ຊາວຢູເຄຣນຫລາຍລ້ານຄົນທີ່ຫລົບໄພຢູ່ເຂດອື່ນຄິດວ່າຈະໄດ້ກັບໄປບ້ານພາຍຫລັງທີ່ທະຫານຢູເຄຣນ ໄດ້ຂັບໄລ່ທະຫານຣັດເຊຍ ອອກໄປຈາກເມືອງຄາກິບ (Kharkiv) ເມື່ອປະມານສາມອາທິດກ່ອນນັ້ນ. ແຕ່ກໍປະສົບກັບຄວາມຜິດຫວັງເມື່ອຣັດເຊຍເປີດສາກໂຈມຕີຊຸດໃໝ່ຫຼາຍຄັ້ງໃນຊຸມມື້ມໍ່ໆມານີ້ຢູ່ພາກກາງ, ພາກໃຕ້ ແລະພາກຕາ ເວັນອອກສຽງເໜືອ ໃກ້ໆກັບເມືອງໃຫຍ່ອັນດັບສອງ ຂອງປະເທດດັ່ງກ່າວ, ອີງຕາມທ້າວສຸກັນ (ນາມແຝງ), ອະດີດນັກສຶກສາລາວໄປຕັ້ງຖິ່ນຖານຢູ່ໃນຢູເຄຣນ ໄດ້ 25 ປີແລ້ວ. ຂະນະທີ່ຫລົບໄພ ຢູ່ໃກ້ ເມືອງລີວິບຢູ່ໃກ້ຊາຍແດນໂປແລນນັ້ນ ລາວໂອ້ລົມກັບວີໂອເອ ຜ່ານການສົ່ງຂໍ້ຄວາມທາງເຟັສບຸກວ່າ:
“ຄິດຮອດບ້ານ ຄິດຮອດເຮືອນຫລາຍ ສອງ-ສາມທິດຫລັງຫັ້ນ ຕອນມັນງຽບໄປດົນເຕີບ ຈົນຄົນຄິດວ່າໝົດສົງຄາມແລ້ວ, ພວກນ້ອງກໍວ່າຊິພາກັນກັບ ແຕ່ຕໍ່ມາ ຜັດເລີ້ມມີການຍິງລູກສອນໄຟມາອີກ ຕາມຖະໜົນຫົນທາງຈົນມີຄົນຕາຍ ແລະບາດເຈັບຫລາຍເຕີບ ກໍເລີຍພາກັນຕັດສິນໃຈຢ່ຕໍ່, ລໍຖ້າໄປອີກກ່ອນ.”
ນັບແຕ່ສົງຄາມເລີ້ມຕົ້ນໃນ 4 ເດືອນກ່ອນ ຊາວຢູເຄຣນຢ່າງໜ້ອຍ 12 ລ້ານຄົນ ທີ່ຕ້ອງພັດພາກຈາກບ້ານເຮືອນຂອງຕົນ ໃນນັ້ນຫລາຍກວ່າ 7 ລ້ານຄົນ ໄດ້ກາຍເປັນອົບພະຍົບຢູ່ພາຍໃນປະເທດແລະຫລາຍກວ່າ 5 ລ້ານຄົນຫລົບໜີໄປຢູ່ປະເທດອື່ນ, ອີງຕາມອົງການຂ້າຫລວງໃຫຍ່ວ່າດ້ວຍອົບພະຍົບຂອງສະຫະປະຊາຊາດ. ໃນນັ້ນກໍມີທ້າວສຸກັນພ້ອມດ້ວຍພັນລະຍາ ແລະລູກຂອງລາວທີ່ໄດ້ອົບພະຍົບໄປຢູ່ໃກ້ຊາຍແດນໂປແລນມາໄດ້ 3 ເດືອນ ແລ້ວ. ບາງຄົນກໍໄດ້ເລີ້ມກັບໄປຫາບ້ານເຮືອນຂອງຕົນໃນບາງເຂດພາຍຫລັງທີ່ທະຫານຢູເຄຣນເຂົ້າຄວບຄຸມໄດ້ແລ້ວ ເຖິງແມ່ນວ່າຍັງບໍ່ທັນມີຄວາມປອດໄພເຕັມສ່ວນກໍຕາມ.
ໃນວັນຈັນອາທິດນີ້ເອງ ຣັດເຊຍ ໄດ້ທຳ ການຍິງລູກສອນໄຟໂຈມຕີສູນການຄ້າທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຄົນກຳລັງ ໄປຊື້ເຄື່ອງຂອງທີ່ເມືອງເຄຣມເມັນຊຸກ (Kremenchuk) ຢູ່ພາກກາງຂອງປະເທດ ຊຶ່ງປະທານາທິບໍດີຢູເຄຣນໂວໂລດິເມຍເຊເລັນສ໌ກີໄດ້ເອີ້ນຣັດເຊຍວ່າ ເປັນ “ລັດກໍ່ການຮ້າຍ” ແລະ ໃນວັນອັງຄານຜ່ານມາ ໄດ້ຮຽກ ຮ້ອງໃຫ້ອົງການສະຫະປະຊາຊາດສົ່ງຄະນະກຳມາທິການໄປສືບສວນການໂຈມຕີດ້ວຍລູກສອນໄຟທີ່ຮ້າຍແຮງໃສ່ສູນການຄ້າດັ່ງກ່າວ.
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