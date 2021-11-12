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ປະຊາຊົນ ລາວ ມີປະຕິກິລິຍາ ຕ່າງກັນ ກ່ຽວກັບ ນາຍົກ ເຫັນດີກຽມເປີດປະເທດ

ລົດຈໍາໂບ ແລ່ນແຜ່ນອານຸສາວະລີ, ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ, ລາວ. 12 ມີນາ 2020.

ແຈ້ງການ ກ່ຽວກັບ ການເຫັນດີກຽມຄວາມພ້ອມເປີດປະເທດ ເພື່ອຕ້ອນຮັບເອົານັກທ່ອງທ່ຽວຕ່າງປະເທດ ໄດ້ສ້າງຄວາມສັບສົນ ແລະ ກັງວົນໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນລາວ.

ອີງຕາມແຈ້ງການນັ້ນ ຫ້ອງການສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີໄດ້ອອກແຈ້ງການເລກທີ 1445 ຫສນຍ ລົງວັນທີ 5 ພະຈິກ 2021 ເຫັນດີຕາມການສະ ເຫນີ ຂອງກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ “ເພື່ອເປີດປະເທດບໍ່ສະເພາະແຕ່ກຸ່ມນັກທ່ອງທ່ຽວໃດຫນຶ່ງ ແລະ ການກະກຽມຄວາມພ້ອມຂອງຜູ້ປະກອບການ ໃນການຕ້ອນຮັບນັກທ່ອງທ່ຽວເຂົ້າມາ ສປປ ລາວ. ແລ້ວລາຍ ງານທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເພື່ອມີທິດຊີ້ນໍາ.”

ແຈ້ງການດັ່ງກ່າວນັ້ນໄດ້ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນ ລາວ ມີຄວາມເຫັນດີ ແລະ ບໍ່ເຫັນດີ ເຊິ່ງຄົນລາວທ່ານນຶ່ງໄດ້ກ່າວຕໍ່ພວກເຮົາວ່າ “ຕອນປິດເມືອງລະປິດເອົາແທ້ ເອົາວ່າ, ອອກບ້ານໄປໃສກະບໍ່ໄດ້. ບາດເຫັນປະເທດເພື່ອນບ້ານເປີດກະຢາກເປີດນຳ ໂດຍທີ່ບໍ່ຮູ້ວ່າຕົນເອງຈະຮັບມືໄດ້ຫຼຶືບໍ່. ຂະໜາດຄົນຕິດເຊື້ອແຕ່ລະມື້ໃນປັດຈຸບັນນີ້ຍັງເອົາບໍ່ຢູ່ແລ້ວ. ຊົ່ວເປີດໃຫ້ຄົນຕ່າງປະເທດເຂົ້າມາ ມັນຊິບໍ່ຕິດເປັນໝື່ນພຸ້ນຫວາ? ລັດຖະບານກະມີແຕ່ຖ້າໃຫ້ຕ່າງປະເທດຊ່ອຍຢາວັກຊີນ. ພວກເຮົາຄືຊິບໍ່ເຫັນປະເທດດີຂຶ້ນ.”

ນອກຈາກຄົນທີ່ເປັນຫ່ວງແລ້ວ, ກໍມີຄົນຜູ້ທີ່ມີຄວາມຄິດທີ່ເປັນແງ່ບວກ ກ່ຽວກັບ ການເປີດປະເທດດັ່ງກ່າວ. ເຊິ່ງແມ່ຍິງຄົນນຶ່ງໄດ້ກ່າວວ່າ

“ຂ້າພະເຈົ້າເຫັນດີນໍາ. ປິດປະເທດເຮົາກະບໍ່ມີຍັງເຮັດ, ຄ່ານໍ້າຄ່າໄຟກະແພງ ແຕ່ປະຊາຊົນບໍ່ມີທາງຫາກິນ. ບາງເທື່ອຖ້າເປີດປະເທດຄືນເສດຖະກິດອາດຈະດີຂຶ້ນ, ພວກເຮົາກະຊິທຳມາຫາກິນໄດ້ແດ່. ກຳຈັດໂຄວິດບໍ່ໄດ້ເຮົາກະຕ້ອງໄດ້ສູ້ຊີວິດຢູ່ໄປກັບມັນ.”

ໃນວັນທີ 12 ພະຈິກ ມຶ້ນີ້ ປະເທດ ລາວມີຜູ້ຕິດເຊື້ອໃໝ່ 1,198 ຄົນ, ເຊິ່ງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນມີຜູ້ຕິດເຊື້ອ 580 ຄົນ ແລະ ມີຜູ້ເສຍຊີວິດ 1 ຄົນໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

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