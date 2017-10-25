ພາກທຸລະກິດການທ່ອງທ່ຽວໃນແຂວງຫລວງພະບາງ ຈະຕ້ອງເລັ່ງພັດທະນາປັບປຸງ
ທັງໃນດ້ານບໍລິການ ແລະດ້ານຄວາມຮູ້ ຄວາມສາມາດຂອງພະນັກງານ ການທ່ອງທ່ຽວ
ທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ລະດັບມາດຕະຖານໃນອາຊ່ຽນ.
ທ່ານສຸລິທິບ ໜໍ່ຄູນຜົນ ຫົວໜ້າພະແນກຖະແຫລງຂ່າວ-ວັດທະນາທໍາ ແລະທ່ອງທ່ຽວ
ແຂວງຫລວງພະບາງ ຍອມຮັບວ່າ ຄຸນນະພາບດ້ານການບໍລິການ ແລະການຄຸ້ມຄອງ
ການທ່ອງທ່ຽວໃນແຂວງຫລວງພະບາງ ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ລະດັບມາດຕະຖານໃນກຸ່ມອາ
ຊ່ຽນດ້ວຍກັນ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ຈະຕ້ອງເລ່ັງດໍາເນີນການພັດທະນາ ປັບປຸງ ທັງໃນດ້ານບຸກ
ຄະລາກອນ ແລະພື້ນຖານໂຄງລ່າງຕ່າງໆ ໂດຍແນໃສ່ການພັດທະນາພາກບໍລິການ
ແລະທ່ອງທ່ຽວໃນແຂວງຫລວງພະບາງ ໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານຂອງອາຊ່ຽນຢ່າງແທ້ຈິງ
ດັ່ງທີ່ທ່ານສຸລິທິບ ຢືນຢັນວ່າ:
“ຕົ້ນຕໍຊິປັບປຸງໜີ້ ກະອັນທີນຶ່ງກະຍັງແມ່ນບຸກຄະລາກອນ ເພາະວ່າ ບຸກຄະລາ
ກອນພວກເຮົານີ້ ມັນກໍບໍ່ທັນຫລາຍ ແລະດ້ານຄວາມຮູ້-ຄວາມສາມາດ ກໍຈໍາກັດ ຖືວ່າຍັງບໍ່ທັນໄດ້ມາດຕະຖານຂອງອາຊ່ຽນ. ອັນທີ່ສອງມາ ກໍຄືຊິໄດ້ປັບປຸງເລື່ອງ
ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ແຂກ ເປັນຕົ້ນແມ່ນການບໍລິການຢູ່ຮ້ານອາ
ຫານ ມັນກໍບໍ່ທັນໄດ້ມາຕະຖານເນາະ. ບາງທີກໍຊັກຊ້າ ຫລືວ່າ ເຮັດມັນບໍ່ທັນຖືກ
ຕາມລະບຽບການ ຕາມຫລັກການຂອງມັນ. ອັນນີ້ກະຊິໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ ແລະປັບ
ປຸງຕື່ມ.”
ທັງນີ້ ແຂວງຫລວງພະບາງ ມີອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວທາງເສດຖະກິດໃນລະດັບ
8.4 ເປີເຊັນໃນປີ 2016ທີ່ຜ່ານມາ ຊຶ່ງເມື່ອສົມທົບກັບການຂະຫຍາຍຕົວ ໃນດ້ານ
ບໍລິການ ແລະທ່ອງທ່ຽວໂດຍປະກົດວ່າມີຊາວຕ່າງຊາດຫຼາຍກວ່າ 450,000 ຄົນ
ທີ່ເດີນທາງມາທ່ອງທ່ຽວໃນເມືອງມໍລະດົກໂລກຫຼວງພະບາງນັ້ນ ກໍໄດ້ເຮັດໃຫ້ລາຍ
ໄດ້ສະເລ່ຍຂອງປະຊາຊົນລາວ ໃນແຂວງຫຼວງພະບາງເພີ່ມສູງຂຶ້ນເປັນຫຼາຍກວ່າ
1,768 ໂດລາຕໍ່ປີ. ສ່ວນປະຊາຊົນລາວ ໃນເຂດບ້ານພັດທະນາ ຫຼື ທີ່ມີການ ພັດ
ທະນາລະບົບພື້ນຖານໂຄງຫລ່າງຢ່າງດີແລ້ວນັ້ນ ກໍມີລາຍໄດ້ສະເລ່ຍສູງເຖິງ
3,000 ຫາ 4,000 ໂດລາຕໍ່ຄົນ ໃນປີດຽວກັນ.
ທາງດ້ານ ວາລະສານ Wanderlust Travel ຊຶ່ງເປັນວາລະສານດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ
ຊັ້ນນຳ ຂອງໂລກໃນປະເທດ ອັງກິດ ໄດ້ສະເໜີລາຍງານການສຳຫຼວດຄວາມຄິດ
ເຫັນຂອງບັນດາສະມາຊິກວາລະສານປະຈຳປີ 2016 ວ່າເມືອງມໍລະດົກໂລກຫຼວງ
ພະບາງ ໄດ້ຖືກຈັດໃຫ້ຢູ່ໃນອັນດັບທີ 8 ທີ່ຊາວຕ່າງຊາດຕ້ອງການເດີນທາງໄປຢ້ຽມ
ຢາມຫຼາຍ ທີ່ສຸດໂດຍໄດ້ຮັບຄະແນນນິຍົມທີ່ລະດັບ 94.67 ເປີເຊັນ ສ່ວນອັນດັບທີ
1-3 ນັ້ນກໍຄື ເມືອງ Hoi An ຂອງຫວຽດນາມ, ເມືອງ Tromso ຂອງປະເທດນໍເວ
ແລະ ເມືອງ ພຸກາມ ຂອງ ມຽນມາ ທີ່ໄດ້ຄະແນນນິຍົມທີ່ລະດັບ 98.5, 97.33 ເປີ
ເຊັນ ແລະ 96.92 ເປີເຊັນຕາມລຳດັບ.
ການທີ່ເມືອງຫຼວງພະບາງຖືກຈັດໃຫ້ຢູ່ອັນທີ 8 ຂອງໂລກ ໃນຖານະທີ່ເປັນເມືອງຍອດ ນິຍົມຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວດັ່ງກ່າວນີ້ຖືເປັນການຕົກຕ່ຳລົງເຖິງ 7 ອັນດັບ ເນື່ອງຈາກວ່າ
ໃນປີ 2015 ທີ່ຜ່ານມາ ເມືອງຫຼວງພະບາງຖືກຈັດໃຫ້ຢູ່ອັນດັບທີ 1 ໃນຖານະເມືອງ
ຍອດນິຍົມທີ່ສຸດຂອງນັກ ທ່ອງທ່ຽວ ຫາກແຕ່ວ່າສະພາບການດັ່ງກ່າວນີ້ກໍນັບເປັນ
ເລື່ອງປົກກະຕິໄປແລ້ວ ສຳລັບເມືອງ ຫຼວງພະບາງ ດັ່ງຈະເຫັນໄດ້ຈາກການຖືກຈັດ
ໃຫ້ຢູ່ອັນດັບທີ 1 ຂອງໂລກໃນປີ 2006-2008 ກັບໃນປີ 2010-2012 ແລະ ປີ 2015 ຊຶ່ງກໍຄືເມືອງຫຼວງພະບາງ ໄດ້ເສຍແຊັມໃຫ້ເມືອງອື່ນໆ ໃນປີ 2009, ປີ 2013-2014
ແລະ ປີ 2016 ນັ້ນເອງ.
ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ພະແນກຖະແຫຼງຂ່າວວັດທະນະທຳ ແລະທ່ອງທ່ຽວແຂວງຫຼວງ
ພະບາງ ຄາດໝາຍວ່າໃນຕະຫຼອດປີ 2017 ຈະມີຊາວຕ່າງຊາດຫຼາຍກວ່າ 5 ແສນ
ຄົນທີ່ຈະເດີນທາງ ມາທ່ອງທ່ຽວເມືອງມໍລະດົກໂລກຫຼວງພະບາງ ໂດຍເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ
ປີ 2016 ທີ່ມີຊາວຕ່າງຊາດ ເດີນທາງມາທ່ອງທ່ຽວໃນເມືອງມໍລະດົກໂລກຫຼວງພະບາງ
450,000 ກວ່າຄົນນັ້ນກໍຄິດເປັນອັດ ຕາສະເລ່ຍເກີນກວ່າ 20 ເປີເຊັນ ໝາຍຄວາມ ວ່າໃນແຕ່ລະປີມີນັກທ່ອງທ່ຽວ ຊາວຕ່າງຊາດເດີນທາງມາເມືອງມໍລະດົກໂລກເພີ່ມ
ຂຶ້ນເຖິງເກືອບ 1 ແສນກວ່າຄົນນັ້ນເອງ.
ປັດໃຈທີ່ດຶງດູດໃຫ້ຊາວຕ່າງຊາດເດີນທາງມາທ່ອງທ່ຽວໃນເມືອງມໍລະດົກໂລກຫຼວງ
ພະບາງເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງກໍເພາະວ່າ ຊາວເມືອງຫຼວງພະບາງຍັງຮັກສາໄດ້ທັງວັດ
ທະນະທຳ ຮີດຄອງປະເພນີ, ວິຖີຊີວິດດັ່ງເດີມ, ປະຫວັດສາດ ແລະທຳມະຊາດ ອັນ
ສວຍງາມ ທັງຍັງສາມາດປະຕິບັດຕາມສົນທິສັນຍາທີ່ຕົກລົງໄວ້ກັບອົງການ
UNESCO ກ່ຽວກັບການປົກປັກຮັກສາມໍລະດົກໄດ້ຢ່າງເຄັ່ງຄັດ ເຊັ່ນການກໍ່ສ້າງ
ແລະ ບູລະນະສ້ອມແປງເຮືອນ, ອາຄານວັດ ແລະສະຖານທີ່ຕ່າງໆພາຍໃນແຂວງ
ທີ່ຈະ ຕ້ອງໄດ້ຮັກສາຮີດຄອງອັນດີງາມຂອງພໍ່ແມ່ ປະຊາຊົນ ແລະ ສິ່ງດັ່ງເດີມທີ່ເປັນ
ເອກະລັກ ໄວ້ຢ່າງຄົບຖ້ວນ.
ໃນປະຈຸບັນນີ້ ທົ່ວແຂວງຫຼວງພະບາງມີໂຮງແຮມ-ຣີສອດ 76 ແຫ່ງ, ບ້ານພັກ 327
ແຫ່ງ ແລະ ຮ້ານອາຫານ 286 ແຫ່ງ ທີ່ຖືເປັນສ່ວນປະກອບສຳຄັນໃນແຜນການພັດ
ທະນາການ ທ່ອງທ່ຽວໃນ ລາວ ແຕ່ປີ 2016-2020 ຊຶ່ງລັດຖະບານລາວ ໄດ້ວາງເປົ້າ
ໝາຍທີ່ຈະສ້າງລາຍ ຮັບໃນພາກບໍລິການ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 950 ລ້ານ
ໂດລາໃນປີ 2020 ດ້ວຍການ ດຶງດູດນັກທ່ອງທ່ຽວຊາວຕ່າງຊາດໃຫ້ໄດ້ເຖິງ 6 ລ້ານຄົນ.
ສ່ວນປີທ່ອງທ່ຽວລາວ 2018 ກໍຄາດວ່າ ຈະມີນັກທ່ອງທ່ຽວຊາວຕ່າງຊາດມາລາວເຖິງ
5 ລ້ານຄົນ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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