ນັກສຶກສາ ລາວ ຢູ່ ສະຫະລັດ ພົບບັນຫາຫຍຸ້ງຍາກ ໃນສົກຮຽນໃໝ່

ໂຮງຮຽນ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລທັງຫຼາຍໃນ ສະຫະລັດ ແມ່ນເລີ່ມສົກຮຽນໃໝ່ໃນຕົ້ນອາທິດນີ້ ທີ່ເອີ້ນວ່າ ສົກຮຽນລະດູບານໃໝ່. ຄືກັບສົກຮຽນລະດູໃບໄມ່ຫຼົ່ນທີ່ຜ່ານມາ, ພວກນັກສຶກສາແມ່ນຕ້ອງໄດ້ຮຽນທາງອອນໄລນ໌ຄືເກົ່າ.
ເນື່ອງຈາກໃນປັດຈຸບັນພວກເຮົາແມ່ນຍັງຢູ່ໃນຊ່ວງໂຣກລະບາດ COVID-19 ແລະ ມີການລະ ບາດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍນີ້, ໂຮງຮຽນບາງແຫ່ງແມ່ນ ໄດ້ຮຽນທາງ ອອນໄລນ໌ລ້ວນ. ແຕ່ມະຫາວິທະຍາ ໄລບາງແຫ່ງ ກໍໃຊ້ມາດຕະການເຂົ້າຮຽນປະສົມຄືຮຽນຢູ່ໃນຫ້ອງ 20 ເປີເຊັນ ແລະ ຮຽນທາງອອນໄລນ໌. ສຳລັບການຮຽນຢູ່ໃນຫ້ອງ ເພື່ອຮັກສາຄວາມປອດໄພນັ້ນ ພວກນັກຮຽນຕ້ອງໄດ້ຢູ່ຫ່າງກັນ, ໃສ່ໜ້າກາກ, ມີການກວດໂຣກ ແລະ ຕິດຕາມທີ່ມາຂອງການຕິດເຊື້ອ.
ການສຶກສາແບບນີ້ ໄດ້ສ້າງຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃຫ້ພໍ່ແມ່ ແລະ ນັກຮຽນຫຼາຍຄົນ. ພວກນັກສຶກສາແມ່ນມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການໄປມາ ແລະ ການຄົ້ນຄວ້າຫາຂໍ້ມູນກໍໄດ້ຮັບຄວາມລຳບາກ ດັ່ງທີ່ນາງ ວຽງສະຫວັນ ນັກສຶກສາ ລາວ ຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລ Southern New Hampshire ໄດ້ກ່າວຕໍ່ພວກເຮົາວ່າ “ຮູ້ສຶກວ່າເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນເຂົ້າເຖິງການແລກປ່ຽນໄດ້ຍາກຂຶ້ນ. ຖ້າວ່າເຮົາຮຽນໃນຫ້ອງເຮົາຄືຊິຖາມກັນງ່າຍຫຼາຍຂຶ້ນ, ເຮົາໜ້າຈະໄດ້ຄຳຕອບໄວຂຶ້ນຈາກອາຈານ ຫຼືວ່າຈາກໝູ່ແລກປ່ຽນຄວາມຄິດຄວາມເຫັນ. ຫໍສະໝຸດຕອນນີ້ແມ່ນປິດເລີຍ, ເຊິ່ງແມ່ນອີ່ຫຍັງທີ່ນ້ອງຄິດຮອດຫຼາຍ ຫໍສະໝຸດໃນໂຮງຮຽນ. ຮຽນໜັກແຕ່ວ່າກະພໍມີເວລາໄດ້ພັກຜ່ອນຫຼືວ່າໄດ້ break ຈາກການຮຽນຢູ່.”
ນາງ ວຽງສະຫວັນ ເວົ້າວ່າຮຽນອອນໄລນ໌ບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຄຸນນະພາບໃນການສຶກສາຫຼຸດລົງ, ມີແຕ່ເລື່ອງຄວາມສະດວກເທົ່ານັ້ນ ທີ່ເປັນບັນຫາ.
ການເຂົ້າຮຽນແບບປະສົມ ຫຼື Hybrid ທີ່ໄດ້ກ່າວໄປຂ້າງເທິງນັ້ນ. ພວກນັກສຶກສາ 20 ຄົນແມ່ນຈະຮຽນຢູ່ໃນຫ້ອງກັບນາຍຄູ ແລະເຂົາເຈົ້າກໍຈະຮຽນກັບເພື່ອນຮ່ວມຫ້ອງທີ່ຮຽນທາງອອນໄລນ໌ໃນເວ ລາດຽວກັນ. ການຮຽນແນວນີ້ພວກນັກສຶກສາຈະໄດ້ຮຽນປ່ຽນຜຽນກັນ.
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