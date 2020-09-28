ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລາວ ກ່າວຄຳປາໄສ ກອງປະຊຸມ ສະມັດຊາໃຫຍ່ ສປຊ ຜ່ານທາງວິດີໂອ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີແຫ່ງ ສະທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນ ລາວ ທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ໄດ້ກ່າວຄຳປາໄສ ຕໍ່ກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ ສະຫະປະຊາຊາດຜ່ານທາງວິດີໂອໃນວັນເສົາທີ່ຜ່ານມາ, ເຊິ່ງກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນທາງວິດີໂອ ຍ້ອນໂຣກລະບາດໄວຣັສໂຄໂຣນາໃນປັດຈຸບັນນີ.
ກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ ສະຫະປະຊາຊາດປະຈຳປີນີ້ ຖືກຈັດຂຶ້ນເປັນຄັ້ງທີ 75 ໂດຍບັນດາຜູ້ນຳຂອງສະມາຊິກ 193 ປະເທດກ່າວຄຳປາໄສຜ່ານທາງວິດີໂອ.
ທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ໄດ້ກ່າວເຖິງຫຼາຍບັນຫາໃນຄຳປາໄສຂອງທ່ານເຊັ່ນບັນຫາໄສຣັສ COVID- 19, ການແກ້ໄຂບັນຫາໂລກຮ້ອນ, ການແກ້ໄຂບັນຫາຄວາມຂັດແຍ້ງ, ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາສັງຄົມ ແລະ ການເຮັດໃຫ້ ລາວ ຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກລາຍຊື່ປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ.
ທ່ານ ທອງລຸນ ກ່າວວ່າໂຣກລະບາດ COVID-19 ໄດ້ກາຍເປັນສິ່ງທ້າທາຍໄລຍະຍາວສຳລັບພວກເຮົາທີ່ຈະແກ້ໄຂ ແລະ ຟື້ນຟູຜົນກະທົບຕໍ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ. ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ ພາລະ ກິດທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດຂອງພວກເຮົາໃນເວລານີ້ ແມ່ນການຮ່ວມກັນຄວບຄຸມ ແລະ ປະຕິບັດມາດຕະການປ້ອງກັນທີ່ເຄັ່ງຄັດຮ່ວມກັນ.
ທ່ານ ທອງລຸນ ຍັງໄດ້ກ່າວເຖິງຄວາມພະຍາຍາມໃນການຄວບຄຸມໂຣກລະບາດ ແລະ ໄດ້ກ່າວຂອບໃຈຕໍ່ຜູ້ທີ່ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອຕ່າງໆ, ເຊິ່ງທ່ານກ່າວວ່າ “ສະເພາະ ສປປ ລາວ, ພວກຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ອອກມາດຕະການ ການປ້ອງກັນການຕິດເຊື້ອຢ່າງເຄັ່ງຄັດ ແລະ ໄດ້ຮັບຜົນສຳເລັດໃນລະດັບດີ, ຈຳນວນຜູ້ຕິດເຊື້ອມາເຖິງປັດຈຸບັນນີ້ມີພຽງແຕ່ 23 ກໍລະນີ, ແລະ ບໍ່ທັນມີຜູ້ເສຍຊີວິດ. ຜົນສຳ ເລັດອັນນີ້ ພວກຂ້າພະເຈົ້າຕີລາຄາສູງຕໍ່ການຮ່ວມມື ການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກປະເທດເພື່ອນມິດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນຕ່າງໆ. ສະນັ້ນຂ້າພະເຈົ້າຂໍຖືໂອກາດນີ້ສະແດງຄວາມຂອບໃຈເປັນຢ່າງສູງມາຍັງປະເທດເພື່ອນມິດກໍຄືອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນຕ່າງໆ ຕໍ່ການຊ່ວຍເຫຼືອດັ່ງກ່າວ.”
ນອກນັ້ນ, ທ່ານ ທອງລຸນ ໄດ້ກ່າວວ່າ, ຍ້ອນຜົນກະທົບຂອງໄພພິບັດທຳມະຊາດ ແລະ ໂຣກລະ ບາດ COVID-19, ການເຕີບໂຕທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແມ່ນຄາດວ່າຈະຫຼຸດລົງໃນປີ 2020 ນີ້, ແຕ່ອາດຈະບໍ່ຕິດລົບ.
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