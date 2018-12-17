ທ່ານອາຄົມ ເຕີມພິທະຍາໄພສິດ ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງຄົມມະນາຄົມ ຂອງໄທ|
ຖະແຫຼງຢືນຢັນວ່າ ລັດຖະບານລາວ ແລະໄທ ໄດ້ຕົກລົງກັນຢ່າງເປັນທາງການວ່າ ຈະ
ຮ່ວມມືກັນດຳເນີນການກໍ່ສ້າງຂົວຂ້າມແມ່ນ້ຳຂອງ ຫຼືຂົວມິດຕະພາບລາວ-ໄທ ແຫ່ງທີ
5 ແລະ 6 ໃຫ້ສຳເລັດ ແລະເປີດນຳໃຊ້ໃນປີ 2022 ແລະປີ 2023 ຕາມລຳດັບ ໂດຍ
ເພື່ອເຮັດໃຫ້ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ຕາມເປົ້າໝາຍດັ່ງກ່າວຢ່າງແທ້ຈິງ ລັດຖະບານ
ໄທກໍໄດ້ອະນຸມັດເງິນທຶນສຳລັບສະໜັບສະໜູນໂຄງການກໍ່ສ້າງຂົວມິດຕະພາບລາວ
ໄທ ທັງ 2 ແຫ່ງຢ່າງເປັນທາງການແລ້ວ ທັງກໍຍັງໄດ້ມອບໝາຍໃຫ້ກະຊວງຄົມມະນາ
ຄົມເປັນພາກສ່ວນທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນການສຶກສາ ແລະອອກແບບການກໍ່ສ້າງອີກດ້ວຍ
ດັ່ງທີ່ທ່ານອາຄົມ ໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ :
“ຍັງຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນຂອງການສຶກສາ ແລະອອກແບບ ໃຊ້ເວລາອີກຈັກ 6 ເດືອນ ຫຼັງ
ຈາກນັ້ນຍັງຈະມີການຫາລືກັນໃນລະດັບນະໂຍບາຍວ່າ ຈະດຳເນີນງານຢ່າງໃດຕໍ່
ໄປ. ຊຶ່ງການກໍ່ສ້າງຂົວເຊື່ອມກັນນັ້ນກໍຈະເຮັດໃຫ້ການເດີນທາງໄປມາສະດວກຫຼາຍ
ຂຶ້ນທັງໃນເລື່ອງຂອງການຂົນສົ່ງສິນຄ້າ ກັບໃນເລື່ອງຂອງການທ່ອງທ່ຽວ.”
ໂດຍການກໍ່ສ້າງຂົວມິດຕະພາບລາວ-ໄທ ແຫ່ງທີ 5 ຈະໃຊ້ເງິນທຶນໃນມູນຄ່າ 3,930
ລ້ານບາດ ແບ່ງເປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງທາງການລາວ ແລະໄທໃນມູນຄ່າ 1,248
ລ້ານບາດ ແລະ 2,630 ລ້ານບາດ ຕາມລຳດັບ ຊຶ່ງລັດຖະບານໄທ ໄດ້ອະນຸມັດງົບປະ
ມານສະໜັບສະໜູນເຕັມຈຳນວນ ດ້ວຍການຈັດສັນເປັນທຶນຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະໃຫ້ລັດ
ຖະບານລາວກູ້ຢືມຄຶດເປັນສັດສ່ວນ 30 ເປີເຊັນ ແລະ 70 ເປີເຊັນ ຂອງເງິນທຶນ ໃນ
ມູນຄ່າ 1,248 ລ້ານບາດດັ່ງກ່າວ.
ຂົວມີດຕະພາບລາວ-ໄທ ແຫ່ງທີ 5 ຈະເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງຈັງວັດບືງການ ກັບແຂວງບໍລິ
ຄຳໄຊ ທີ່ສາມາດຕໍ່ໄປຍັງພາກກາງໃນຫວຽກນາມໄດ້ດ້ວຍຖະນົນ ເລກ 8 ໃນລາວ ໂດຍ
ການດຳເນີນງານທີ່ຜ່ານມາ ກໍສຳເລັດທັງໃນດ້ານການສຶກສາສຳຫລວດ ແລະອອກ
ແບບກໍ່ສ້າງແລ້ວໃນຂັ້ນເບື້ອງຕົ້ນ ແລະເມື່ອກ່ອນກໍ່ສ້າງສຳເລັດກໍຈະສົ່ງຜົນດີຕໍ່ການ
ຄ້າ ແລະການລົງທຶນ ລະຫວ່າງລາວ-ໄທ-ແລະຫວຽດນາມ.
ສ່ວນຂົວມິດຕະພາບລາວ-ໄທ ແຫ່ງທີ 6 ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງອຳເພີນາຕານ ຈັງວັດອຸ
ບົນຣາຊທານີ ກັບເມືອງລະຄອນເພງ ແຂວງສາລະວັນນັ້ນ ກຳໄດ້ຮັບການສະນັບສະ
ໜູນເງິນທຶນຈາກລັດຖະບານໄທໃນມູນຄ່າລວມ 4,300 ລ້ານບາດ ຊຶ່ງໃນນີ້ແບ່ງເປັນ
2,400 ລ້ານບາດ ທີ່ເປັນເງິນທຶນສຳລັບການກໍ່ສ້າງຂົວໃນເບື້ອງໄທ ແລະ 1,900 ລ້ານ
ບາດເປັນການຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະເງິນກູ້ ແລະຈັດສັນໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານລາວໃນສັດສ່ວນ
30 ເປີເຊັນ ແລະ 70 ເປີເຊັນ ຕາມລຳດັບ ໂດຍການກໍ່ສ້າງຂົວມິດຕະພາບລາວ-ໄທ
ແຫ່ງທີ 5 ແລະ 6 ຄາດວ່າຈະສຳເລັດໃນປີ 2022 ແລະປີ 2023 ຕາມລຳດັບ.
ໃນປັດຈຸບັນ ສປປ ລາວ ມີຂົວຂ້າມແມ່ນ້ຳຂອງທີ່ກໍ່ສ້າງສຳເລັດແລ້ວ ແລະນຳໃຊ້ເພື່ອ
ເຊື່ອມຕໍ່ການຄົມມະນາຄົມ ຂົນສົ່ງແລ້ວ 10 ແຫ່ງໃນທົ່ວປະເທດ ໂດຍໃນນີ້ແບ່ງເປັນ
5 ແຫ່ງທີ່ນຳໃຊ້ເພື່ອການເຊື່ອມຕໍ່ການຄົມມະນາຄົມ-ຂົນສົ່ງພາຍໃນລາວ ແລະ 5 ແຫ່ງ
ທີ່ເຊື່ອມໂຍງການຄົມມະນາຄົມ-ຂົນສົ່ງລະຫວ່າງ ລາວ ກັບປະເທດເພື່ອນບ້ານ.
ໂດຍຂົວ 5 ແຫ່ງພາຍໃນລາວກໍເຊື່ອມຕໍ່ເມືອງປາກເຊກັບເມືອງໂພນທອງ ແຂວງຈຳ
ປາສັກ ຂົວຂ້າມບ້ານດອນໂຂງຢູ່ເມືອງໂຂງ ແຂວງຈຳປາສັກ ຂົວທີ່ເມືອງເງິນ ແຂວງ
ຫຼວງພະບາງ ກັບເມືອງປາກແຍ່ງ ແຂວງອຸດົມໄຊ ຂົວປາກຄອນທີ່ເມືອງນານ ແຂວງ
ຫຼວງພະບາງ ເຊື່ອມຕໍ່ທ່າເດື່ອໃນແຂວງໄຊຍະບູຣີ ແລະຂົວທີ່ເມືອງຊະນະຄາມ ແຂວງ
ວຽງຈັນກັບເມືອງປາກລາຍ ແຂວງໄຊຍະບູຣີ ສ່ວນອີກ 5 ແຫ່ງກໍເຊື່ອມຕໍ່ຈາກນະຄອນ
ວຽງຈັນ ໄປທີ່ຈັງວັດໜອງຄາຍ ສະຫວັນນະເຂດ ກັບມຸກດາຫານ ຄຳມວນ ກັບນະຄອນ
ພະນົມ ເມືອງຫ້ວຍຊາຍ ແຊວງບໍ່ແກ້ວກັບຊ່ຽງຂອງ ຈັງວັດຊຽງຮາຍ ແລະຂົວທີ່ເຊື່ອມຕໍ່
ລາວ ກັບສະຫະພາບມຽນມາເມືອງທ່າຂີ້ເຫລັກ ໃນເຂດລັດສານ ກັບເມືອງຊຽງກົກ ໃນ
ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ ຕາມລຳດັບ.
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