍາບຄາຍ ແລະ ດ່າລາວ.
ທ່ານນາງ ວິໄລລັກ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອພາກພາສາ ລາວ ວ່າ “ມີຜູ້ນຶ່ງທີ່ແທ້ແລ້ວມັນໄດ້ເກີດຂຶ້ນກັບຂ້າພະເຈົ້າ. ຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າລາວແມ່ນຄົນທີ່ບໍ່ໄດ້ຢູ່ໜີ້ດົນເບາະ ລາວບໍ່ເຄີຍຢູ່ໜີ້ເພາະວ່າ ຢູ່ອາພາດເມັ້ນເອື້ອຍຢູ່ນີ້ແມ່ນເກືອບຫ້າປີແລ້ວ..ບໍ່ເຄີຍມີບໍ່ເຄີຍຫຍັງ. ມ້ຽນລົດຢູ່ທາງນອກເອົາແນວປູລົດ ແລ້ວ ບາດນີ້ມີແຂກດຳສອງຄົນແມ່ຍິງກັບຜູ້ຊາຍ. ເພິ່ນກະບໍ່ໄດ້ເວົ້າຫຍັງໃດ, ບາດເພິ່ນຊິຍ່າງເຂົ້າໄປລະເປັນຫຍັງເພິ່ນບໍ່ເວົ້າຕອນອອກມາເນາະ ຄັນເວົ້າເຮົາກະຍ້າຍໃຫ້ແລ້ວບາດນີ້ເພິ່ນມີແຕ່ເວົ້າຕອນຊິຍ່າງເຂົ້າໄປ ເພິ່ນລະເວົ້າແບບຢິກໆໃສ່ຫັ້ນນະ. ປິ່ນຫຼຽວເບິ່ງເພິ່ນເຮົາລະຄຶດບໍ່ໄດ້ ຍັງປັບໂຕບໍ່ທັນເພາະວ່າຍັງບໍ່ເຄີຍຖືກ, ບໍ່ເຄີຍຖືບໍ່ເຄີຍເປັນເນາະ. ແລ້ວເພິ່ນຍັງຕໍ່ວ່າໄປອີກ ແລ້ວເພິ່ນແຮງ ເວົ້າແຮງລະກະຄວາມບໍ່ດີອີກ. ແລ້ວບາດນີ້ເຫັນຜົວເພິ່ນຍູ້ເຂົ້າໄປຫັ້ນນະ ແບບວ່າເຂົ້າໄປ ເຂົ້າໄປຢ່າສຸກວນລາວຫັ້ນນະ ແລ້ວເພິ່ນແຮງຂຶ້ນແຮງເວົ້າລະກະດ່າ, ດ່າອອກມາ.”
ຄົນຕ່າງປະເທດທີ່ອາໄສຢູ່ໃນ ສະຫະລັດ ໂດຍສະເພາະຄົນເອເຊຍໃນເວລານີ້ ແມ່ນໄດ້ຕົກເປັນຜູ້ເຄາະຮ້າຍຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ຍ້ອນຖືກກ່າວຫາບໍ່ດີສຳລັບການລະບາດຂອງໄວຣັສໂຄໂຣນາ.
ຢູ່ເຂດເມືອງຈີນ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດແມ່ນໄດ້ໄປເຝົ້າຍາມ ແລະ ລາດຕະເວນເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ມີເຫດຮ້າຍດັ່ງກ່າວເກີດຂຶ້ນ.
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