ລາວກວດສຸຂະພາບ ຜູ້ເດີນທາງເຂົ້າປະເທດ ເຂັ້ມງວດຂຶ້ນ ຫລັງຈາກກວດພົບຜູ້ຕິດໂຄວິດ-19 ລາຍໃໝ່ ເຖິງ14 ຄົນ

ທາງການລາວກວດສຸຂະພາບຢ່າງເຂັ້ມງວດສຳລັບຄົນລາວ ແລະຊາວຕ່າງປະເທດທຸກຄົນທີ່ເດີນທາງເຂົ້າມາໃນລາວໃນໄລຍະນີ້ ເນື່ອງຈາກວ່າມີການກວດພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອໄວຣັສໂຄວິດ-19 ລາຍໃໝ່ ເຖິງ14 ຄົນໃນມື້ດຽວກັນ. ຊົງລິດ ໂພນເງິນ ມີລາຍງານເລື້ອງນີ້ມາຈາກບາງກອກ.
ທ່ານ ພູທອນ ເມືອງປາກ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງສາທາລະນະສຸກຢືນຢັນວ່າ ຄະນະສະເພາະກິດ ເພື່ອປ້ອງກັນ ຄວບຄຸມແລະແກ້ໄຂການລະບາດຂອງໄວຣັສໂຄວິດ-19 ໄດ້ເພີ່ມຄວາມເຂັ້ມງວດ ຫລາຍຂຶ້ນ ເຂົ້າໃນການກວດສຸຂະພາບຂອງຄົນລາວ ແລະຄົນຕ່າງປະເທດທີ່ເດີນທາງເຂົ້າມາລາວໃນໄລຍະນີ້ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຢູ່ດ່ານຊາຍແດນ ທີ່ຕິດກັບປະເທດເພື່ອນບ້ານນັ້ນ ຖືເປັນເຂດທີ່ຈະຕ້ອງມີການເພີ້ມ ມາດຕະການເຂັ້ມງວດໃຫ້ຫລາຍເປັນພິເສດ ເພາະໄດ້ກວດພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອໄວຣັສ ໂຄວິດ-19 ລາຍໃໝ່ເຖິງ 14 ຄົນ ໃນວັນທີ 23 ພະຈິກ 2020, ໃນນີ້ເປັນຜູ້ຕິດເຊື້ອສັນຊາດລາວ 1 ຄົນ ແລະ ຄົນຕ່າງປະເທດ 13 ຄົນ ທີ່ເດີນທາງເຂົ້າມາລາວ ໂດຍຜ່ານດ່ານຊາຍແດນຕິດຕໍ່ກັບປະເທດເພື່ອນບ້ານ ສະນັ້ນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຕ້ອງເພີ່ມມາດຕະການເຂັ້ມງວດດັ່ງກ່າວ, ດັ່ງທີ່ທ່ານພູທອນ ຢືນຢັນວ່າ:
“ສະກັດກັ້ນ ບໍ່ໃຫ້ມີຮອບໃໝ່ເກີດຂຶ້ນ ຢູ່ບ້ານຂອງພວກເຮົາເປັນຕົ້ນວ່າ ໄດ້ເພີ້ມທະວີການຕິດຕາມ ກວດກາ ການເຂົ້າ-ອອກຕາມດ່ານຊາຍແດນ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ ບໍ່ໃຫ້ມີການເຂົ້າ-ອອກ ແບບຊະຊາຍ ຫລືວ່າ ການເຂົ້າ-ອອກແບບບໍ່ຜ່ານດ່ານ ໂດຍສະເພາະແມ່ນເຂດຊາຍແດນປະເທດໃກ້ຄຽງທີ່ວ່າມີຊາຍແດນຕິດຈອດກັບປະເທດຂອງພວກເຮົາ. ຈະຕ້ອງໄດ້ຜູ້ສືບຕໍ່ເພີ່ມທະວີການໂຄສະນາ, ປະຊາສຳພັນ ໃຫ້ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນ ການຄວບຄຸມການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ ເພື່ອໃຫ້ພໍ່ແມ່-ປະຊາຊົນ ບັນດາເຜົ່າໄດ້ຮັບຮູ້ແລະເຂົ້າໃຈໃຫ້ເຫັນເຖິງຜົນກະທົບ”
ກ່ອນໜ້ານີ້ ຄະນະສະເພາະກິດໄດ້ໃຫ້ການຜ່ອນຜັນ ແລະອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ບັນດາ ນັກທຸລະກິດ ແລະນັກທ່ອງທ່ຽວຕ່າງຊາດ ທີ່ຕ້ອງການເດີນທາງເຂົ້າມາພົວພັນທາງທຸລະກິດ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວໃນລາວ ໂດຍມີເງື່ອນໄຂວ່າ ຈະຕ້ອງເປັນການເດີນທາງເຂົ້າມາລາວດ້ວຍຖ້ຽວບິນ ທີ່ເຊົ່າເໝົາ ລໍາເທົ່ານັ້ນ ທັງຈະຕ້ອງເປັນປະເທດທີ່ບໍ່ມີບັນຫາການລະບາດຂອງໄວຣັສໂຄວິດ-19 ຢູ່ໃນຊຸມຊົນອີກ ດ້ວຍ. ພ້ອມກັນນັ້ນ ຄະນະສະເພາະກິດຍັງໄດ້ເຫັນດີບໍ່ກັກກັນບໍລິເວນເປັນເວລາ 14 ວັນສໍາລັບຄົນລາວ ແລະຊາວຕ່າງຊາດ ທີ່ກວດບໍ່ພົບໄວຣັສໂຄວິດ-19 ຫລັງຈາກເດີນທາງເຂົ້າມາລາວ ແລະຜ່ານການ ກວດຫາເຊື້ອໄວຣັສໂຄວິດ-19 ເປັນເວລາ 48 ຊົ່ວໂມງແລ້ວນັ້ນ ທາງການລາວ ກໍອະນຸຍາດໃຫ້ກັກກັນ ບໍລິເວນ 14 ວັນ ຢູ່ທີ່ເຮືອນພັກຂອງຕົນໄດ້ ແລະຫລັງຈາກນັ້ນ ຈຶ່ງຈະສາມາດເດີນທາງ ເພື່ອພົວພັນ ທາງທຸລະກິດ ຫລືທ່ອງທ່ຽວໃນລາວໄດ້ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ ຈຶ່ງນັບວ່າເປັນຄວາມສ່ຽງ ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດ ການລະບາດຮອບໃໝ່ຂອງເຊື້ອໄວຣັສໂຄວິດ-19 ໃນລາວໄດ້ເຊັ່ນກັນ ອັນເຮັດໃຫ້ ທາງການລາວ ຕ້ອງເພີ້ມຄວາມເຂັ້ມງວດໃນການກວດກາສຸຂະພາບ ຜູ້ທີ່ເດີນທາງເຂົ້າມາລາວ ໂດຍເຄື່ອງບິນອີກ ເຊັ່ນກັນ ໂດຍສະເພາະຖ້ຽວບິນທີ່ມາຈາກຫວຽດນາມນັ້ນ ດັ່ງທີ່ເຈົ້າໜໜ້າທີ່ປະຈໍາສະໜາມບິນວັດໄຕ ໃນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ:
“ພວກເຮົາເລັງໃສ່ການເຂົ້າຂອງຜູ້ໂດຍສານ ເພາະວ່າການຕິດເຊື້ອຂອງປະເທດເຮົາ ແມ່ນນໍາເຂົ້າຢ່າງດຽວ ຊຶ່ງວ່າ ສະເລ່ຍກະ 2.000 ຄົນຕໍ່ມື້ ປັດຈຸບັນນີ້ ກໍຄືເຫັນສາຍການບິນ ກະເພີ້ມຂຶ້ນຢູ່ໃນເດືອນພະຈິກນີ້ ແມ່ນເພີ້ມຂຶ້ນແລ້ວ ແລະທາງສາຍການບິນຫວຽດນາມ ກໍເປີດແລ້ວ ເລີ້ມວັນທີ 16 ອາທິດນຶ່ງ 3 ຖ້ຽວ ອັນນີ້ ພວກເຮົາ ກໍຕ້ອງໄດ້ເຝົ້າລະວັງຕື່ມ.”
ທັງນີ້ ທາງການລາວກວດພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອໄວຣັສໂຄວິດ-19 ຈໍານວນ 39 ຄົນ ຊຶ່ງໃນຊ່ວງວັນທີ 15 ກຸມພາ-30 ພະຈິກ 2020 ໄດ້ກວດສຸຂະພາບຄົນລາວ ແລະຊາວຕ່າງຊາດທີ່ເດີນທາງເຂົ້າມາໃນລາວ ຈໍານວນ ທັງໝົດ 79,000 ຄົນ ແລະການທີ່ຍັງມີການລະບາດໃນທົ່ວໂລກຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ລັດຖະບານລາວ ຍັງຕ້ອງດໍາເນີນ ມາດຕະການຄວບຄຸມຢ່າງເຂັ້ມງວດເລື້ອຍມາ ອັນໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຢ່າງໜັກຕໍ່ພາກທຸລະກິດ ແລະ ການລົງທຶນໃນລາວ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການລົງທຶນຂອງຊາວຕ່າງຊາດນັ້ນ ຄືພາກສ່ວນທີ່ຖືກ ກະທົບຢ່າງ ຮຸນແຮງທີ່ສຸດ ເພາະພວກເຂົາເຈົ້າບໍ່ສາມາດເດີນທາງມາລາວ ໄດ້ຕາມປົກກະຕິ ແລະເພື່ອບັນເທົາ ບັນຫາດັ່ງກ່າວ ຄະນນະສະເພາະກິດ ຈຶ່ງອະນຸຍາດໃຫ້ບັນດານັກທຸລະກິດຊາວຕ່າງຊາດ ສາມາດເດີນທາງ ເຂົ້າມາໃນນລາວ ໂດຍຜ່ານຊ່ອງທາງດ່ວນ Business Fast Track ໄດ້ອີກດ້ວຍ.
ແຕ່ໃນຊ່ວງ 11 ເດືອນຂອງປີ 2020 ບໍລິສັດຕ່າງຊາດ ໄດ້ເຂົ້າມາລົງທຶນໃນລາວພຽງ 23 ໂຄງການທີ່ມີມູນຄ່າ ລວມ 2,064 ລ້ານໂດລາເທົ່ານັ້ນ ຊຶ່ງຫລຸດລົງເກີນກວ່າ 80 ເປີເຊັນ ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນໃນປີ 2019.
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