ປະທານປະເທດ ຢືນຢັນວ່າ ລາວ ຈະຫຼຸດພົ້ນ ຈາກການເປັນປະເທດ ດ້ອຍພັດທະນາ ໃນປີ 2030

ປະທານປະເທດຢືນຢັນວ່າ ລາວ ຈະຫຼຸດພົ້ນຈາກການເປັນປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ ແລະ ກ້າວຂຶ້ນເປັນປະເທດກຳລັງພັດທະນາທີ່ປະຊາຊົນມີລາຍໄດ້ລະດັບປານກາງຫາສູງໃຫ້ໄດ້ພາຍໃນປີ 2030.
ທ່ານ ບຸນຍັງ ວໍລະຈິດ ປະທານປະເທດຖະແຫຼງຢືນຢັນວ່າ ການປະເຊີນກັບບັນຫາການລະບາດຂອງເຊື້ອໄວຣັສ Covid-19 ຍ່ອມຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມໃນ ລາວ ຢ່າງຫຼີກລ່ຽງບໍ່ໄດ້ ຫາກແຕ່ວ່າພັກ ແລະ ລັດຖະບານ ລາວ ຍັງຈະດຳເນີນມາດຕະການໃນທຸກວິທີທາງ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ ສປປ ລາວ ຫຼຸດພົ້ນຈາກສະພາບດ້ອຍພັດທະນາ ແລະ ກ້າວຂຶ້ນເປັນປະເທດກຳລັງພັດທະນາທີ່ປະຊາຊົນມີລາຍໄດ້ລະດັບປານກາງຫາສູງໃຫ້ໄດ້ໃນປີ 2030 ຈຶ່ງຕ້ອງການຈະໄດ້ຮັບການຮ່ວມມືຈາກທຸກພາກສ່ວນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ທັງນີ້ໂດຍສຸມໃສ່ການແກ້ບັນຫາຍາກຈົນ ແລະ ການຟື້ນຟູສະພາບຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ ລາວ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພທຳມະຊາດທີ່ເກີດຂຶ້ນຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນທົ່ວປະເທດ ລາວ ນັ້ນ ດັ່ງທີ່ທ່ານ ບຸນຍັງ ໄດ້ຖະແຫຼງຢືນຢັນໃນໂອກາດບຸນປີໃໝ່ ລາວ ພ.ສ. 2563 ວ່າ
“ພວກເຮົາຈະໄດ້ພ້ອມກັນສຸມໃສ່ການແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນ ໂດຍສະເພາະການຟື້ນຟູຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດທຳມະຊາດໃຫ້ກັບຄືນສູ່ສະພາບປົກກະຕິໂດຍໄວ ແລະ ສູ້ຊົນພັດທະນາປະເທດເຮົາໃຫ້ຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບດ້ອຍພັດທະນາ ເພື່ອກ້າວໄປສູ່ປະເທດກຳລັງພັດທະນາທີ່ມີລາຍຮັບປານກາງເຖິງສູງຕາມທິດພັດທະນາສີຂຽວ ແລະ ຍືນຍົງເມື່ອເຖິງປີ 2030.”
ໂດຍເປົ້າໝາຍຂອງລັດຖະບານ ລາວ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການພັດທະນາຊົນນະບົດໃນປີ 2020 ນີ້ກໍຄືການຍົກລະດັບສະພາບຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ ລາວ ໃຫ້ດີຂຶ້ນ ແລະ ຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກຄວາມຍາກຈົນໃຫ້ໄດ້ 3,234 ຄອບຄົວເພື່ອເຮັດໃຫ້ຍັງເຫຼືອຄອບຄົວທີ່ຍາກຈົນບໍ່ເກີນ 60,160 ຄອບຄົວ ຫຼື 4.9 ເປີເຊັນຂອງຈຳນວນຄອບຄົວທັງໝົດໃນທົ່ວປະເທດລາວ ພ້ອມກັນນີ້ກໍຍັງຈະສ້າງບ້ານພັດທະນາໃຫ້ໄດ້ 100 ບ້ານ ທັງຈະຍົກລະດັບບ້ານໃຫຍ່ເປັນຕົວເມືອງນ້ອຍໃນຊົນນະບົດໃຫ້ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນດ້ວຍ.
ທາງດ້ານເຈົ້າໜ້າທີ່ທະນາຄານໂລກ ປະຈຳ ລາວ ເປີດເຜີຍວ່າກອງທຶນລົບລ້າງຄວາມທຸກຍາກໃນ ລາວ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນງົບປະມານຄິດເປັນມູນຄ່າລວມ 54 ລ້ານໂດລາສຳລັບນຳໃຊ້ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາຄວາມຍາກຈົນຂອງປະຊາຊົນໃນເຂດຊົນນະບົດໃນຊ່ວງປີ 2017-2019 ໃນນີ້ລັດຖະບານ ລາວ ກໍໄດ້ປະກອບສ່ວນພຽງ 6 ລ້ານໂດລາໂດຍສາມາດແກ້ບັນຫາຍາກຈົນໄດ້ 12,011 ຄອບຄົວ ລົບລ້າງບັນຫາທຸກຍາກໄດ້ຢ່າງສິ້ນເຊີງໃນ 200 ບ້ານ ສ້າງຕັ້ງບ້ານພັດທະນໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 4,138 ບ້ານ, ທັງພັດທະນາບ້ານໃຫຍ່ເປັນຕົວເມືອງນ້ອຍໃນຊົນນະບົດໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 45 ເປັນ 56 ເມືອງ.
ສ່ວນສະພາເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມແຫ່ງສະຫະປະຊາຊາດ ຄາດໝາຍໄວ້ວ່າ ລາວ ຈະຫຼຸດພົ້ນຈາກສະພາບດ້ອຍພັດທະນາໃນປີ 2024 ເພາະລັດຖະບານ ລາວ ປະຕິບັດໄດ້ແລ້ວ 2 ໃນ 3 ເງື່ອນໄຂຄືຍອດລາຍຮັບແຫ່ງຊາດຕໍ່ຫົວຄົນ ຕ້ອງບໍ່ຫຼຸດ 1,242 ໂດລາຕໍ່ຄົນ ຊຶ່ງລາວປະຕິບັດໄດ້ທີ່ລະດັບ 1,996 ໂດລາຕໍ່ຄົນໃນປີ 2015 ສ່ວນດັດສະນີຊັບສິນມະນຸດ ທີ່ຕ້ອງເຖິງອັດຕາສະເລ່ຍ 66ເປີເຊັນ ລາວ ປະຕິບັດໄດ້ທີ່ລະດັບ 72.8 ເປີເຊັນ ຈຶ່ງຍັງເຫຼືອພຽງດັດສະນີຄວາມອ່ອນໄຫວທາງເສດຖະກິດ ທີ່ຈະຕ້ອງຕໍ່າກວ່າ 32 ເປີເຊັນ ແຕ່ລາວປະຕິບັດໄດ້ທີ່ລະດັບ 33.7 ເປີເຊັນ ຂະນະທີ່ອົງການສະຫະປະຊາຊາດເພື່ອການພັດທະນາ ປະເມີນວ່າບັນຫາການລະບາດຂອງເຊື້ອໄວຣັສ Covid-19 ຈະເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນ ລາວ ຍາກຈົນເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 65,000 ກວ່າຄອບຄົວຫຼື 5.34 ເປີເຊັນຂອງຄອບຄົວທັງໝົດໃນລາວ.
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