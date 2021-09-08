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ລາວຕັ້ງສູນກາງຂໍ້ມູນທີ່ດິນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນພໍໃຈ ຕໍ່ການຊົດເຊີຍ ຈາກໂຄງການຕ່າງໆ ທີ່ລັດຖະບານ ໃຫ້ນັກລົງທຶນສໍາປະທານ

ເຂື່ອນໍ້າອູ 1 ຢູ່ແຂວງຫລວງພະບາງທີ່ລົງທຶນໂດຍກຸ່ມລົງທຶນຈີນ

ລັດຖະບານລາວໄດ້ຕັ້ງສູນກາງຂໍ້ມູນທີ່ດິນເພື່ອເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນລາວເພິ່ງພໍໃຈຕໍ່ການຊົດເຊີຍທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮັບຈາກໂຄງການຕ່າງໆ ທີ່ລັດຖະບານອະນຸມັດໃຫ້ສໍາປະທານແກ່ນັກລົງທຶນລາວແລະຕ່າງປະເທດ. ຊົງລິດ ໂພນເງິນມີລາຍງານເລື້ອງນີ້ມາຈາກບາງກອກ.

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ເຊີນຟັງລາຍງານເລື້ອງລັດຖະບານລາວຕັ້ງສູນກາງຂໍ້ມູນທີ່ດິນເພື່ອເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນລາວເພິ່ງພໍໃຈຕໍ່ການຊົດເຊີຍ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ທ່ານນາງບຸນຄຳ ວໍລະຈິດ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດແລະສິ່ງແວດລ້ອມ ຖະແຫລງວ່າ ການຈັດຕັ້ງສູນກາງຂໍ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບທີ່ດິນແຫ່ງຊາດຈະສຳເລັດພາຍໃນປີ 2021 ນີ້ຢ່າງແນ່ນອນ. ການດໍາເນີນງານໃນປັດຈຸບັນນີ້ກໍາລັງຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນຂອງການກໍ່ສ້າງສະຖານີອ້າງອີງການສໍາຫລວດ-ວັດແທກແບບຕໍ່ເນື່ອງຈໍານວນ 52 ສະຖານີ ແລະການປະສານງານກັບບັນດາແຂວງໃນທົ່ວປະເທດໃນການຄົ້ນຄວ້າແລະກໍານົດລາຄາທີ່ດິນ ເພື່ອສະເໜີຕໍ່ສະພາແຫ່ງຊາດຮັບຮອງແລະ ປະກາດບັງຄັບໃຊ້ໃນທົ່ວປະເທດໃຫ້ໄດ້ພາຍໃນປີ 2021 ນີ້, ດັ່ງທີ່ນາງບຸນຄໍາໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ:
“ສຳລັບແຜນການໃນຕໍ່ໜ້າໃນການພັດທະນາລະບົບເຄືອຂ່າຍຂໍ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບທີ່ດິນ ແມ່ນການກໍ່ສ້າງສະຖານີອ້າງອີງການສໍາຫລວດ-ວັດແທກແບບຕໍ່ເນື່ອງ 52 ສະຖານີ, ສືບຕໍ່ປະສານງານສົມທົບ ກັບແຂວງເປົ້າໝາຍ ດໍາເນີນການຄົ້ນຄ້ວາ ແລະສະເໜີ ສະພາຮັບຮອງປະກາດໃຊ້ເຂດປະເມີນລາຄາທີ່ດິນໃນຈຳນວນເມືອງທີ່ຍັງເຫຼືອໃຫ້ໄດ້ນຳໃຊ້ໃນປີ 2021 ນີ້.”

ໂດຍລັດຖະບານລາວຄາດຫວັງວ່າ ການດໍາເນີນການດັ່ງກ່າວ ຈະເຮັດໃຫ້ປະ​ຊ​າ​ຊົນ​ລາວ ມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ ແລະເພິ່ງ​ພໍ​ໃຈ​ຕໍ່​ການ​ຊົດ​ເຊີຍ​ທີ່ດິນ ແລະສິ່ງປຸກສ້າງທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ຈາກໂຄງ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ຕ່າງໆ ທີ່ລັດຖະບານໄດ້ອະນຸມັດສໍາປະທານແກ່ບັນດານັກລົງທຶນລາວ ແລະຕ່າງຊາດ ເພາະໃນໄລຍະທີ່ຜ່ານມາ ປາກົດ​ວ່າມີປະຊາຊົນມີປະຊາຊົນຈໍານວນຫລາຍທີ່ບໍ່ພະໃຈຕໍ່ການ​ຊົດ​ເຊີຍ​ ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ແມ່ນ ໂຄງ​ການກໍ່​ສ້າງ​ເຂື່ອນ​ໄຟ​ຟ້າ ແລະໂຄງການສ້າງ​ທາງ​ລົດ​ໄຟ​ລາວ-ຈີນໃນລາວນັ້ນ​ ເພາະ​ວ່າ ການ​ຊົດ​ເຊີຍທີ່​ໄດ້​ຮັບ ​ມີ​ມູນ​ຄ່າ​ຕ່ຳ​ກວ່າການ​ເສ​ຍ​ຫາຍຕົວຈິງທັງຍັງຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ບໍ່ໄດ້ຕາມ​ສັນ​ຍາ​ສຳ​ປະ​ທານ​ອີກ​ດ້ວຍ ດັ່ງທີ່ສະ​ມ​າ​ຊິກ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ທ່ານນຶ່ງໄດ້ຍົກຕົວຢ່າງເຖິງກໍລະນີ ບັນຫາທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນນໍ້າອູ 7 ໂຄງການ ແລະທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນໃນແຂວງຫລວງພະບາງ ໄດຍບໍລິສັດຈາກຈີນນັ້ນວ່າ:​
ເປັນ​ຕົ້ນ​ວ່າ​ແມ່ນ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ຈາກ​ການ​ສ້າງ​ເຂື່ອນ​ໄຟ​ຟ້າ​ນ້ຳ​ຄານ, ນ້ຳ​ອູ1, ນ້ຳ​ອູ2, ນ້ຳ​ອູ3, ຜົນ​ກະ​ທົບຈາກ​ການ​ສ້າງທາງ​ລົດ​ໄຟ​ ໂດຍ​ທົ່ວ​ໄປ​ແລ້ວ ກໍ​ໄດ້​ມີ​ການ​ຊົດ​ເຊີຍໃຫ້​ແກ່​ປະ​ຊາ​ຊົນ ແຕ່​ວ່າກໍ​ມີ​ຈຳ​ນວນ​ນຶ່ງກະ​ຍັງ​ບໍ່​ທັນ​ພໍ​ໃຈ​ບາງ​ດ້ານ ເພາະ​ບາງ​ເທື່ອກໍ​ບໍ່​ໄດ້​ຕ້ານ​ເຈື່ອນ, ບາງ​ເທື່ອ​ກະ​ສ້າງ​ໄປ​ແລ້ວໄມ້​ມັນ​ກະ​ແຫ່ວ ແລ້ວ​ມັນ​ກໍຫ່າງ​ ຫລື​ວ່າຈາກ​ການ​ທີ່​ມີ​ການ​ຈັດ​ສັນ​ບ້ານ​ແລ້ວ ກໍ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ເຖິງ​ການ​ປັບ​ປຸງ​ຊີ​ວິດ​ການ​ເປັນ​ຢູ່ ຖື​ວ່າ​ບາງ​ດ້ານ ຍັງ​ເຮັດ​ບໍ່​ທັນ​ໄດ້​ດີ.

ທັງນີ້ໂດຍຈາກການເກັບກຳຂໍ້ມູນກໍພົບວ່າ ມີປະຊາຊົນລາວກວ່າ 12,000 ຄົນຢູ່ໃນເຂດ 28 ບ້ານ ທີ່ ຖືກກະທົບຈາກເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳອູ ທັງ 7 ໂຄງການ ຊຶ່ງກຸ່ມຜູ້ລົງທຶນຈາກ​ຈີນລາຍ​ງານ​ວ່າ ໄດ້ຈ່າຍເງິນຊົດເຊີຍໃຫ້​ປະ​ຊາ​ຊົນທີ່ຖືກກະທົບຈາກເຂື່ອນນ້ຳອູ 2, 5 ແລະ 6 ແລ້ວ ແຕ່ຈາກການ ສຳຫຼວດໂດຍອົງການແມ່ນ້ຳສາກົນ (International Rivers) ພົບວ່າ ມີປະຊາຊົນ 89 ບ້ານທີ່​ຢູ່ໃນແຂວງຜົ້ງສາລີ, ອຸດົມໄຊ ແລະຫລວງພະບາງ ຖືກກະທົບຈາກເຂື່ອນນ້ຳອູນັ້ນ ສ່ວນໃຫຍ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການຊົດເຊີຍແຕ່ຢ່າງໃດ.

ສ່ວນໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ ກໍໄດ້ກະທົບຕໍ່ປະຊາຊົນ 4,411 ຄອບຄົວ ໃນແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ, ອຸດົມໄຊ, ຫຼວງພະບາງ,​ ວຽງຈັນ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ກໍໄດ້ເວນຄືນທີ່ດິນແລ້ວ 3,832 ເຮັກຕາ, ສິ່ງປູກສ້າງ 3,346 ຫຼັງ, ຕົ້ນໄມ້ຕ່າງກວ່າ 1 ລ້ານຕົ້ນ ຊຶ່ງກຸ່ມແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນດ້ານທີ່ດິນ (Land Information Working Group) ໄດ້ລະບຸວ່າ ໄດ້ມີການຊົດເຊີຍຕໍ່າກວ່າ 10 ເທົ່າ ເຊັ່ນ ທີ່ດິນຢູ່ເຂດເມືອງນາຊາຍທອງ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ທີ່ມີລາຄາຊື້ຂາຍຕົວຈິງທີ່ລາຄາສະເລ່ຍ 1.3 ລ້ານກີບຕໍ່ຕາແມັດ ຫາກແຕ່ກໍໄດ້ມີການຊົດເຊີຍພຽງ 137,000 ກີບຕໍ່ຕາແມັດ ເທົ່ານັ້ນ.

ສ່ວນເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງໃນຄະນະກຳມາທິການແມ່ນ້ຳຂອງ (MRC) ກໍຢືນຢັນວ່າການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າໃນລາວໃນໄລຍະຜ່ານມາໄດ້ເຮັດ​ໃຫ້ຕ້ອງຍົກຍ້າຍປະຊາຊົນລາວແລ້ວ 80,000 ຄົນ ຫຼື 14,500 ກວ່າຄົວເຮືອນໃນ 280 ກວ່າບ້ານ ຊຶ່ງສ່ວນໃຫຍ່ກໍໄດ້ຍົກຍ້ານໄປຢູ່ເຂດຈັດສັນໃໝ່ ໂດຍບັນດານັກລົງທຶນໃນໂຄງການຕ່າງໆ ໄດ້ນໍາໃຊ້ເງິນທຶນໄປເກີນກວ່າ 500 ລ້ານ ໂດລາ ເພື່ອຊົດເຊີຍ ແລະ ພັດທະນາທີ່ຢູ່ອາໄສໃໝ່ໃຫ້ປະຊາຊົນລາວ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບດັ່ງກ່າວນັ້ນ.

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