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ລາວ

ນັກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ ​ຊາວ​ຕ່າງ​ຊາດ ​ເດີນທາງ​ເຂົ້າ​ມາ​ລາວ ​ຫຼຸດ​ລົງ

ການປະຊຸ​ມການທ່ອງທ່ຽວລາວ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີລາວລະບຸ​ວ່າ ການ​ດຳ​ເນີນ​ທຸລະ​ກິດ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ທີ່​ມີ​ຄຸນະພາບ​ຕ່ຳ​ທາງ​ດ້ານ​ບໍລິການ​ແລະ​ກາ​ນ​ເກັບຄ່າ​ທຳນຽ​ມ ຫຼາຍ​ຊ້ຳຫຼາຍ​ຊ້ອນ ຄື​ສາ​ເຫດ​ທີ່​ເຮັດ​ໃຫ້​ນັກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ເດີນທາງ​ເຂົ້າ​ມາລາ​ວຫຼຸດລົງ ຊຶ່ງຊົງຣິດ ໂພນເງິນ ນັກຂ່າວຂອງ VOA ຈາກບາງກອກ ມີ ລາຍງານມາສະເໜີທ່ານ ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.

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ລາຍການ​ເມືອງ​ລາວ​ໃນ​ປະຈຸ​ບັນ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ

ທ່ານ​ທອງ​ລຸນ ສີ​ສຸ​ລັດ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີລາວ ​ໄດ້​ຢືນຢັນ​ຕໍ່​ກອງ​ປະຊຸມ​ວຽກ​ງານ​ຖະ​ແຫຼ​ງ
ຂ່າວ-​ວັດທະນະທຳ​ແລະ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ ປະ​ຈຳ​ປີ 2018. ​

ເມື່ອ​ບໍ່​ນານ​ມາ​ນີ້ວ່າ ​ສ​າ​ເຫດ​ທີ່​ສຳຄັນ​ປະການ​ນຶ່ງ​ທີ່​ເຮັດ​ໃຫ້​ຈຳ​ນວນ​ນັກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ຊາວ​
ຕ່າງ​ຊາດ​ເດີນທາງ​ເຂົ້າ​ມາລາ​ວ ຫຼຸດ​ລົງ​ໃນ​ຕະຫຼອດ​ປີ 2017 ຜ່ານ​ມາ ກໍ​ຄື​ການ​ບໍລິຫານ ​
ແລະ​ຈັດການ​ທີ່​ດ້ອຍ​ປະສິດທິພາບ​ຂອງ​ພາກສ່ວນ​ຕ່າງໆ ທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ ​ໂດ​ຍສະ​ເພາະ​
ກໍ​ແມ່ນ​ການຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ ພາກທຸລະ​ກິດ ບໍ​ລິ​ການ​ແລະ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ ບໍ່​ໄດ້​ຕາມ​ມະຕິ-​
ຄຳ​ສັ່ງ​ ຂອງ​ລັດຖະບານ ຊຶ່ງ​ໄດ້​ສ້າງ​ຄວາມ​ຫຍຸ້ງ​ຍາກ ລຳ​ຄານ​ໃຈ​ ໃຫ້​ກັບ​ບັນດາ​ນັກ
​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ຊາວຕ່າງ​ຊາດ ​ແລະ​ເຮັດ​ໃຫ້ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ບໍ່​ຢາກ​ຈະ​ເດີນທາງ​ກັບ​ມາລາ​ວ
ອີກ ດັ່ງ​ທີ່​ທ່ານ​ທອງ​ລຸນ​ໄດ້​ໃຫ້ການ​ເນັ້ນ​ຢ້ຳວ່າ...

“ມີ​ຄຳ​ສັ່ງ ມີ​ມະຕິ​ອອກ​ມາ​ແລ້ວ ​ແຕ່​ວ່າ​ພາກສ່ວນ​ກ່ຽວຂ້ອງ​ຕ່າງໆ ພັດ​ຍັງ​ມີ​ລັກ​
ສະ​ນະ​ທີ່​ຝືດ​ເຄື​ອງ​ໃນ​ການ​ອຳນວຍຄວາມ​ສະດວກ ຢາກ​ເກັບ​ຫັ້ນ ຢາກ​ເກັບນີ້
ລັດ​ເອົາ​ບ່ອນ​ຫັ້ນ ລັດ​ເອົາ​ບ່ອນ​ນີ້ ​ເຮັດ​ໃຫ້​ນັກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ມາ​ນີ້ ກະ​ລຳບາກ ລຳ​ຄານ ​
ເຂົາ​ກະ​ບໍ່​ຢາກ​ມາ ​ເຂົາ​ມາ​ແຕ່​ເທື່ອ​ດຽວ ​ແລ້ວ​ເຂົາ​ກະ​ບໍ່​ຢາກ​ກັບ​ມາ​ອີກ ຫຼື​ວ່າບໍ່​
ຢາກ​ຊວນ​ໝູ່​ຊວນ​ເພື່ອນ​ມາ ຈຳນວນ​ໜ້ອຍ​ຄົນ​ເຮັດ ​ແຕ່​ມັນ​ກັບ​ເປັນ​ຜົນ​ຕໍ່​ສ່ວນ​
ລວ​ມ ປີ​ນີ້ ປີ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ລາວ​ເດີ້ ​ແຕ່​ວ່າ​ ເຂົາ​ມາ​ແລ້ວ ​ເຂົາປະ​ທັບ​ໃຈ​ຊ່ຳ​ໃດ ອັນ​ນີ້​
ຂໍໃຫ້​ເອົາ​ໄປ​ຄົ້ນຄວ້າ​ແກ້​ໄຂ.”

​ໂດຍ​ໃນ​ປີ 2017 ມີ​ນັກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ຊາວ​ຕ່າງ​ຊາດ ​ເດີນທາງ​ເຂົ້າ​ມາລາ​ວຫຼຸດ​ລົງເຖິງ
12 ​ເປີ​ເຊັນ ທຽບ​ໃສ່​ປີ 2016 ​ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ນັກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ຈາກ​ປະ​ເທດ​ໃນ​ອາ​
ຊຽນ ດ້ວຍ​ກັນ​ນັ້ນ ຖື​ເປັນ​ກຸ່ມ​ນັກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ທີ່​ເດີນທາງ​ເຂົ້າ​ມາ​ໃນ​ລາວ ​ຫຼຸດ​ລົງຫຼາຍ
​ທີ່​ສຸດ ດ້ວຍ​ເຫດ​ນີ້ ​ເພື່ອ​ຫຼຸດຜ່ອນ​ບັນຫາ​ດັ່ງກ່າວ ທາງ​ການ​ລາວ ຈຶ່ງ​ໄດ້​ຮຽກຮ້ອງ
ຕໍ່​ລັດຖະບານ​ຂອງປະ​ເທດ​ໃນ​ອາ​ຊຽນ ​ໃຫ້​ດຳ​ເນີນ​ການ​ສົ່ງ​ເສີມ​ພົນລະ​ເມືອງ​ຂອງ
​ຕົນ​ໃຫ້​ເດີນທາງ​ເຂົ້າ​ມາ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ໃນ​ລາວ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ ​ໃນ​ຕະຫຼອດ​ປີ 2018 ຊຶ່ງ​ເປັນ​ປີ​
ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ລາວ.

​ລັດຖະບານລາວ ​ໄດ້​ຈັດ​ພິທີເປີດ​ປີ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ລາວ 2018 ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການໃນ
​ວັນ​ທີ 28 ຕຸລາ ປີ 2017 ຜ່ານ​ມາ ​ໂດຍ​ໄດ້​ຈັດ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ໂອກາດ​ດຽວ​ກັນກັບ​ງານ​ບຸນ​
ນະມັດສະການ​ພະທາດ​ຫຼວງ​ປະຈຳ​ປີ 2017 ​ໂດຍ​ໄດ້​ເຊີນ​ສື່​ມວນ​ຊົນ​ແລະ​ຜູ້​ຕາງ​ໜ້າ​ລັດຖະບານອາ​ຊຽນ​ແລະ​ພູມິ​ພາກ​ອື່ນໆ​ຈາກ​ທົ່ວ​ໂລກ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ດ້ວຍ.

ທັ້ງນີ້ ລັດຖະບານ​ໄດ້​ວາງ​ຄາດໝາຍ​ທີ່​ຈະ​ດຶງ​ດູດ​ເອົາ​ຊາວ​ຕ່າງ​ຊາດ​ໃຫ້​ເຂົ້າ​ມາ​ທ່ອງ
​ທ່ຽວ​ໃນ​ລາວ​ໃຫ້​ໄດ້​ຫຼາຍ​ກວ່າ 5 ລ້ານ ຄົນ ​ເພື່ອ​ເຮັດ​ໃຫ້​ພາກ​ບໍລິການ​ໃນ​ລາວມີລາຍ
ຮັບ​ເກີນ​ກວ່າ 900 ລ້ານ​ໂດ​ລາ ​ໃນ​ຕະຫຼອດ​ປີ 2018 ດ້ວຍ​ການ​ຈັດ​ກິດຈະກຳ ​ແລະ​ງານ​
ບຸນ​ປະ​ເພນີ​ຕ່າງໆ ​ໃນ 18 ​ແຂວງ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ​ເຊັ່ນ ການຈັດ​ຄາ​ລາ​ວານລົດ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ
​ແຕ່​ເໜືອ​ຮອດ​ໃຕ້ ບຸນມະ​ໂຫລານ​ການສະ​ແດງ​ສິນລະປະ ວັດທະນະທຳ​ພື້ນ​ເມືອງ
ບັນດາ​ເຜົ່າ ການ​ແຂ່ງ​ລົດ​ວິບາກ ກິດຈະກຳ​ປີນ​ໜ້າຜາ ການຈັດ​ງານ​ວັນ​ລາວ​ໃນ​ຕ່າງ
ປະ​ເທດ ​ເຊັ່ນ​ໄທ ຫຼຽດນາມ ຍີ່ປຸ່ນ ​ເຢຍຣະມັນ ຝຣັ່ງ ອັງກິດ ທີ່​ທາງ​ການ​ລາວ​ເຊື່ອວ່າ
ຈະ​ດຶງ​ດູດ​ນັກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ຕ່າງ​ຊາດ​ໄດ້​ເປັນ​ຢ່າງ​ດີ.

ສ່ວນ​ທ່ານ​ບໍ່​ແສງ​ຄຳ ວົງ​ດາຣາ ລັດຖະມົນຕີ​ວ່າການ​ກະຊວງ​ຖະ​ແຫຼ​ງຂ່າວ-​ວັດທະນະ
ທຳ​ແລະ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ ຢືນຢັນ​ວ່າ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ສຳຄັນ​ຂອງ​ການຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ​ແຜນການ
ພັດທະນາ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ໃນ​ປີ 2018 ນີ້ ຈະ​ໄດ້​ດຳ​ເນີນ​ມາດ​ຕະການ​ຢ່າງຮອບດ້ານ​ເຂົ້າ
​ໃນ​ການ​ພັດທະນາ-​ປັບປຸງ ​ເພື່ອ​ຍົກ​ລະດັບ​ຄຸນ​ນະພາ​ບການ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ລາວ​ໃຫ້​ໄດ້​
ມາດຕະຖານ​ສາກົນ​ເພື່ອ​ລະ​ກ້າວ ດ້ວຍ​ການ​ເພັ່ງ​ເລັງ​ໃສ່​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ສະຖານ​ບັນ​
ເທີ​ງ ​ແລະ​ບໍລິການ​ຕ່າງໆ ​ເພື່ອ​ດຳ​ເນີນ​ທຸລະ​ກິດ​ຕາມ​ລະບຽບ​ກົດໝາຍ​ຢ່າງ​ເຂັ້ມ​ງວດ
ທັງຍັງ​ຈະ​ສ້າງ​ນິຕິ​ກຳ​ໃໝ່ໆ ​ໃນ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ທຸລະ​ກິດ​ບໍລິການ ​ແລະ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ໃນ
​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ​ໃຫ້​ເທົ່າ​ທັນ​ກັບ​ສະພາບ​ການ​ອີກ​ດ້ວຍ.

ຍິ່ງ​ໄປ​ກວ່າ​ນັ້ນ ທ່ານ​ບໍ່​ແສງ​ຄຳ ​ໃດ້​ເນັ້ນ​ຢ້ຳດ້ວຍ​ວ່າ ປະ​ເທດ​ສະມາຊິກ​ໃນ​ອາ​ຊຽນ
ດ້ວຍ​ກັນ ຈະ​ໃຫ້ການ​ຊ່ອຍ​ເຫຼືອ​ໃນ​ການ​ໂຄສະນາ​ປີ​ການທ່ອງທ່ຽວ​ລາວ 2018 ຢ່າງ
​ກວ້າງຂວາງໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ແມ່ນ​ໃນ​ລຸ່ມ​ແມ່​ນ້ຳຂອງ​ດ້ວຍ​ກັນ​ນັ້ນ ຫາກ​ແຕ່​ກໍ​ມີ​ລາຍ​
ງານ​ວ່າ​ພາກສ່ວນທີ່​ໄດ້​ຮັບປະ​ໂຫຍດຈາກ​ນັກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ຈີນ ທີ່​ເດີນທາງ​ມາລາ​ວ​ເພີ່ມ
​ຂຶ້ນ​ຢ່າງ​ຕໍ່​ເນື່ອງ​ຄື​ນັກທຸລະກິດ​ຈີນ ທີ່​ເປັນ​ເຈົ້າ​ຂອງ​ໂຮງ​ແຮມ ຮ້ານ​ອາຫານ ສະຖານ
​ບັນ​ເທີ​ງ ​ແລະ​ເຈົ້າ​ຂອງບໍລິສັດ​ນຳ​ທ່ຽວ​ຢ່າງ​ຄົບ​ວົງ​ຈອນ ຢູ່​ໃນ​ລາວ​ນັ້ນ​ເອງ.

ທາງ​ດ້ານ​ສະມາຄົມ​ວິ​ໄຈ​ການທ່ອງທ່ຽວ​ອາ​ຊຽນ (ATRA) ລາຍ​ງານ​ວ່າ ລາຍ​ຮັບ​ໃນ
​ພາກການທ່ອງທ່ຽວ​ຂອງ​ລາວ ​ໃນ​ປັດຈຸບັນ​ ຍັງ​ມີລາຍຮັບ​ຕ່ຳ​ກວ່າ​ອັດຕາ​ສະ​ເລ່ຍ
​ໃນ​ກຸ່ມອາ​ຊຽນດ້ວຍ​ກັນ ກໍ​ຄື​ໃນ​ຂະນະ​ທີ່​ລາຍ​ຮັບ​ການທ່ອງທ່ຽວ​ຂອງ​ອາ​ຊຽນ
ຢູ່​ທີ່ອັດຕາ​ສະ​ເລ່ຍ​ 12 ​ເປີ​ເຊັນ ຂອງ​ຍອດ​ຜະລິດ​ຕະພັນ​ລວມພາຍ​ໃນ (GDP)
ຫາກ​ແຕ່ວ່າ​ລາຍຮັບ​ໃນ​ພາກ​ການທ່ອງທ່ຽວ​ຂອງ​ລາວ​ກັບ​ຄິດ​ເປັນອັດຕາ​ສະ​ເລ່ຍ​
7 ​ເປີ​ເຊັນ ຂອງ GDP ​ເທົ່າ​ນັ້ນ​ແລະ​ການ​ທີ່​ຈະ​ດຶງ​ດູດ​ເອົາ​ນັກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ຊາວ​ຕ່າງ​
ຊາດ ​ໃຫ້​ໄດ້ 5 ລ້ານ​ກວ່າ​ຄົນ ​ໃນ​ປີ 2018 ຈຶ່ງ​ບໍ່​ແມ່ນ​ເລື່ອງ​ງ່າຍ.

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