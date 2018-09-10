ໜ່ວຍສະເພາະກິດ ລາວ ຈັບກຸມແກັ້ງລັກລອບ ຄ້າໄມ້ເຖື່ອນ ຂ້າມຊາດ ໄດ້ 246 ຄົນ

ໜ່ວຍສະເພາະກິດຂອງລັດຖະບານລາວ ຈັບກຸມສະມາຊິກແກັ່ງລັກລອບຄ້າໄມ້ເຖື່ອນ
ຂ້າມຊາດໃນລາວ ໄດ້ເຖິງ 246 ຄົນໃນຊ່ວງ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2018 ໃນນີ້ເປັນຜູ້ກະທຳ
ຜິດຊາວຫຽວດນາມ ເຖິງ 80 ຕົນ ແລະ ຈີນ 1 ຄົນ ຊຶ່ງ ຊົງລິດ ໂພນເງິນ ນັກຂ່າວ
ວີໂອເອ ມີລາຍງານຈາກບາງກອກ.
ທ່ານທອງໄຊ ມັງໜໍ່ເມກ ຫົວໜ້າພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະການຄ້າ ແຂວງຄຳມ່ວນ
ຢືນຢັນວ່າ ໃນໄລຍະ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2018 ໜ່ວຍສະເພາະກິດຂອງລັດຖະບານລາວ
ໄດ້ດຳເນີນການກວດກາ ການລັກລອບຄ້າໄມ້ຜິດກົດໝາຍ ໃນທົ່ວປະເທດ ໂດຍ
ສະເພາະແມ່ນໃນແຂວງຄຳມ່ວນນັ້ນ ສາມາດຈັບກຸມສະມາຊິກແກັ່ງລັກລອບຕັດໄມ້
ແລະຄ້າໄມ້ຜິດກົດໝາຍ ໄດ້ເຖິງ 246 ຄົນ ໃນນີ້ເປັນຜູ້ກະທຳຜິດຊາວຫຽວດນາມ 80
ຄົນ ແລະຊາວຈີນ 1 ຄົນ ສ່ວນນອກນັ້ນ ກໍແມ່ນປະຊາຊົນລາວ ທີ່ຮັບຈ້າງຕັດໄມ້ ແລ້ວ
ລັກລອບຂົນສົ່ງຈາກລາວ ໄປຍັງຊາຍແດນປະເທດເພື່ອນບ້ານ.
ທ່ານທອງໄຊ ຢືນຢັນດ້ວຍວ່າ ໃນການຈັບກຸມດັ່ງກ່າວ ຍັງສາມາດຍຶດຂອງກາງ ເປັນ
ເລື່ອຍຈັກ ໄດ້ເຖິງ 8,568 ເຄື່ອງ ລົດບັນທຸກ 163 ຄັນ ໄມ້ແຜ່ນ 13,411 ແມັດກ້ອນ
ໄມ້ທ່ອນ 150,396 ໂຕນ ແລະມີຄໍາສັ່ງປິດ ໂຮງງານເຟິນິເຈີ ທີ່ບໍ່ມີໃບອະນຸຍາດ 18
ແຫ່ງ ສ່ວນອີກ 71 ໂຮງງານ ທີ່ມີໃບອະນຸຍາດນັ້ນ ກໍຍັງຈະຕ້ອງຕິດຕາມກວດກາ
ຢ່າງໃກ້ຊິດຕໍ່ໄປ ເພາະວ່າໃນນີ້ມີເຖິງ 34 ໂຮງງານ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃກ້ເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງ
ຊາດນາກາຍ ຊຶ່ງຍັງມີການລັກລອບຕັດໄມ້ ແລະມີລັກສະນະເປັນຂະບວນການຂ້າມ
ຊາດອີກດ້ວຍ.
ທັງນີ້ ໂດຍໜ່ວຍສະເພາະກິດຂອງລັດຖະບານລາວ ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຄຳສັ່ງນາຍົກ
ລັດຖະມົນຕີ ເລກທີ 15/ນຍ ວ່າດ້ວຍການຫ້າມສົ່ງໄມ້ທ່ອນ ໄປຕ່າງປະເທດຢ່າງເດັດ
ຂາດ ນັບແຕ່ເດືອນພຶດສະພາ 2016 ເປັນຕົ້ນມາ ແລະໄດ້ມີຄຳສັ່ງປິດ ໂຮງງານປຸງ
ແຕ່ງໄມ້ ທີ່ລະເມີດຄຳສັ່ງດັ່ງກ່າວນີ້ແລ້ວ 1,545 ແຫ່ງ ຈາກການກວດກາທັງໝົດ
2,857 ແຫ່ງ ໃນຕະຫຼອດປີ 2017 ຜ່ານມາ ໂດຍໃນນີ້ແບ່ງເປັນໂຮງງານປຸງແຕ່ງໄມ້
ຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະຂະໜາດກາງ 355 ແຫ່ງ ແລະໂຮງງານຂະໜາດນ້ອຍ 1,190
ແຫ່ງ ພ້ອມກັນນັ້ນ ກໍຍັງກວດພົບການລະເມີດຄຳສັ່ງເລກທີ 15/ນຍ ຈຳນວນ 630
ກໍລະນີ ຈັບກຸມຜູ້ກະທຳຜິດໄດ້ 700 ຄົນ ໃນນີ້ຮວມເຖິງພະນັກງານຂອງລັດຖະບານ
ທີ່ຮ່ວມກະທຳຄວາມຜິດດ້ວຍ 421 ຄົນ ນອກຈາກນັ້ນ ທ່ານທອງລຸນ ສີສຸລິດ ນາຍົກ
ລັດຖະມົນຕີ ກໍໄດ້ສັ່ງປິດໂຮງເລື່ອຍ 1,206 ແຫ່ງ ເພາະວ່າ ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃນ
ການລັກລອບຕັດໄມ້ ແລະຄ້າໄມ້ໂດຍຜິດກົດໝາຍ ໃນນີ້ເປັນໂຮງເລື່ອຍ ທີ່ບໍ່ມີໃບ
ອະນຸຍາດເຖິງ 1,186 ແຫ່ງ.
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄຳສັ່ງເລກທີ 15/ນຍ ນອກຈາກຈະມີເປົ້າໝາຍເພື່ອເພີ່ມ ການປົກ
ຫຸ້ມຂອງປ່າໄມ້ໃຫ້ໄດ້ 37,000 ເຮັກຕາຕໍ່ປີ ໂດຍແນໃສ່ການເພີ່ມການປົກຫຸ້ມຂອງປ່າ
ໄມ້ໃຫ້ໄດ້ 37,000 ເຮັກຕາຕໍ່ປີ ໂດຍແນໃສ່ການເພີ້ມການປົກຫຸ້ມຂອງປ່າໄມ້ໃຫ້ເຖິງ
70 ເປີເຊັນ ຂອງພື້ນທີ່ທັງໝົດ ຕາມແຜນຍຸດທະສາດປ່າໄມ້ແຫ່ງຊາດ ເຖິງປີ 2020
ໂດຍຊຸກຍູ້ການປູກຕົ້ນໄມ້ ໃນເຂດອ່າງໂຕ່ງຂອງເຂື່ອນໄຟຟ້າ ແລະເຂດຊົນລະປະທານ
ຕ່າງໆ ຮວມທັງຈະຕ້ອງຍຸຕິການຖາງປ່າເຮັດໄຮ່ ໃຫ້ໄດ້ຢ່າງສິ້ນເຊີງດ້ວຍ ແລ້ວກໍຍັງແນ
ໃສ່ການພັດທະນາ ຜະລິດຕະພັນໄມ້ຂອງລາວ ໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານ ແລະເປັນທີ່ຍອມ
ຮັບໃນສະຫະພາບຢູໂຣບອີກດ້ວຍ ຊຶ່ງທີ່ຜ່ານມາຄະນະຜູ້ແທນການຄ້າຂອງລາວ ກັບ
ສະຫະພາບຢູໂຣບ ກໍໄດ້ເຈລະຈາກັນແລ້ວ 2 ຄັ້ງ ແລະໃນປັດຈຸບັນທາງການລາວ ກໍຍັງ
ສືບຕໍ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄຳສັ່ງເລກທີ 15/ນຍ ຢ່າງເຂັ້ມງວດດັ່ງທີ່ທ່ານພວງປະລິສັກ
ປະວົງວຽງຄຳ ຮອງລັດຖະມົນຕີວ່າການ ກະຊວງກະຊິກຳ ແລະປ່າໄມ້ ຢືນຢັນວ່າ
“ພວກເຮົາກະໄດ້ສະເໜີວ່າ ຝ່າຍເຮົານີ້ ແມ່ນສືບຕໍ່ຄວາມເອົາໃຈໃສ່ ເຮັດແນວໃດ
ໃຫ້ຫັນປ່ຽນປ່າໄມ້ນີ້ ປ່ຽນການຜະລິດ ການປຸງແຕ່ງ ການຄ້າປ່າໄມ້ນີ້ ຫັນໄປສູ່ລະ
ບົບລະບຽບຫັ້ນແຫຼະ ສະນັ້ນ ໃນການເຈລະຈາ ມັນກະມີການເຈາະຈິ້ມຫຼາຍປະເດັນ
ບັນຫາ ເພື່ອສ່ອງແສງໃຫ້ເຫັນວ່າ ໃນພາກປະຕິບັດໂຕຈິງຫັ້ນນະ ພວກກະສາມາດ
ຜັນຂະຫຍາຍ ຕາມນະໂຍບາຍ ແລະບັນດານິຕິກຳ ທີ່ເຮົາກຳນົດວາງອອກ ແລະ
ໃນການເຈລະຈາຄັ້ງທີ່ 2 ກະຖືວ່າໄດ້ຜົນດີ ໃນຂັ້ນຕໍ່ໄປພວກເຮົາໄດ້ຕົກລົງ ກ່ຽວກັບ
ແຜນທີ່ຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດແຕ່ 2018 ຫາຕົ້ນ 2019.”
ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ ທ່ານ ລຽນ ທິແກ້ວ ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງກະສິກຳ ແລະປ່າໄມ້
ກໍປະເມີນວ່າ ສະພາບປ່າໄມ້ໃນລາວ ຍັງມີຄວາມໜາແໜ້ນເຫຼືອຢູ່ 40 ເປີເຊັນ ຂອງພື້ນ
ທີ່ທັງໝົດ ຊຶ່ງກໍໝາຍຄວາມວ່າໃນຊ່ວງປີ 2018 ຫາ 2020 ລັດຖະບານລາວ ຕ້ອງເພີ້ມ
ການປົກຫູ້ມຂອງປ່າໄມ້ໃຫ້ໄດ້ ໃນອັດຕາສະເລ່ຍ 10 ເປີເຊັນຕໍ່ປີ.
ສ່ວນອົງການອະນຸລັກສິ່ງແວດລ້ອມທຳມະຊາດ Global Witness ລາຍງານວ່າ ເຂດ
ທີ່ມີການລັກລອບຕັດໄມ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ ຄືເຂດທີ່ຕິດຕໍ່ຊາຍແດນກັບ ຫວຽດນາມ ທີ່ຮວມເຖິງ
ເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດນາກາຍ ໃນແຂວງຄຳມ່ວນດ້ວຍ.
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