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ວັນອັງຄານ, 05 ເມສາ 2022
ລາວ

ທະນາຄານລາວ ຕອບ​ສະ​ໜອງເງິນຕາຕ່າງ ​ປະ​ເທດ​ ສຳ​ລັບຈ່າຍ​ໃນການ​ນຳ​ເຂົ້າ​ ນ້ຳ​ມັນ​ໄດ້ ພຽງ 30 ເປີ​ເຊັນ ຂອງຄວາມ ​ຕ້ອງ​ການຕົວຈິງ

​ການກວດ​ກາ​ຄຸນ​ນະ​ພາບ​ນ້ຳ​ມັນ​ໃນ​ປ້ຳ​ນ້ຳ​ມັນ​ແຫ່ງ​ນຶ່ງ​ໃນ​ນະ​ຄອນ​ຫລວງວຽງ​ຈັນ​ຂອງ​ລາວ

ທະນາຄານແຫ່ງ​ຊາດລາວ ສາມາດຕອບ​ສະ​ໜອງເງິນຕາຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ໃຫ້ພາກທຸ​ລະ​ກິດທີ່ນຳ​ເຂົ້ານ້ຳມັນ ໄດ້ພຽງ 30 ເປີ​ເຊັນ ຂອງຄວາມ​ຕ້ອງ​ການຕົວຈິງ ທັງເປັນສາເຫດທີ່ ເຮັດໃຫ້ລາວຕ້ອງຊື້ນ້ຳມັນໃນ​ລາ​ຄາ​ແພງ. ຊົງ​ລິດ ໂພນ​ເງິນ​ມີ​ລາຍ​ງານ​ເລື້ອງນີ້ມາ​ສະ​ເໜີ​ທ່ານ​ຈາກ​ບາງກອກ.

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ເຊີນ​ຟັງ​ລາຍ​ງານ​ກ່ຽວ​ກັບການ​ຂາດ​ແຄນ​ເງິນ​ຕາ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​​ເພື່ອ​ຊື້​ນ້ຳ​ມັນ​ຈາກ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດເຂົ້າ​ມາ​ຊົມ​ໃຊ້​ໃນ​ລາວ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ທ່ານສີສັງຄົມ ໂຄດໂຍທາ, ປະທານສະມາຄົມນໍ້​າມັນເຊື້ອໄຟ ແລະອາຍແກ໊ສແຫ່ງ​ຊາດລາວ ຢືນ​ຢັນ​ວ່າ ບັນຫາທີ່ຫຍຸ້ງ​ຍາກ​ຢ່າງ​ຍິ່ງສຳ​ລັບ​ການນຳ​ເຂົ້ານໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ຈາກຕ່າງ​ປະ​ເທດ ໃນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ ກໍ​ຄືການມີປະ​ລິ​ມານເງິນຕາຕ່າງ​ປະ​ເທດຢູ່​ໃນລະບົບ ທະນາຄານຂອງລາວຢ່າງຈໍາກັດ ທີ່​ເຮັ​ດ​ໃຫ້​ເກີດບັນຫາຫຍຸ້ງ​ຍາກ​ໃນ​ການ​ແລກ​ປ່ຽນ ລະ​ຫວ່າງເງິນກີບ​ກັບເງິນ​ຕາ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ແມ່ນ​ເງິນ​ໂດ​ລານັ້ນ ຖື​ເປັນສະກຸນ ເງິນ ທີ່ແລກປ່ຽນໄດ້​ຢ່າງຈຳກັດທີ່ສຸດ ແລະທະນາຄານແຫ່ງ​ຊາດລາວ ກໍ​ສາ​ມາດ​ຕອບ​ສະ​ໜອງ ເງິນ​ໂດ​ລາ​ສະ​ຫະ​ລັດໄດ້ຫລຸດ​ລົງ​ຈາກ 50 ເປີ​ເຊັນ ​ມາເປັນ 30 ເປີ​ເຊັນ ຂອງຄວາມ​ຕ້ອງ​ການຕົວຈິງອີກ​ດ້ວຍແລ້ວ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຕ້ອງ​ໃຊ້ເງິນບາດ ເພື່ອຊຳ​ລະລາຄານ້ຳມັນທີ່ນຳ​ເຂົ້າມາຈາກໄທເປັນດ້ານຫຼັກ ຊຶ່ງ​ມີ​ລາ​ຄາ​ແພງ ກວ່າການຊຳລະດ້ວຍເງິນໂດ​ລາສະຫະລັດ ດັ່ງທີ່ທ່ານ​ສີສັງຄົມໄດ້​ໃຫ້​ການ​ຢືນ​ຢັນ​ວ່າ:
“ແຫຼ່ງນ້ຳ​ມັນທີ່​ມາ ສ່ວນໃຫຍ່ມາ​ຈາກໄທ 70 ເປີ​ເຊັນ, ຫວຽດນາມນີ້ 30 ເປີ​ເຊັນ. ທາງຜູ້ຂາຍໄທໜີ້ ກໍ​ຂ້ອນ​ຂ້າງ​ມີ​ຄວາມ​ເຂົ້າ​ໃຈເຮົາ​ພໍ​ສົມ​ຄວນ​ວ່າ​ຊັ້ນ​ຊະ. ຄັນຂາຍເປັນເງິນໂດ​ລາ ກະຂາຍຖືກແນ່ ຄັນຂາຍ ເປັນເງິນບາດ ເພາະເຮົາພໍແລກໄດ້ເພິ່ນຂາຍໃນ​ລາ​ຄາທີ່ສູງກວ່າ. ອັນ​ນີ້ ບາງເທືື່ອເຮົາກະຢາກຊື້ເປັນ ໂດລາເພື່ອຊື້ຖືກ ແຕ່ຊອກ​ໂດ​ລາບໍ່ໄດ້ ກໍຈໍາເປັນໄດ້ໄປຊື້ເປັນສະກຸນບາດໃນບາງ​ຄັ້ງກະແມ່ນໄດ້ຊື້ໃນ ລາຄານ້ຳມັນທີ່ແພງກວ່າເນາະ.”

ໃນປີ 2021 ລາວ ໄດ້ຮັບນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟຈາກໄທຄິດເປັນມູນຄ່າລວມ​ເຖິງ 19,893 ລ້ານ​ບາດ ເພີ້ມ​ຂຶ້ນຫລາຍກວ່ 38 ເປີ​ເຊັນ ທຽບກັບປີ 2020 ແລະຄາດ​ວ່າ​ໃນປີ 2022 ລາວ ຈະນຳເຂົ້ານ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ ຈາກໄທເພີ້ມ​ຂຶ້ນ ເປັນຫຼາຍກວ່າ 27,000 ລ້ານ​ບາດ ຫຼືເພີ້ມ​ຂຶ້ນເຖິງ 40 ເປີ​ເຊັນ ທຽບໃສ່ປີ 2021 ເພາະ ການຊົມໃຊ້ນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟທີ່ເພີ້ມ​ຂຶ້ນໂດຍທີ່ ນັກວິຊາການດ້ານພະລັງງານຂອງທະນາຄານພັດທະນາ ເອເຊຍ (ADB) ໃຫ້ການຄາດໝາຍວ່າ ລາວຈະຕ້ອງການຊົມໃຊ້ນ້ຳມັນຫຼາຍກວ່າ 1,045 ລ້ານລິດ ໃນ ຕະຫຼອດປີ 2022 ນີ້.

ການຄ້າລະຫວ່າງໄທກັບລາວໃນປີ 2021 ຫຼຸດລົງເຖິງ 36.71 ເປີ​ເຊັນທຽບກັບປີ 2020 ໂດຍ​ມີມູນຄ່າ ການຄ້າລວມເຖິງ 700,195 ລ້ານ​ບາດ ໃນນີ້ເປັນການ​ນຳ​ເຂົ້າສິນຄ້າຈາກ ລາວ 282,464 ລ້ານ​ບາດເພີ້ມ​ຂຶ້ນ​ເຖິງ 33.05 ເປີ​ເຊັນ. ສ່ວນໄທສົ່ງ​ສິນ​ຄ້າໄປ​ລາວ 417,731 ລ້ານ​ບາດ ເພີ້ມ​ຂຶ້ນເຖິງ 39.31 ເປີ​ເຊັນ ອັນເຮັດໃຫ້ໄທເປັນຝ່າຍໄດ້ປຽບດຸນ ການຄ້າຕໍ່ລາວເຖິງ 135,267 ລ້ານບາດ ໂດຍກະແສໄຟຟ້າຍັງ​ເປັນ ສິນ​ຄ້າ ທີ່ໄທ ນຳ​ເຂົ້າຈາກລາວຫລາຍທີ່ສຸດ ສ່ວນນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟກໍ​ຍັງເປັນສິນຄ້າທີ່ລາວນໍາເຂົ້າຈາກໄທ ຫລາຍທີ່ສຸດ ທັງເປັນການຄ້າທີ່ເກີນລະດັບຄາດຫມາຍຂອງລັດຖະບານໄທອີກ​ດ້ວຍ.

ທ່ານ ສອນ​ໄຊ ສິດ​ພະ​ໄຊ, ຜູ້​ວ່າກ​ານທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ກໍຍອມຮັບວ່າ ທຶນສຳຮອງເງິນຕາ ຕ່າງປະເທດຂອງລາວມີທ່າອຽງຫລຸດລົງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ໂດຍທີ່ມີສາເຫດສຳຄັນມາຈາກການຂາດດຸນ ການຄ້າຕ່າງປະເທດ ແລະສົມທົບດ້ວຍການອ່ອນຄ່າລົງຂອງເງິນ ກີບທຽບກັບຄ່າເງິນໂດລາ ແລະເງິນ ບາດໃນຕະຫຼາດແລກປ່ຽນເງິນຕາຊຶ່ງລວມເຖິງພາລະ ໜີ້ສິນຂອງລັດຖະບານລາວ ທີ່ຈະຕ້ອງມີການຊຳ ລະຄືນ ທັງເງິນຕົ້ນ ແລະດອກເບ້ຍເພີ້ມ ຂຶ້ນທຸກປີ. ສ່ວນການລະບາດພະບາດໄວຣັສໂຄວິດ-19 ກໍເຮັດ ໃຫ້ລາຍຮັບຂອງລັດຖະບານ ແລະພາກທຸລະກິດໃນລາວຫລຸດລົງອີກດ້ວຍ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ລາວປະເຊີນກັບ ບັນຫາຂາດ ເງິນຕາຕ່າງປະເທດເພີ້ມຂຶ້ນນັບມື້ ເພາະເງິນຕາໄດ້ໄຫລອອກໄປຕ່າງປະເທດຫຼາຍກວ່າ ໄຫລເຂົ້າມາລາວນັ້ນ​ເອງ.

ທັງ​ນີ້ ລັດຖະບານລາວມີໜີ້ສະສົມເຖິງ 15,500 ລ້ານໂດລາ, ຄິດເປັນ 70 ເປີເຊັນ ຂອງ GDP ໃນປີ 2021 ແລະຄາດວ່າ ຈະເພີ້ມຂຶ້ນອີກໃນປີ 2022 ນີ້ ເພາະວ່າລັດຖະບານ ລາວຍັງຈະຕ້ອງກູ້ຢືມຈາກຕ່າງປະເທດ ເພີ້ມຂຶ້ນອີກກວ່າ 2,000 ລ້ານໂດລາ ສຳ​ລັບ​ໃຊ້​ໃນການດຸ່ນດ່ຽງດ້ານລາຍຈ່າຍທີ່ສູງກວ່າລາຍຮັບ. ສ່ວນ ການຄ້າຕ່າງປະເທດຂອງລາວ ໃນປີ 2021 ກໍປາ​ກົດ​ວ່າ​ລາວ​ສົ່ງ​ສິນ​ຄ້າ​ອອກ​ໃນ​ມູນ​ຄ່າ 5,458 ລ້ານໂດລາ ຊຶ່ງໃນນັ້ນ ບໍ່​ລວມ​ເຖິງການ​ສົ່ງ​ອອກ​ພະ​ລັງ​ງານ​ໄຟ​ຟ້າ ​ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ລາວ​ໄດ້ນໍາເຂົ້າສິນ​ຄ້າ​ຈາກ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ໃນ​ມູນ​ຄ່າ​ລວມ​ເຖິງ 5,806 ລ້ານໂດລາ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ລາວຂາດດຸນການຄ້າຕ່າງປະເທດ ໃນມູນຄ່າລວມ​ເຖິງ 348 ລ້ານໂດລາແລະເຮັດໃຫ້ທຶນສຳຮອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ຂອງລາວເຫຼືອພຽງ 1,262.51 ລ້ານ​ໂດ​ລາ​ໃນ​ທ້າຍ​ປີ 2021 ຜ່ານ​ມາ.

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