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ຊາວລາວ-ອາເມຣິກັນ ລັດໂຣດໄອແລນ ລະ​ດົມ​ເງິນ ໄປຊ່ວຍເຫລືອຄົນພິການຕາ ຢູ່ລາວທີ່ຖືກຜົນກະທົບ ຈາກການລະບາດຂອງໂຄວິດ

ຍານາງບຸນປັນ ສະຫວັນຄໍາ (ຊ້າຍສຸດ), ເຈົ້າພາບໃຫ້ສະຖານທີ່ຈັດງານຫາລາຍໄດ້ເພື່ອຊ່ວຍຄົນພິການຕາໃນລາວ ພ້ອມກັບໝູ່ເພື່ອນທີ່ໄປຮ່ວມງານຫາ​ລາຍ​ໄດ້​ເພື່ອ​ຄົນ​ພິ​ການ​ຕາ​ໃນ​ລາວທີ່ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 16, 2021 ທີ່ເມືອງໂພຣວີເດັນສ໌, ລັດໂຣດໄອແລນ

ດ້​ວຍຄວາມເຂົ້າ​ໃຈ​ເຖິງ​ສະ​ພາບຫຍຸ້ງ​ຍາກ​ຂອງ​ຄົນ​ພິ​ການ​ຕາ, ໃນວັນ​ເສົາ​ແລ້ວນີ້ ຊາວ​ລາວ-ອາ​ເມ​ຣິ​ກັນ ​ໃນ​ລັດໂຣດໄອ​ແລນໄດ້​ພ້ອມ​ພາ​ກັນ​ຈັດ​ງານ​ຫາ​ລາຍເພື່ອ​ໄປ​ຊ່ວຍ​ບັນ​ເທົາ​ທຸກ​ ແກ່​ຄົນ​ພິ​ການ​ຕາ ​ຢູ່​ໃນລາວ. ພາຍ​ໃຕ້​ການ​ເປັນ​ເຈົ້າ​ພາບ​ຂອງທີມ ນີວ​ອີງແລນ ລາວ​ກັອ​ຟ (New England Lao Golf) ໃນ​ລັດໂຣດ ໄອ​ແລນ ແລະ​ການ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜຸນ​ຂອງ​ສະ​ມາ​ຄົມຊາວ​ລາວ ຫລາຍ​ສະ​ມາ​ຄົມ ພ້ອມ ດ້ວຍ​ຮ້ານອ​າ​ຫານ​ຕ່າງໆໃນລັດດັ່ງ​ກ່າວງານນີ້​ແມ່ນຈັດ​ຂຶ້ນທີ່​ເດີ່ນ​ຫລັງ​ບ້ານ​ຂອງຍາ​ນາງ​ບຸນ​ປັນ ສະ​ຫວັນ​ຄຳ ແລະສາ​ມີ ກໍ​ຄືທ່ານ​ບຸນ​ຍິ່ງ​ ສະ​ຫວັນ​ຄຳທີ່ເປັນ​ຫົວ​ທີມ​ກິ​ລາກອບ​ດັ່ງ​ກ່າວ ແລະ​ມີ​ຜູ້​ເຂົ້າ​ຮ່ວມຫລື​ສົ່ງ​ເງິນ​ໄປ​ບໍ​ລິ​ຈາກເກືອບ​ຮອດ 100 ຄົນ.

ທ່ານບຸນຍິ່ງ ສະຫວັນຄໍາ, ຫົວໜ້າທີມນີວອີງແກລນກອບລາວ ລັດໂຣດໄອແລນ ທີ່ງານຫາລາຍໄດ້ເພື່ອຊ່ວຍຄົນພິການຕາຢູ່ລາວ
ທ່ານບຸນຍິ່ງ ສະຫວັນຄໍາ, ຫົວໜ້າທີມນີວອີງແກລນກອບລາວ ລັດໂຣດໄອແລນ ທີ່ງານຫາລາຍໄດ້ເພື່ອຊ່ວຍຄົນພິການຕາຢູ່ລາວ

ຍາ​ນາງ​ບຸນ​ປັນຊຶ່ງ​ເປັນ​ຜູ້​ປະ​ສານ​ງານ​ຕົ້ນ​ຕໍ​ໃນ​ການ​ຈັດ​ງານນີ້ ໄດ້​ບອກເຖິງ​ຄວາມ​ຮູ້​ສຶກ​ຂອງ​ຕົນຕໍ່ວີ​ໂອ​ເອວ່າ:

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​ສຽງ​ຍາ​ນາງ​ບຸນ​ປັນ ສະ​ຫວັນ​ຄ​ຳ​ກ່າວ​ເຖິງ​ຄວາມ​ຮູ້​ສຶກ​ດີ​ໃຈ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ພ້ອມ​ກັນ​ນັ້ນ​ທ່ານ​ວຽງ​ຄອນ ພົມ​ມະ​ສິດ, ​ປະ​ທານ​ສະ​ມາ​ຄົມ​ຊາວ​ລາວໃນ​ລັດ​ໂຣດ​ໄອ​ແລນ ແລະ​ໃນ​ນາມປະ​ທານ​ ໃນ​ການຈັດ​ງານນີ້​ກໍ​ໃຫ້​ຄຳ​ເຫັນ​ວ່າ:

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​ສຽງ​ຂອງ​ທ່ານ​ວຽງ​ຄອນ ພົມ​ມະ​ສິດ​ກ່າວ​ເຖິງ​ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ຂອງ​ການ​ຈັດ​ງານ​ຫາ​ລາຍ​ໄດ້
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ອາຫານທີ່ຫລາຍພາກສ່ວນບໍລິຈາກເພື່ອປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຈັດງານຫາລາຍໄດ້ເພື່ອຊ່ວຍຄົນພິການຕາທີ່ລາວ
ອາຫານທີ່ຫລາຍພາກສ່ວນບໍລິຈາກເພື່ອປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຈັດງານຫາລາຍໄດ້ເພື່ອຊ່ວຍຄົນພິການຕາທີ່ລາວ

ເງິນ​ທີ່​ຮວບ​ຮວມ​ໄດ້ຫລາຍກວ່າ 7 ພັນ​ໂດ​ລາ​ນີ້ ຕົ້ນ​ຕໍຈະ​ນຳ​ໄປ​ຊ່ວຍ​ເຫລືອບັນ​ເທົາ​ທຸກ​ ໃຫ້​ແກ່ຜູ້​ພິ​ການ​ຕາທີ່​ຂາດ​ວຽກ​ເຮັດ​ງານ​ທຳຢູ່​ໃນນະ​ຄອນ​ຫລວງວຽງ​ຈັນ ທີ່​ມີ 200 ກວ່າ​ຄົນ​ຍ້ອນ​ມາດ​ຕະ​ການ​ປິດ​ເມືອງ. ກ່ອນ​ການ​ລະ​ບາດ​ຂອງ​ໂຄວິດ ຄົນ​ພິ​ການ​ຕາທີ່ຢູ່​ໃນຕົວ​ເມືອງ​ໃຫຍ່ ​ເຊັ່ນ​ນະ​ຄອນ​ຫລວງວຽງ​ຈັນ ແລະ​ປາກ​ເຊ​ແມ່ນອາ​ໄສການ​ໃຫ້​ບໍ​ລິ​ການນວດ ເພື່ອ​ຫາ​ລ້ຽງ​ຊີບ ແລະ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ມີ​ທັງ​ໝົດ​ປະ​ມານ 220 ຄົນ​ທີ່​ເຮັດ​ອາ​ຊີບນີ້, ອີງ​ຕາມ​ທ່ານ​ແອ​ແກ້ວ ກຸມ​ມະ​ນີ​ວົງ, ອຳ​ນວຍ​ການ​ຂອງ​ສູນ​ບໍ​ລິ​ການ​ຄົນ​ພິ​ການ​ໃນ​ລາວ. ນັບ​ແຕ່​ມີ​ການ​ລະ​ບາດ​ຂອງ​ໂຄວິດ-19 ໃນ​ເດືອນ​ເມ​ສາ​ປີ​ກາຍນີ້ເປັນ​ຕົ້ນ​ມາ ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ກໍ​ແມ່ນ​ຂາດ​ລາຍ​ໄດ້ເມື່ອ​ທາງ​ການ​ສັ່ງ​ໃຫ້ປິດ​ຮ້ານນວດ​ທຸກ​ແຫ່ງໄວ້​ເພື່​ອ​ສະ​ກັດ​ກັ້ນ​ການ​ແຜ່​ລະ​ບາດ​ຂອງ​ພະ​ຍາດນີ້.

ງານຫາລາຍໄດ້ເພື່ອຊ່ວຍເຫລືອຄົນພິການຕາຢູ່ລາວ, ຈັດຂຶ້ນຢູ່ລັດໂຣດໂອແລນ, 16 ຕຸລາ, 2021
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ງານຫາລາຍໄດ້ເພື່ອຊ່ວຍເຫລືອຄົນພິການຕາຢູ່ລາວ, ຈັດຂຶ້ນຢູ່ລັດໂຣດໂອແລນ, 16 ຕຸລາ, 2021

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