ກອງກຳລັງທະຫານລາວ-ຫວຽດນາມ ຮ່ວມກັນລາດຕະເວນຊາຍແດນລະຫວ່າງ 2 ປະເທດຢ່າງໃກ້ຊິດ ແລະ ເພີ່ມການລາດຕະເວນຫຼາຍຂຶ້ນເພາະວ່າອາຊະຍາກຳຢູ່ທີ່ຊາຍແດນ 2 ປະເທດເພີ່ມຂຶ້ນນັບມື້.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ໃນແຂວງຜົ້ງສາລີເປີດເຜີຍວ່າການກໍ່ອາຊະຍາກຳທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນນັບມື້ ແລະ ມີຮູບແບບຂອງອາຊະຍາກຳຢ່າງຫຼາກຫຼາຍດ້ວຍນັ້ນໂດຍສະເພາະແມ່ນແຂວງຜົ້ງສາລີທີ່ມີເຂດຊາຍແດນຕິດຕໍ່ກັບທັງຈີນ ແລະ ຫວຽດນາມນັ້ນ ກໍຍິ່ງມີບັນຫາອາຊະຍາກຳເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະ ຍາກຕໍ່ການຕິດຕາມຈັບກຸມອີກດ້ວຍ ເພາະວ່າແກັ່ງອາຊະຍາກຳຢູ່ທີ່ຊາຍແດນນັ້ນໄດ້ມີການຈັດຕັ້ງເປັນຂະບວນການເຄືອຂ່າຍດຽວກັນ ຈຶ່ງສາມາດຫຼົບໜີຈາກປະເທດນຶ່ງໄປອີກປະເທດນຶ່ງໄດ້ຕະຫຼອດເວລາໂດຍສະເພາະແມ່ນແກັ່ງຄ້າຢາເສບຕິດນັ້ນກໍຄືແກັ່ງອາຊະຍາກຳຂ້າມຊາດທີ່ເປັນຂະບວນການຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນປັດຈຸບັນນີ້ ຊຶ່ງຈະຕ້ອງມີການປະສານງານກັນຢ່າງໃກ້ຊິດດ້ວຍການປະກອບສ່ວນກອງກຳລັງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ (ປກສ) ເຂົ້າໃນການລາດຕະເວນຊາຍແດນຮ່ວມກັນໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ຈຶ່ງຈະສາມາດສະກັດກັ້ນໄດ້ຢ່າງເທົ່າທັນກັບສະຖານະການຕົວຈິງທີ່ເກີດຂຶ້ນຢ່າງກວ້າງຂວາງນັ້ນ ດັ່ງເຈົ້າໜ້າທີ່ແຂວງຜົ້ງສາລີໄດ້ຢືນຢັນວ່າ
“ລະຫວ່າງ ປກສ. ເມືອງໃໝ່ກັບຕຳຫຼວດເມືອງດຽນບຽນ ພວກເຮົາກະໄດ້ລາດຕະເວນຮ່ວມກັນ 2 ຝ່າຍ ລາດຕະເວນຝ່າຍດຽວເພື່ອສະກັດກັ້ນ ແກ້ໄຂປາກົດການຫຍໍ້ທໍ້ທີ່ເກີດຂຶ້ນຢູ່ຕາມບໍລິເວນຊາຍແດນຫັ້ນ ເປັນຕົ້ນບັນດາເປົ້າໝາຍການຜະລິດ, ການຂົນສົ່ງ, ເສບ ແລະ ຊື້ຊາຍຢາເສບຕິດ, ຄະດີອາຊະຍາກຳຂ້າມຊາດ, ຄະດີອາຍາ ແລະ ອື່ນໆ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ສະພາບຢູ່ບໍລິເວນຊາຍແດນລາວກັບຫວຽດນາມໂດຍພື້ນຖານແມ່ນມີຄວາມສະຫງົບ.”
ນອກຈາກນີ້ອີກບັນຫານຶ່ງທີ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນຢ່າງກວ້າງຂວາງຢູ່ເຂດຊາຍແດນລາວກັບປະເທດເພື່ອນບ້ານກໍຄືການລັກລອບນຳເຂົ້າຍານພາຫະນະຕ່າງໆຈາກປະເທດເພື່ອນບ້ານເຂົ້າມາໃນລາວ ຊຶ່ງຖືເປັນບັນຫາໃຫຍ່ ແລະ ຍາກທີ່ຈະສະກັດກັ້ນໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ເນື່ອງຈາກລາວມີເຂດຊາຍແດນທີ່ຕິດຕໍ່ກັບເພື່ອນບ້ານເຖິງ 5 ປະເທດເມື່ອປະກອບກັບການເປີດຊາຍແດນທຸກດ່ານເພື່ອຮອງຮັບນັກທ່ອງທ່ຽວຈາກຕ່າງປະເທດ ໃນຂະນະທີ່ລັດຖະບານລາວມີຈຳນວນພະນັກງານຢ່າງຈຳກັດດ້ວຍແລ້ວ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ກວດກາໄດ້ຢ່າງບໍ່ທົ່ວເຖິງ ຊຶ່ງເມື່ອສົມທົບກັບວິກິດການທາງເສດຖະກິດທີ່ເຮັດໃຫ້ເຍົາວະຊົນລາວຢຸດຮຽນເປັນຈຳນວນຫຼາຍທີ່ນອກຈາກຈະເຮັດໃຫ້ເກີດບັນຫາຫວ່າງງານເພີ່ມຂຶ້ນແລ້ວຍັງໄດ້ກາຍເປັນປັດໄຈທີ່ສຳຄັນປະການນຶ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດອາຊະຍາກຳຕ່າງໆເພີ່ມຂຶ້ນໃນລາວ ໃນນີ້ກໍລວມເຖິງບັນຫາການລັກລົດຈັກທີ່ເກີດຂຶ້ນຢ່າງກວ້າງຂວາງດ້ວຍດັ່ງທີ່ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດລາວໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ
“ການລັກລົດຈັກນີ້ ບໍ່ເຄີຍແກ້ໄຂບັນຫາໄດ້ຈັກເທື່ອ ລົດຈັກນີ້ນະຮ້າຍຂາຍລົດຈັກມືສອງກະເຕັມ ຮ້າຍຂາຍໝວກກັນນັອກກະຫຼາຍມືສອງ ກະເປີດບໍ່ເຫັນປາບປາມຫຍັງ. ອີກຢ່າງນຶ່ງກະຄືນັກຮຽນຈົບໃໝ່ນີ້ເຂົາຫັນມາວຽກໝົດ ເພື່ອຊ່ວຍພໍ່ຊ່ວຍແມ່ຫາເງິນ ເລີຍເຮັດໃຫ້ຕົວເລກທີ່ຈົບຈາກ ມ.7 ນີ້ເຂົ້າມາມະຫາວິທະຍາໄລນີ້ຕົກລົງ ໜ້າຕົກໃຈຈາກ 10,000 ກວ່າຄົນທີ່ສະໝັກເຂົ້າຮຽນມະຫາວິທະຍາໄລນີ້ນະເຫຼືອມີແຕ່ 5,000 ອັນນີ້ບົ່ງບອກເຖິງວ່າເຂົາຈະບໍ່ເຫັນຄຸນຄ່າການສຶກສາແລ້ວ ເຂົາຈະເຫັນວ່າການຢູ່ເທົ່ານັ້ນ ເມື່ອເກີດບັນຫາແບບນັ້ນແລ້ວຫັ້ນ ສັງຄົມນີ້ເລີ່ມມີຄວາມສັບສົນ ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ.”
ທັງນີ້ທາງການລາວໄດ້ກວດກາພົບລົດຍົນທີ່ລັກລອບນຳເຂົ້າມາໃນລາວໂດຍຜິດກົດໝາຍຈຳນວນເຖິງ 30,000 ກວ່າຄັນຕໍ່ປີໃນປີ 2022 ແລະ ປີ 2023 ແຕ່ກໍໄດ້ມີການລົງໂທດຕໍ່ຜູ້ລັກລອບດັ່ງກ່າວພຽງແຕ່ການປັບໄໝຜູ້ທີ່ລັກລອບນຳເຂົ້າຍານພາຫະນະດັ່ງກ່າວເທົ່ານັ້ນ ສ່ວນໃນຕົ້ນປີ 2024 ນີ້ກໍຍັງມີລົດຍົນລັກລອບນຳເຂົ້າໂດຍຜິດກົດໝາຍທີ່ຍັງບໍ່ຊຳລະຄ່າປັບໄໝອີກ 8,000 ກວ່າຄັນ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ຈະຕ້ອງເພີ່ມຄວາມເຂັ້ມງວດເຂົ້າໃນການກວດກາຍານພາຫະນະທຸກຄັນທີ່ນຳເຂົ້າມາໃນລາວ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຢູ່ໃນເຂດຊາຍແດນລາວກັບຈີນ ແລະ ຫວຽດນາມນັ້ນ.
ນອກຈາກນີ້ກະຊວງການເງິນລາຍງານວ່າມີການລັກລອບນຳເຂົ້ານ້ຳມັນຈາກຕ່າງປະເທດຄິດເປັນປະລິມານລວມຫຼາຍກວ່າ 700 ລ້ານລິດ ເພາະອີງຕາມຂໍ້ມູນທີ່ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າໄດ້ລາຍງານຕໍ່ສະພາແຫ່ງຊາດລາວ ທີ່ໄດ້ລະບຸວ່າລາວນຳເຂົ້ານ້ຳມັນຈາກໄທ ແລະ ຫວຽດນາມໃນປະລິມານສະເລ່ຍ 1,200 ລ້ານລິດໃນແຕ່ລະປີ ແຕ່ວ່າຈາກການກວດສອບຂໍ້ມູນດ້ວຍການສອບຖາມໄປຍັງປະເທດຕົ້ນທາງກໍຄືໄທ ແລະ ຫວຽດນາມນັ້ນກັບໄດ້ຮັບຮູ້ຄວາມຈິງວ່າລາວໄດ້ນຳເຂົ້ານ້ຳມັນຈາກ 2 ປະເທດໃນປະລິມານລວມກັນກວ່າ 1,900 ລ້ານລິດຕໍ່ໄປີ ໝາຍຄວາມວ່າມີການທຸຈະລິດຈາກການນຳເຂົ້ານ້ຳມັນໃນປະລິມານລວມເຖິງ 700 ລ້ານລິດ ຈຶ່ງມີພຽງການຮ່ວມມືລະຫວ່າງພະນັກງານລັດກັບຜູ້ປະກອບການຂອງບັນດາບໍລິສັດທີ່ນຳເຂົ້ານ້ຳມັນຈາກຕ່າງປະເທດເທົ່ານັ້ນຈຶ່ງສາມາດດຳເນີນການທີ່ເປັນທຸຈະລິດໄດ້ຢ່າງເປັນຂະບວນການທັງຍັງບໍ່ສາມາດຈັບກຸມ ແລະ ລົງໂທດບັນດາຜູ້ກະທຳຜິດໄດ້ເລີຍຈົນເຖິງເວລານີ້.
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