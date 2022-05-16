ກອງປະຊຸມສຸດຍອດພິເສດລະຫວ່າງ ສະຫະລັດ ແລະອາຊຽນ ທີ່ດຳເນີນໄປເປັນເວລາສອງວັນໄດ້ສິ້ນລົງແລ້ວໃນວັນສຸກຜ່ານມາ. ຄະນະຜູ້ແທນລາວທີ່ນຳພາໂດຍນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ພະນະທ່ານພັນຄຳ ວິພາວັນນັ້ນ ຖືວ່າປະສົບຜົນສຳເລັດດີໃນການເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ດັ່ງການໃຫ້ສຳພາດກັບວີໂອເອ ຂອງທ່ານທອງຜ່ານ ສະຫວັນເພັດ, ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດຫລັງສິ້ນສຸດກອງປະຊຸມນັ້ນວ່າ:
ພ້ອມກັນນັ້ນ ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສະຫະລັດ ແລະ ສປປ ລາວຄາດຈະເພີ້ມ ຂຶ້ນ ດັ່ງທີ່ທ່ານທອງຜ່ານໃຫ້ຄຳເຫັນວ່າ:
ເບິ່ງວີດິໂອກ່ຽວກັບການເດີນທາງຂອງຄະນະຜູ້ແທນລາວໄປຮ່ວມກອງປະຊຸມຢູ່ ກຊ ການຕ່າງປະເທດ
ກອງປະຊຸມສຸດຍອດລະຫວ່າງສະຫະລັດແລະອາຊຽນຄັ້ງນີ້ເປັນຄັ້ງທຳອິດທີ່ຈັດ ຢູ່ໃນນະຄອນຫລວງວໍຊິງຕັນ ແລະມີການສະຫລອງຄົບຮອບ 45 ປີຂອງການພົວພັນສະຫະລັດກັບອາຊຽນ. ສ່ວນ ສປປ ລາວແລ້ວຖືວ່າເປັນຄັ້ງທີສອງທີ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມເຊັ່ນນີ້ທີ່ຈັດຂຶ້ນໃນສະຫະລັດ. ຄັ້ງທີ 1 ແມ່ນໃນປີ 2016 ທີ່ລັດຄາລິຟໍເນຍ. ຄັ້ງທີສອງກໍຄືຄັ້ງນີ້ຊຶ່ງທີ່ຈິງແລ້ວມີກຳນົດຈັດຂຶ້ນໃນປີ 2020 ແຕ່ເນື່ອງຈາກການລະບາດຂອງໂຄວິດ-19 ຈຶ່ງເລື່ອນມາຈັດໃນປີນີ້ ແລະເປັນປະທານຮ່ວມຈັດກອງປະຊຸມໂດຍກຳປູເຈຍ ແລະສະຫະລັດ.
ເບິ່ງວີດິໂອກ່ຽວກັບການເດີນທາງຂອງຄະນະຜູ້ແທນລາວໄປຮ່ວມກອງປະຊຸມຢູ່ລັດຖະສະພາ
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