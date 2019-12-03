ສານປະຊາຊົນ ລັດ ຕັດສິນໂທດ 5 ປີ ແລະ ປັບໃໝເງິນ 20 ລ້ານກີບແກ່ແມ່ຍິງ ລາວ ທີ່ເຄື່ອນໄຫວໃນສື່ສັງຄົມອອນໄລນ໌ ທີ່ເປັນການໂຄສະນາຕ້ານພັກ-ລັດ ແລະ ພົວພັນກັບຄົນບໍ່ດີໃນຕ່າງປະເທດ.
ສານປະຊາຊົນແຂວງ ຈຳປາສັກ ໄດ້ພິພາກສາຕັດສິນໃສ່ໂທດຈຳຄຸກ 5 ປີ ແລະ ປັບໃໝ 20 ລ້ານກີບແກ່ນາງ ຮວຍເຮືອງ ໄຊຍະບູລີ ຫຼື ນາງ ໝວຍ ອາຍຸ 30 ປີ ມີອາຊີບຄ້າຂາຍຢູ່ທີ່ເມືອງ ໂພນທອງ ແຂວງຈຳປາສັກ ຜູ້ທີ່ມີຊື່ສຽງໃນສື່ສັງຄົມອອນໄລນ໌ ໃນ ລາວ ທີ່ຖືກຈັບກຸມເມື່ອວັນທີ 12 ກັນຍາ 2019 ໂດຍຜູ້ກ່ຽວຖືກກ່າວຫາວ່າໄດ້ທຳຄວາມຜິດດ້ວຍການໂຄສະນາຕ້ານພັກ-ລັດຖະບານ ລາວ ທີ່ເປັນຄວາມຜິດຕາມອາຍາມາດຕາ 117 ແລະ ຖືກຕັດສິນລົງໂທດດັ່ງກ່າວໃນວັນທີ 22 ພະຈິກ 2019 ທີ່ຜ່ານມາສຳລັບພັກ-ລັດຖະບານ ລາວ ແລ້ວຖືວ່າເປັນການດຳເນີນມາດຕະການທີ່ຈຳເປັນໂດຍແນໃສ່ການີຮັກສາຄວາມສະຫງົບຮຽບຮ້ອຍໃນສັງຄົມ ລາວ ເປັນສຳຄັນ ແລະ ເປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບທີ່ປະຊາຊົນ ລາວ ບັນດາເຜົ່າຈະຕ້ອງປະກອບສ່ວນດ້ວຍການເປັນຫູ-ເປັນຕາໃຫ້ພັກ-ລັດອີກດ້ວຍ ດັ່ງເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງໃນກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບພາຍໃນ ລາວ ໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ
"ການປ້ອງກັນນີ້ເວົ້າລວມແລ້ວກະແມ່ນສາມາດຮັບປະກັນວຽກງານປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ວຽກງານຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍປອດໄພໄດ້ໂດຍພື້ນຖານກະແມ່ນຍ້ອນປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າຂອງພວກເຮົານີ້ມີຄວາມຮູ້ສຶກຕື່ນຕົວໝາຍຄວາມວ່າປະຊາຊົນຂອງພວກເຮົານີ້ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນວຽກງານປ້ອງກັນຊາດປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ເປັນຫູເປັນຕາຊ່ວຍເຈົ້າໜ້າທີ່ພວກເຮົາທາງຄະນະຮັບຜິດຊອບຂອງພວກເຮົານີ້ ພາຍຫຼັງທີ່ໄດ້ຮັບການຊີ້ນຳຈາກກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ພວກເຮົາກໍໄດ້ເປັນເອກະພາບສ້າງເປັນແຜນການຖືວ່າກໍສາມາດສະກັດກັ້ນແກ້ໄຂບັນດາໜໍແໜງຄວາມບໍ່ສະຫງົບຄວາມບໍ່ເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ."
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງໃນກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບຢືນຢັນວ່າ ນາງ ຮວຍເຮືອງ ໄດ້ຮັບສາລະພາບວ່າໄດ້ທຳຄວາມຜິດຕາມທີ່ຖືກກ່າວຫາຈິງ ທັງຍັງໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ມູນສຳຄັນທີ່ກ່ຽວກັບການພົວພັນກັບກຸ່ມຄົນບໍ່ດີທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດອີກດ້ວຍ ໂດຍໃນປັດຈຸບັນນາງ ໝວຍ ໄດ້ຖືກກັກຂັງຢູ່ທີ່ສະຖານຄຸມຂັງຂອງແຂວງຈຳປາສັກ ແລະ ຜູ້ກ່ຽວມີສິດຕາມກົດໝາຍທີ່ຈະຍື່ນອຸທອນການຕັດສິນດັ່ງກ່າວຕໍ່ສານປະຊາຊົນພາກໃຕ້ພາຍໃນ 20 ວັນຫຼັງຈາກມື້ຕັດສິນຄະດີດັ່ງກ່າວ.
ທາງດ້ານເຈົ້າໜ້າທີ່ໃນອົງການພັນທະມິດສື່ມວນຊົນໃນເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ (SEAPA) ໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ ການຕັດສິນດັ່ງກ່າວເປັນການຕັດສິນຝ່າຍດຽວຂອງສານປະຊາຊົນ ລາວ ໂດຍທີ່ນາງ ຮວຍເຮືອງ ບໍ່ມີໂອກາດໄດ້ຕໍ່ສູ້ຄະດີ ແລະ ໃຫ້ຂໍ້ມູນແກ່ສື່ມວນຊົນແຕ່ຢ່າງໃດ ແລະ ທີ່ສຳຄັນກໍຄືສື່ມວນຊົນທຸກຂະແໜງໃນ ລາວ ລ້ວນແຕ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມໂດຍພັກ ແລະ ລັດຖະບານ ລາວ ໝາຍຄວາມວ່າສື່ມວນຊົນໃນ ລາວ ບໍ່ມີເສລີພາບໃນການນຳສະເໜີຂໍ້ມູນຂ່າວສານນັ້ນເອງ.
ນອກຈາກນີ້ SEAPA ໄດ້ສະເໜີລາຍງານປະຈຳປີ 2019 ວ່າປະຊາຊົນ ລາວ ບໍ່ມີເສລີພາບໃນການສະແດງຄວາມຄິດເຫັນຕໍ່ການບໍລິຫານງານຂອງລັດຖະບານ ລາວ ໂດຍຍັງຖືກຈຳກັດ ແລະ ຖືກຄວບຄຸມຢ່າງເຂັ້ມງວດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ Facebook ທີ່ມີຜູ້ຊົມໃຊ້ເກີນກວ່າ 2.4 ລ້ານບັນຊີໃນ ລາວ ນັ້ນ ໄດ້ຖືກກວດກາຢ່າງໃກ້ຊິດ ຊຶ່ງເຫັນໄດ້ຈາກກໍລະນີທີ່ມີການຄັດຄ້ານການຊື້ຈ້າງເພື່ອເຂົ້າເຮັດວຽກເປັນລັດຖະກອນ ແລະ ການວິຈານການປະຕິບັດທີ່ຊັກຊ້າຂອງລັດຖະບານໃນການກູ້ໄພພິບັດຈາກເຂື່ອນເຊປຽນ-ເຊນ້ຳນ້ອຍແຕກ ແລະ ການຕອບສະໜອງຢ່າງຊັກຊ້າໃນການຊ່ວຍເຫຼືອປະຊາຊົນທີ່ປະສົບອຸທົກໄພໃນ 6 ແຂວງພາກກາງ ແລະ ພາກໃຕ້ທີ່ນາງ ຮວຍເຮືອງ ກໍເປັນຜູ້ນຶ່ງທີ່ວິຈານການຊັກຊ້າດັ່ງກ່າວຂອງລັດຖະບານ ລາວ ດ້ວຍ.
ກ່ອນໜ້ານີ້ ສານປະຊາຊົນນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ ໄດ້ຕັດສິນໃສ່ໂທດແກ່ຊາວໜຸ່ມ ລາວ 3 ຄົນເມື່ອເດືອນເມສາ 2017 ຂໍ້ຫາໃສ່ຮ້າຍປ້າຍສີພັກ-ລັດ ໃນສື່ອອນໄລນ໌ ກໍຄືທ້າວ ສົມພອນ ພິມມະສອນ ອາຍຸ 29 ປີ ຈຳຄຸກ 20 ປີ ປັບໃໝ 200 ລ້ານກີບ, ທ້າວ ສຸການ ໃຈທັດ ອາຍຸ 32 ປີ ຈຳຄຸກ 16 ປີ ປັບໃໝ 106 ລ້ານກີບ ແລະ ນາງ ຫຼອດຄຳ ທຳມະວົງ ອາຍຸ 30 ປີ ຈຳຄຸກ 12 ປີປັບໃໝ 110 ລ້ານກີບ.
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