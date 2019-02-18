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ອົງ​ການກວດ​ສອບ​ແຫ່ງ​ລັດ ສ​ປ​ປ ລ​າວ ຈະ​ດຳ​ເນີນ​ການ​ກວດ​ກາ 263 ໂຄງ​ການ​

ຄະ​ນະກວດ​ສອບ​ແຫ່ງ​ລັດ ຂອງ ສ​ປ​ປ ລາວ.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ອົງ​ການກວດ​ສອບ​ແຫ່ງ​ລັດ ຈະ​ດຳ​ເນີນ​ການ​ກວດ​ສອບ 263 ໂຄງ​ການ​ໃນຕະຫຼອ​ດ​
ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ ປະ​ຕິ​ບັດ​ແຜນ​ການ​ງົບ​ປະ​ມານ​ລາຍ​ຮັບ ແລະ​ລາຍ​ຈ່າຍ​ປະ​ຈຳ​ປິ 2019
ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ລາວ​ໃນ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ ຊຶ່ງ​ ຊົງ​ລິດ ໂພນ​ເງິນ ນັກ​ຂ່າວ ວີ​ໂອ​ເອ ມີ​ລາຍ​
ງານ​ຈາກ​ບາງກອກ.

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ເຊີນ​ຟັງ​ລາຍ​ງານ​ ເມືອງ​ລາວ​ໃນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ.
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ທ່ານ​ນາງ​ວຽງ​ທອງ ສີ​ພັນ​ດອນ ປະ​ທານ​ອົງ​ການກວດ​ສອບ​ແຫ່ງ​ລັດ ຖະ​ແຫຼງ​ຢືນ
​ຢັ​ນວ່າ ໃນ​ຕະ​ຫຼອດ​ປີ 2019 ນີ້ ອົງ​ການກວດ​ສອບ​ແຫ່ງ​ລັດ ໄດ້​ວາງ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ທີ່​
ຈະ​ດຳ​ເນີນ​ການກວດ​ກາ ບັນ​ດາ​ໂຄງ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ຕ່າງໆ ທີ່​ເປັນ​ໂຄງ​ການ​ໃໝ່​
ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ລາວ​ໃຫ້​ໄດ້​ເຖິງ 99 ໂຄງ​ການ ພ້ອມ​ດ້ວຍ​ໂຄງ​ການ​ອື່ນໆທີ່​ໄດ້​ຈັດ​
ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ສືບ​ຕໍ່ຈາກ​ປີ 2018 ຮວມ​ເຖິງ​ບັນ​ດາ​ໂຄງ​ການ​ທີ່​ລັດ​ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ​ເປັນ​
ຜູ້​ລົງ​ທຶນໃນ​ທົ່ວ​ປ​ະ​ເທດ ດັ່ງ​ທີ່​ທ່ານ​ນາງວຽງ​ທອງ ຢືນ​ຢັນ​ວ່າ

“ປີ 2019 ອົງ​ການກວດ​ສອບ​ແຫ່ງ​ລັດ ໄດ້​ຂຶ້ນ​ແຜນ​ດຳ​ເນີນກວດ​ສອບ​ຈຳ​ນ​ວນ 99
ເປົ້າໝາຍກວດ​ສອບບົດ​ສະ​ຫລຸບ​ຂາດ​ຕົວການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ແຜນ​ງົບ​ມານ​ແຫ່ງ​ລັດ
46 ເປົ້າ​ໝາຍ ກວດ​ສອບໂຄງ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ແບ​ບຍຶນ​ຍົງ (SDG) 2 ເປົ້າ​ໝາຍ
ກວດ​ສອບ​ໂຄງກ​ານ​ກູ້​ຢືມ ແລະ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ລ້​າ 21 ເປົ້າ​ໝາຍ ກວດ​ສອບ​ທະ​ນາ​
ຄານ​ລັດ 6 ເປົ້າ​ໝາຍ ແລະ​ກວດ​ສອບ​ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ​ລັດ​ຈຳ​ນວນ 88 ເປົ້າ​ໝາຍ.”

ທັ້ງ​ນີ້​ເພື່ອ​ເຮັດ​ໃຫ້​ວຽກ​ງາ​ນ​ການກວດ​ສອບ​ມີ​ປະ​ສິດ​ທິ​ພາບ​ສູງຂຶ້ນ ແລະ​ສາ​ມາດ​ດຳ​
ເນີນ​ການກວດ​ສອບ ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ໜ້າ​ທີ່​ຂອງ​ພະ​ນັກ​ງານ​ລັດ​ທຸກ​ລະ​ດັບ​ຊັ້ນ​ໃຫ້​ໄດ້
​ຢ່າງ​ແທ້​ຈິງ​ນັ້ນ ຂອງ​ການກວດ​ສອບ​ແຫ່ງ​ລັດ​ກໍ​ໄດ້​ຂະ​ຫຍາຍ​ການ​ຮ່ວ​ມ​ມື​ກັບ​ສະ​ພາ​
ປະ​ຊາ​ຊົນ​ຂັ້ນ​ແຂວງ​ຢ່າງ​ໃກ້​ຊິດ ໂດຍມອບ​ໝາຍ​ໃຫ້​ເປັນ​ຄວາມ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ຂອງ
ອົງ​ການກວດ​ສອບ​ແຫ່ງ​ລັດ​ທັງ​ໃນ​ພາກ​ເໜືອ ພ​າກ​ກາງ ແລະ​ພາກ​ໃຕ້ ເພາະ​ການ
ກວດສອບໃນ​ໄລ​ຍະ​ຮອບ​ປີ​ຜ່ານ​ມາ ໄດ້​ກວດ​ພົບ​ໂຄງ​ການນ​ອກ​ແຜນ​ຂອງ​ລັດ​ຖະ
​ບານ 285 ໂຄງ​ການ ທີ່​ມີ​ການ​ນຳ​ໃຊ້​ງົບ​ປະ​ມານ​ໄປ​ຫຼາຍກວ່າ 4,483 ຕື້​ກີບ ຊຶ່ງ​ໄດ້
​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ບໍ່​ເປັນ​ໄປ​ຕາມ​ລະ​ບຽບ​ດ້ານ​ງົບ​ປະ​ມານ ແລະ​ບໍ່​ຜ່ານ​ການ​ຮັບ​ຮອງ​
ຂອງ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊ​າດ ໂດຍ​ຍັງ​ບໍ່ຮວມ​ເຖິງ​ການ​ເສຍ​ຫາຍ​ທີ່​ເກີດ​ຈາກ​ການ​ລັກ​ລອບ​
ຂົນ​ສົ່ງ​ໄມ້​ໄປ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ໃນ​ມູນ​ຄ່າ​ຫຼາຍກວ່າ 2,407 ຕື້​ກີບແຕ່​ຢ່າງ​ໃດ.

ທາງ​ດ້ານທ່ານ​ບຸນ​ທຽ​ມ ວິ​ໄລ​ວົງ ຫົວ​ໜ້າ​ໄອ​ຍະ​ການ​ປະ​ຊາ​ຊົນ ແຂວງ​ອຸ​ດົມ​ໄຊ ຖະ
​ແຫຼງວ່າ ອົງການກວດ​ສອບ​ແຫ່ງ​ລັດ​ໄດ້​ມອບ​ສຳ​ນວນ​ຄະ​ດີ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ທຸ​ດ​ຈະ​ລິດ
ຂອງ​ບັນ​ດາ​ພະ​ນັກ​ງານ​ລັດ​ຢູ່​ໃນ​ແຂວງ​ອູ​ດົ​ມ​ໄຊ​ໃຫ້​ກັບ​ໄອ​ຍະ​ການ​ປະ​ຊ​າ​ຊົນ ແຂວງ
​ອຸ​ດົມໄຊຈຳ​ນວນ 121 ຄະ​ດີ ໂດຍ​ທັງ​ໝົດ​ເປັນ​ການ​ກະ​ທຳ​ຂອງ​ພະ​ນັກ​ງານ​ລັດ ທີ່​
ທຸ​ດ​ຈະ​ລິດ​ຕໍ່​ໜ້າ​ທີ່​ດ້ວຍ​ການ​ຍັກ​ຍອກ​ເອົາ​ງົບ​ປະ​ມານ​ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ໄປ​ຫຼາຍກວ່າ
625 ຕື້​ກີບ​ໃນ 121 ໂຄງ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ ທີ​ບໍ່​ມີ​ຈິງແຕ່​ເປັນ​ໂຄງ​ການ​ທີ່​ສ້າງ​ຂຶ້ນ​ມາ​
ດ້ວຍເອກ​ກະ​ສ​ານ​ເທັດ​ທັງ​ໝົດ ແລະ​ໄດ້​ມີ​ການ​ສົມ​ທົບ​ກັນ​ຢ່າງ​ເປັນ​ຂ​ະ​ບວນ​ການ
​ອີກ​ດ້ວຍ.

ພ້ອມ​ກັນ​ນີ້​ຍັງ​ກວດ​ພົບ​ໂຄງ​ການນອກ​ແຜນ​ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ອີກ 285 ໂຄງກ​ານ​ຢູ່​ທີ່​
ແຂວງ​ຫຼວງ​ນ້ຳ​ທາ ຫຼວງ​ພະ​ບາງ ຫົວ​ພັນ ຊຽງ​ຂວາງ ບໍ​ລິ​ຄຳ​ໄຊ ສະ​ຫວັນ​ນະ​ເຂດ ອັດ
​ຕະ​ປື ຈຳ​ປາ​ສັກ ແລະ​ແຂວງວຽງ​ຈັນ ທີີ່​ມີ​ມູນ​ຄ່າ​ເສຍ​ຫາຍລວມ​ຫຼາຍກວ່າ 4,483 ຕື້​ກີບ
ດ້ວຍ​ການຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ທີ່​ບໍ່​ຖືກ​ຕ້ອງ​ຕາມ​ລະບຽບ​ກົດ​ໝາຍ​ດ້ານ​ງົບ​ປະ​ມານ​ລາຍ
​ຈ່າຍ​ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ ທັງ​ຍັງ​ບໍ່​ຜ່ານ​ການ​ຮັບ​ຮອງ​ຂອງ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ລາວ​ອີກ​ດ້ວຍ.

ທາງ​ດ້ານ​ທະ​ນາ​ຄານ​ພັດ​ທະ​ນາ​ເອ​ເຊຍ (ADB) ປະ​ເມີນ​ວ່າ​ການ​ທຸ​ດ​ຈະ​ລິດ​ຄໍ​ລັບ​ຊັນ
ໃນ​ໄລ​ຍະ 5 ປີ​ຜ່ານ​ມາ​ເຮັດ​ໃຫ້​ລັດ​ຖະ​ບານ​ລາວ​ສູນ​ເສຍ​ງົບ​ປະ​ມານ​ໄປ​ຫຼາຍ ກວ່າ
695 ລ້ານ​ໂດ​ລາ​ສະ​ຫະ​ລັດ ໂດຍ​ເປັນ​ການ​ເສຍ​ຫາຍ​ທີ່​ເກີດ​ຈາກ​ການ​ທຸ​ດ​ຈະ​ລິດ​ຂອງ​
ພະ​ນັກ​ງານ​ລັດ​ໃນ 734 ໂຄງ​ການ ຫາກ​ແຕ່​ກໍ​ມີ​ພະ​ນັກ​ງານພັກລັດ​ທີ່​ຖືກ​ລົງ​ໂທດ​ພຽງ
203 ຄົນ​ເທົ່າ​ນັ້ນ.

ຫ​າກ​ແຕ່​ສູນ​ກາງ​ພັກ​ລັດ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ປະ​ຕິ​ວັດ​ລ​າວ ລາຍ​ງານ​ວ່າ​ໄດ້​ລົງ​ໂທດ​ສະ​ມາ​ຊິກ​
ພັກທີ່​ມີ​ການລ​ະ​ເມີດກົດ​ໝາຍ​ພັກ ດ້ວຍ​ການ​ຍຸບ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ໃນ 4 ຮາກ​ຖານ ມີ​ສະ​
ມາ​ຊິກພັກ​ຖືກວິ​ໄນ 2,723 ຄົນ ປົດ​ອອກ​ຈາກພັກ 1,440 ຄົນ ແລະ​ໃຫ້​ອອກ​ຈາກ
​ຕຳ​ແໜ່ງ​ໃນ​ວົງ​ກ​ານ​ລັດ​ຖະ​ບານ 960 ຄົນ ເນື່ອງ​ຈາກ​ໄດ້​ລ​ະ​ເມີດ​ກົດ ລະ​ບຽບ​ກົດ​
ໝາຍ ແລະ​ກໍ່​ຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍ​ໃຫ້​ກັບ​ລັດ​ຫຼາຍກວ່າ 5,113 ຕື້​ກີບ.

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