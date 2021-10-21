ດ້ວຍຄວາມເຂົ້າໃຈເຖິງສະພາບຫຍຸ້ງຍາກຂອງຄົນພິການຕາ, ໃນວັນເສົາແລ້ວນີ້ ຊາວລາວ-ອາເມຣິກັນ ໃນລັດໂຣດໄອແລນໄດ້ພ້ອມພາກັນຈັດງານຫາລາຍເພື່ອໄປຊ່ວຍບັນເທົາທຸກ ແກ່ຄົນພິການຕາ ຢູ່ໃນລາວ. ພາຍໃຕ້ການເປັນເຈົ້າພາບຂອງທີມ ນີວອີງແລນ ລາວກັອຟ (New England Lao Golf) ໃນລັດໂຣດ ໄອແລນ ແລະການສະໜັບສະໜຸນຂອງສະມາຄົມຊາວລາວ ຫລາຍສະມາຄົມ ພ້ອມ ດ້ວຍຮ້ານອາຫານຕ່າງໆໃນລັດດັ່ງກ່າວງານນີ້ແມ່ນຈັດຂຶ້ນທີ່ເດີ່ນຫລັງບ້ານຂອງຍານາງບຸນປັນ ສະຫວັນຄຳ ແລະສາມີ ກໍຄືທ່ານບຸນຍິ່ງ ສະຫວັນຄຳທີ່ເປັນຫົວທີມກິລາກອບດັ່ງກ່າວ ແລະມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຫລືສົ່ງເງິນໄປບໍລິຈາກເກືອບຮອດ 100 ຄົນ.
ຍານາງບຸນປັນຊຶ່ງເປັນຜູ້ປະສານງານຕົ້ນຕໍໃນການຈັດງານນີ້ ໄດ້ບອກເຖິງຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຕົນຕໍ່ວີໂອເອວ່າ:
ພ້ອມກັນນັ້ນທ່ານວຽງຄອນ ພົມມະສິດ, ປະທານສະມາຄົມຊາວລາວໃນລັດໂຣດໄອແລນ ແລະໃນນາມປະທານ ໃນການຈັດງານນີ້ກໍໃຫ້ຄຳເຫັນວ່າ:
ເງິນທີ່ຮວບຮວມໄດ້ຫລາຍກວ່າ 7 ພັນໂດລານີ້ ຕົ້ນຕໍຈະນຳໄປຊ່ວຍເຫລືອບັນເທົາທຸກ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ພິການຕາທີ່ຂາດວຽກເຮັດງານທຳຢູ່ໃນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ທີ່ມີ 200 ກວ່າຄົນຍ້ອນມາດຕະການປິດເມືອງ. ກ່ອນການລະບາດຂອງໂຄວິດ ຄົນພິການຕາທີ່ຢູ່ໃນຕົວເມືອງໃຫຍ່ ເຊັ່ນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ແລະປາກເຊແມ່ນອາໄສການໃຫ້ບໍລິການນວດ ເພື່ອຫາລ້ຽງຊີບ ແລະເຂົາເຈົ້າມີທັງໝົດປະມານ 220 ຄົນທີ່ເຮັດອາຊີບນີ້, ອີງຕາມທ່ານແອແກ້ວ ກຸມມະນີວົງ, ອຳນວຍການຂອງສູນບໍລິການຄົນພິການໃນລາວ. ນັບແຕ່ມີການລະບາດຂອງໂຄວິດ-19 ໃນເດືອນເມສາປີກາຍນີ້ເປັນຕົ້ນມາ ເຂົາເຈົ້າກໍແມ່ນຂາດລາຍໄດ້ເມື່ອທາງການສັ່ງໃຫ້ປິດຮ້ານນວດທຸກແຫ່ງໄວ້ເພື່ອສະກັດກັ້ນການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດນີ້.
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