ເນື່ອງຈາກສະຖານະການທີ່ຫຍຸ້ງຍາກສັບສົນ ເກີດຂຶ້ນຢູ່ໃນທົ່ວໂລກຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ມີປະຊາຊົນຫຼາຍລ້ານຄົນພາກັນຍົກຍ້າຍ ແລະໜີອອກຈາກຖິ່ນຖານ ບ້ານເກີດຂອງຕົນ, ເຊິ່ງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ຈຶ່ງໄດ້ກໍານົດ ເອົາວັນທີ 20 ມິຖຸນາ ເປັນວັນອົບພະຍົບໂລກປະຈໍາປີ. ສຳລັບປະຊາຊົນລາວ ຈຳນວນຫຼາຍແສນຄົນ ກໍໄດ້ພາກັນຫລົບໜີອອກຈາກບ້ານເກີດເມືອງນອນ ພາຍຫຼັງປ່ຽນແປງລະບອບການປົກຄອງ ໃນປີ 1975, ເຊິ່ງເກືອບທັງໝົດກໍພາກັນຜ່ານສູນອົບພະຍົບໃນປະເທດໄທ ແລະໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອ ໃຫ້ໄປຕັ້ງຖິ່ນຖານໃໝ່ ຢູ່ໃນຫຼາຍໆປະເທດ ຮວມທັງສະຫະລັດ, ການາດາ, ຝຣັ່ງ, ອອສເຕຣເລຍ, ອາເຈັນຕິນາແລະອື່ນໆ. ທ່ານ Tom ທີ່ມາຕັ້ງຖິ່ນຖານຢູ່ສະຫະລັດເປັນເວລາຫຼາຍກວ່າ 40 ປີ, ເພິ່ນກໍເຄີຍເປັນອົບພະຍົບອາໄສຢູ່ສູນໃນປະເທດໄທ ໄດ້ກ່າວໃຫ້ຟັງ ກ່ຽວກັບຊີວິດໃໝ່ ທີ່ເພິ່ນໄດ້ຮັບຈາກການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງອົງການອົບພະຍົບວ່າ:
“ແຕ່ວ່າມາຢູ່ນີ້ດົນນານ ຄືວ່າຄວາມເຫັນດີຄືວ່າ ເຮົາໄດ້ມີໂອກາດຮຽນໜັງສື, ເຂົາຊ່ວຍເຫຼືອຄົນທຸກຍາກ ເຂົາກໍມີໂອກາດໃຫ້ເຮົາ, ເຂົາໃຫ້ໂອກາດທຸກໆ opportunities, ໃຫ້ໂອກາດ ໃຫ້ຄົນ ຜູ້ໃດມີກໍາລັງຈິດໃຈ ເຂົາມີວິທີແກ້ໄຂໃຫ້ ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຫຼາຍສິ່ງຫຼາຍຢ່າງ ແລ້ວແຕ່ເຈົ້າມັກຮຽນແນວໃດ ເຂົາມີເຫດຜົນຊ່ວຍຄົນມາຕະຫຼອດ.”
ອີງຕາມຂໍ້ມູນຈາກອົງການ UNHCR ປັດຈຸບັນນີ້ ມີອົບພະຍົບຫຼືຜູ້ທີ່ໄດ້ຖືກບັງຄັບໃຫ້ຫຼົບໜີອອກຈາກປະເທດ 117.2 ລ້ານຄົນ, ມີຜູ້ຂໍລີ້ໄພມີ 5.6 ລ້ານຄົນ ແລະ ຜູ້ຫຼົລໄພພາຍໃນປະເທດຫຼື IDP ອີກ 61.2 ລ້ານຄົນ.