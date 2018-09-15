ຄ່າຂົນສົ່ງສິນຄ້າ ລາວໄປ ຕ່າງປະເທດ ມີລາຄາສູງ ຍ້ອນລາວ ບໍ່ມີທາງອອກ ສູ່ທະເລ

ລັດຖະມົນຕີລາວຍອມຮັບວ່າ ການສົ່ງສິນຄ້າຂອງລາວໄປຕ່າງປະເທດ ຍັງ
ປະເຊີນກັບບັນຫາໃນຫລາຍດ້ານ ໂດຍສະເພາະໃນດ້ານຄ່າຂົນສົ່ງທີ່ແພງ
ກວ່າປະເທດເພື່ອນບ້ານ ເພາະລາວບໍ່ມີທາງອອກສູ່ທະເລ, ຊົງລິດ ໂພນເງິນ
ມີລາຍງານມາສະເໜີທ່ານຈາກບາງກອກ.
ທ່ານບຸນຈັນ ສິນທະວົງ ລັດຖະມົນຕີວ່າການ ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະຂົນສົ່ງຢືນ
ຢັນວ່າການທີ່ລາວເປັນປະເທດບໍ່ມີຊາຍແດນຕິດກັບທະເລນັ້ນ ຖືເປັນສາເຫດສໍາ
ຄັນ ທີ່ເຮັດໃຫ້ຄ່າຂົນສົ່ງສິນຄ້າຂອງລາວ ແພງກວ່າ ປະເທດເພື່ອນບ້ານໃນເຂດລຸ່ມ
ແມ່ນໍ້າຂອງດ້ວຍກັນ ແລະໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ເນື່ອງ ເຮັດໃຫ້ສິນຄ້າຂອງລາວ ບໍ່ສາ
ມາດແຂ່ງຂັນດ້ານລາຄາໃນຕະຫລາດຕ່າງປະເທດໄດ້ອີກດ້ວຍ ເພາະສະນັ້ນ
ເພື່ອເປັນການຫລຸດຜ່ອນບັນຫາດັ່ງກ່າວນີ້ ທາງການລາວກໍໄດ້ຂໍເປີດການເຈລະ
ຈາກັບທາງການໄທ, ຈີນ, ແລະຫວຽດນາມຕໍ່ໄປ ໂດຍເມື່ອບໍ່ນານມານີ້ ທາງການ
ລາວກໍໄດ້ສະເໜີບັນຫາດັ່ງກ່າວເຂົ້າໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 24 ວ່າດ້ວຍການຮ່ວມມື
ທາງເສດຖະກິດໃນເຂດລຸ່ມແມ່ນໍ້າຂອງ ຫລື GMS ທີ່ຫວຽດນາມແລ້ວ ດັ່ງທີ່ທ່ານ
ບຸນຈັນໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ
ກອງປະຊຸມ GMS ຢູ່ຫວຽດນາມ ສໍາລັບລາວ ທີ່ພວກເຮົາຍົກຂຶ້ນກ່ຽວກັບບັນຫາ
ການແກ້ໄຂ ການຂົນສົ່ງ ອັນນີ້ເປັນບັນຫາທີ່ພວກເຮົາບໍ່ມີຊາຍແດນຕິດກັບທະເລ
ພວກເຮົາ ກະຕັ້ງບັນຫາລະຫວ່າງປະເທດອ້ອມຂ້າງ ເພື່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກ
ໃຫ້ແກ່ພວກເຮົາ ອັນນີ້ພວກຂ້າພະເຈົ້າກະມີແຜນ ຈະປຶກສາ ໂດຍສະເພາະກັບ
ທາງຣາດຊະອານາຈັກໄທ ກັບທາງ ສປ ຈີນ, ທາງຫວຽດນາມ ລະຫວ່າງກະຊວງ
ກັບກະຊວງ.
ສ່ວນທ່ານພວງປະລິສັກ ປະວົງວຽງຄຳ ຮອງລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງກະສິກຳ ແລະ
ປ່າໄມ້ຢືນຢັນວ່າດ້ວຍອັດຕາຄ່າຂົນສົ່ງໃນລາວທີ່ສູງກວ່າປະເທດອື່ນ ໂດຍສະເພາະ
ແມ່ນເມື່ອທຽບໃສ່ອັດຕາຄ່າຂົນສົ່ງຂອງປະເທດເພື່ອນບ້ານນັ້ນ ກໍໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່
ການສົ່ງອອກສິນຄ້າກະສິກຳແລະໄມ້ຈາກລາວ ໄປຍັງຕະຫຼາດໃນຕ່າງປະເທດ ຢ່າງ
ຫຼີກລ້ຽງບໍ່ໄດ້ ເພາະອັດຕາຄ່າຂົນສົ່ງທີ່ສູງດັ່ງກ່າວ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ສິນຄ້າກະສິກຳຂອງລາວ
ມີລາຄາສູງກວ່າສິນຄ້າຊະນິດດຽວກັນຂອງປະເທດເພື່ອນບ້ານນັ້ນເອງ.
ທ່ານພວງປະຣິສັກ ຍອມຮັບດ້ວຍວ່າເປັນການຍາກທີ່ສິນຄ້າ ກະສິກຳແລະໄມ້ຂອງລາວ
ຈະສາມາດແຂ່ງຂັນໃນຕະຫຼາດໂລກ ໄດ້ຢ່າງແທ້ຈິງ ຖ້າຫາກບໍ່ສາມາດທີ່ຈະລົດຕົ້ນທຶນ
ການຂົນສົ່ງໄດ້ຢ່າງເປັນຮູບປະທຳ ເພາະວ່າ ລາວເປັນປະເທດທີ່ບໍ່ມີທາງອອກສູ່ທະເລ
ດ້ວຍເຫດນີ້ ຈຶ່ງມີພຽງການເຈລະຈາເພື່ອຂໍໃຫ້ປະເທດເພື່ອບ້ານຊ່ວຍເຫຼືອດ້ວຍການ
ລົດຄ່າຂົນສົ່ງສິນຄ້າໃຫ້ລາວ ເປັນກໍລະນີພິເສດເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ວ່າການຊ່ວຍເຫຼືອດັ່ງກ່າວ
ນີ້ກໍເປັນພຽງມາດຕະການໄລຍະສັ້ນ ສ່ວນມາດຕະການທີ່ຈະສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາໄດ້
ໃນໄລຍະຍາວນັ້ນ ຄືການພັດທະນາຄຸນນະພາບສິນຄ້າກະສິກຳ ແລະໄມ້ແປຮູບຂອງ
ລາວ ທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານສາກົນຢ່າງແທ້ຈິງ.
ທາງດ້ານນັກທຸລະກິດລາວ ທີ່ດໍາເນີນກິດຈະການຂົນສົ່ງສິນຄ້າ ຢືນຢັນວ່າ ເປັນການຍາກ
ທີ່ປະເທດເພື່ອນບ້ານຈະຫລຸດຄ່າຂົນສົ່ງສິນຄ້າໃຫ້ລາວ ເພາະສະນັ້ນ ສິ່ງທີ່ທາງການລາວ
ຄວນເຈລະຈາກັບທາງການຈີນ, ໄທ, ແລະຫວຽດນາມ ຈຶ່ງບໍ່ແມ່ນເລື່ອງຄ່າຂົນສົ່ງ ຫາກ
ແຕ່ເປັນເລື້ອງຂອງການສົ່ງສິນຄ້າໃນເຂດລາວ ທີ່ຈະຕ້ອງດໍາເນີນການໂດຍວິສາຫະກິດ
ຂົນສົ່ງຂອງລາວເທົ່ານັ້ນ ເພາະການຂົນສົ່ງສິນຄ້າລະຫວ່າງລາວ ກັບປະເທດເພື່ອນບ້ານ
ໃນປັດຈຸບັນນີ້ເປັນການຂົນສົ່ງສິນຄ້າຜ່ານລາວ ໂດຍທີ່ວິສາຫະກິດຂົນສົ່ງຂອງລາວບໍ່ໄດ້
ຮັບຜົນປະໂຫຍດຫຍັງເລີຍ ດັ່ງທີ່ນັກທຸລະກິດລາວໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ
ຕົວຢ່າງທາງ R-3 ນີ້ ລົດຈີນຂົນມາຮອດຊາຍແດນລາວ ແລ້ວເອົາລົງໄວ້ສາງ ລົດລາວ
ຂົນຕໍ່ໄປ ຮອດບໍ່ແກ້ວ, ລົດໄທຂົນມາລົງໄວ້ສາງບໍ່ແກ້ວເນາະ, ລົດລາວກໍຂົນຕໍ່ ໝາຍ
ຄວາມວ່າ ແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບກັນ ຂອງແຕ່ລະປະເທດວ່າ ດິນຂ້ອຍ ຂ້ອຍຂັບແນ່
ແມ່ນຢູ່ສະດວກສະບາຍ ເຈົ້າບໍ່ໄດ້ເອົາລົງ ກາຍໄປເລີຍຮອດປະເທດໄທນີ້ ແຕ່ເຈົ້າຂອງ
ປະເທດສິໄດ້ຫຍັງ ໄດ້ແຕ່ສ້າງຖະໜົນມູນຄ່າຫລາຍລ້ານໂດລາ ແຕ່ຜົນທີ່ໄດ້ບໍ່ມີ.
ທາງດ້ານອົງການການຄ້າຕ່າງປະເທດແຫ່ງຍີ່ປຸ່ນ (JETRO) ລາຍງານວ່າ ຄ່າຂົນສົ່ງສິນ
ຄ້າໃນລາວ ສູງກວ່າ ຄ່າຂົນສົ່ງສິນຄ້າໃນໄທເຖິງ 40 ເປີເຊັນ ໃນໄລຍະທາງ ແລະປະລິ
ມານການຂົນສົ່ງສິນຄ້າທີ່ເທົ່າກັນ.
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