ຕໍາຫຼວດລາວ ບໍ່ສາມາດຈັບກຸມນັກຄ້າຢາເສບຕິດລາຍໃຫຍ່ໄດ້ເລີຍ ເພາະພວກເຂົາເຈົ້າ ພາກັນໜີອອກໄປຢູ່ຕ່າງປະເທດທັງໝົດ

ຕໍາຫຼວດລາວ ບໍ່ສາມາດຈັບກຸມນັກຄ້າຢາເສບຕິດລາຍໃຫຍ່ໄດ້ເລີຍ ເພາະພວກເຂົາເຈົ້າພາກັນໜີອອກໄປຢູ່ຕ່າງປະເທດທັງໝົດ ຈຶ່ງເປັນການຍາກທີ່ຈະຕິດຕາມຈັບກຸມໂຕ ມາດໍາເນີນຄະດີ ຢູ່ໃນລາວໄດ້. ຊົງຣິດ ໂພນເງິນ ມີລາຍງານຈາກບາງກອກ.
ພົນເອກວິໄລ ຫຼ້າຄໍາຟອງ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແລະລັດຖະມົນຕີກະຊວປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບໄດ້ຖະແຫຼງຍອມຮັບວ່າ ຕໍາຫຼວດລາວບໍ່ສາມາດຕິດຕາມຈັບກຸມບັນດານັກຄ້າຢາເສບຕິດລາຍໃຫຍ່ໄດ້ເລີຍໃນໄລຍະທີ່ຜ່ານ ເຖິງແມ່ນວ່າໄດ້ມີການຂຶ້ນບັນຊີລາຍຊື່ເພື່ອຕິດຕາມຈັບກຸມໄວ້ຢ່າງຄົບຖ້ວນແລ້ວກໍຕາມ ແຕ່ດ້ວຍການຄ້າຢາເສບຕິດ ເປັນຂະບວນການຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະມີເຄືອຂ່າຍຢ່າງກວ້າງຂວາງ ລວມທັງຍັງມີເຄື່ອງມືສື່ສານ ແລະອຸປະກອນຕ່າງໆທີ່ທັນສະໄໝ ແລະລໍ້າໜ້າກວ່າຂອງຕໍາຫຼວດດ້ວຍນັ້ນ ຈຶ່ງເປັນການຍາກ ທີ່ຈະຕິດຕາມການເຄື່ອນໄຫວໄດ້ຢ່າງເທົ່າທັນ ແລະຍັງເປັນການຍາກຍິ່ງຂຶ້ນອີກເມື່ອປາກົດວ່າ ບັນດານັກຄ້າຢາເສບຕິດລາຍໃຫຍ່ ໄດ້ພາກັນຫຼົບໜີຈາກລາວໄປຢູ່ຕ່າງປະເທດ ເຊິ່ງມີເຂດຊາຍແດນຕິດກັບລາວ ໃນທຸກທິດ-ທຸກທາງນັ້ນ, ດັ່ງທີ່ ພົນເອກວິໄລ ໄດ້ຖະແຫຼງຢືນຢັນວ່າ:
“ການແກ້ໄຂຄະດີຢາເສບຕິດລາຍໃຫຍ່ ອັນນີ້ມັນກະມີຫຼາຍເຫດການເນາະ ສ່ວນຫຼາຍເຮົາກະຈັບ ກວດ ຄົ້ນ ຊອກ ຖືວ່າຕົນເອງຫັ້ນມັນກະບໍ່ທັນມັນດອກ ແຕ່ວ່າມັນກະຂຶ້ນບັນຊີໄວ້ຢູ່ໃນເປົ້າໝາຍຂອງພວກເຮົາໃນການຕິດຕາມ ແລ້ວກະທັງຍັງຊອກຈັບ ນໍາຈັບ ເມື່ອມີການຊັດທອດ ແຕ່ວ່າມັນພວກສ່ວນນີ້ ມັນພັດບໍ່ຢູ່ ບໍ່ຢູ່ລາວ ບໍ່ກັບຄືນມາອີກເນາະ ໄປລີ້ຢູ່ບ່ອນອື່ນເລີຍ ໄປດໍາລົງຊີວິດຢູ່ບ່ອນໃໝ່ເລີຍ ແລ້ວກະບໍ່ກັບມາ ຄັນແມ່ນກັບມາມື້ໃດ ເຮົາເຫັນຢູ່ໄສ ເຮົາກະຕ້ອງເອົາມື້ນັ້ນ, ຕາມຫຼັກການຂອງວິຊາສະເພາະນີ້ແຕ່ລະບ້ານ ແຕ່ລະເມືອງ ແຕ່ລະເຮືອນ ແຕ່ລະບ່ອນນີ້ ເຮົາຂຶ້ນບັນຊີໄວ້ໝົດ ໃຜເປັນເປົ້າໝາຍ.”
ພົນເອກວິໄລ ຍອກຮັບອີກວ່າ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວາລະແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບການປາບປາມການຄ້າຢາເສບຕິດໃຫ້ໄດ້ຢ່າງສົມບູນພາຍໃນປີ 2023 ນັ້ນ ບໍ່ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ແທ້ຈິງ ເຮັດໃຫ້ຕ້ອງເລື່ອນເປົ້າໝາຍອອກໄປເປັນພາຍໃນປີ 2025 ໂດຍເຖິງແມ່ນວ່າທາງການລາວຈະສາມາດຈັບນັກຄ້າຢາ ແລະຢຶດຢາເສບຕິດໄດ້ເພີ້ມຂຶ້ນນັບມື້ກໍຕາມ ແຕ່ກໍຍັງປາກົດມີການຜະລິດ ແລະລັກລອບຄ້າຢາເສບຕິດເພີ້ມຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອ ເຊິ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ການຄ້າຢາເສບຕິດເປັນຂະບວນການຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ມີເຄືອຂ່າຍຢ່າງກວ້າງຂວາງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຢູ່ໃນເຂດ 6 ປະເທດລຸ່ມແມ່ນໍ້າຂອງກໍຄື ຈີນ, ມຽນມາ, ລາວ, ໄທ, ກໍາປູເຈຍ ແລະຫວຽດນາມນັ້ນ ຖືເປັນເຂດທີ່ຍາກທີ່ຈະປາບປາມການຄ້າຢາເສບຕິດໃຫ້ໝົດໄປໄດ້ຢ່າງແທ້ຈິງ.
ນອກຈາກນັ້ນ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການລຶບລ້າງ ການປູກຝິ່ນໃນລາວດ້ວຍການສົ່ງເສີມໃຫ້ປູກພືດອື່ນໆເປັນສິນຄ້ານັ້ນ ກໍຍັງບໍ່ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບອີກ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າຈໍານວນຫຼາຍຍັງຄົງພາກັນສືບຕໍ່ການປູກຝິ່ນຕະຫຼອດມາຈົນຮອດປັດຈຸບັນນີ້ອີກດ້ວຍ, ດັ່ງທີ່ ທ່ານສອນໄຊ ສີພັນດອນ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີໄດ້ຖະແຫຼງຍອມຮັບວ່າ:
“ເຫັນວ່າ ການລົງຕິດຕາມກວດກາ ພື້ນທີ່ປູກພືດທົດແທນການປູກຝິ່ນ ຍັງຂາດຫຼາຍປັດໄຈ, ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນຍັງບໍ່ທັນເອົາໃຈໃສ່ໃນການຊຸກຍູ້ໂຄງການທີ່ລັດຖະບານໄດ້ຕົກລົງຫັ້ນ, ບາງເທື່ອກໍປ່ອຍໃຫ້ເຂົາເຈົ້າໄປຊຸກຍູ້ ຫຼື ໄປສົ່ງເສີມການຜະລິດອີກ, ແຕ່ເຂດທີ່ຊຸກຍູ້ ມັນພັດບໍ່ແມ່ນເຂດເປົ້າໝາຍທີ່ເຮົາຢາກຈະແກ້, ສະນັ້ນ ຕໍ່ໜ້າຈະໄດ້ດຸນດ່ຽງເບິ່ງ ອັນນຶ່ງແມ່ນຍົກຍ້າຍປະຊາຊົນທີ່ປູກຢູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ມາເຂດໂຄງການພັດທະນາ ອັນສອງມາກະແມ່ນ ຖ້າມີເງື່ອນໄຂເສັ້ນທາງພື້ນຖານໂຄງລ່າງກະແມ່ນ ເອົາໂຄງການຜະລິດເປັນສິນຄ້າເຂົ້າໄປໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ.”
ສ່ວນເຈົ້າໜ້າທີ່ໃນກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບຢືນຢັນວ່າ ລາວຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກຕ່າງປະເທດເພີ້ມຂຶ້ນ ເພາະວ່າຕໍາຫຼວດປາບປາມຢາເສບຕິດຂອງລາວ ຍັງຂາດແຄນເຄື່ອງມື ແລະອຸປະກອນສື່ສານທີ່ທັນສະໄໝ ທັງຍັງຕ້ອງຈະໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມໃນດ້ານປະຕິບັດການສະໄໝໃໝ່ ເພື່ອໃຫ້ເທົ່າທັນກັບການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງແກັ່ງຄ້າຢາເສບຕິດຂ້າມຊາດອີກດ້ວຍ.
ໃນນັ້ນ ທາງການຕໍາຫຼວດ ຈີນ-ມຽນມາ-ລາວ-ໄທ ໄດ້ຮ່ວມກັນລາດຕະເວນໂດຍທາງເຮືອ ໃນແລວແມ່ນໍ້າຂອງລະຫວ່າງ 4 ປະເທດມາແລ້ວ 135 ຄັ້ງ ນັບແຕ່ເດືອນທັນວາປີ 2011 ຮອດເດືອນພະຈິກ ປີ 2023, ໂດຍສະເພາະໃນປີ 2023 ກໍເຮັດໃຫ້ຕໍາຫຼວດໄທຈັບນັກຄ້າຢາເສບຕິດໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 1 ແສນຄົນ ແລະຢຶດຊັບຜູ້ຕ້ອງຫາໄດ້ 2 ໝື່ນກວ່າລ້ານບາດ, ສ່ວນຕໍາຫຼວດມຽນມາ ໄດ້ເຜົາທໍາລາຍຢາເສບຕິດທີ່ຢຶດໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 450 ໂຕນ ແລະສົ່ງໂຕອາຊະຍາກອນຊາວຈີນທີ່ຖືກຈັບໃນມຽນມາຫຼາຍກວ່າ 41,000 ຄົນໃຫ້ກັບທາງການຕໍາຫຼວດຈີນໃນປີທີ່ຜ່ານມາ ໃນຂະນະທີ່ຕໍາຫຼວດລາວ ສາມາດສະກັດຈັບການລັກລອບຄ້າຢາເສບຕິດໄດ້ຮອດ 10,843 ກໍລະນີ, ຈັບຜູ້ຕ້ອງຫາໄດ້ 15,966 ຄົນ, ຢຶດຢາບ້າໄດ້ 32,111 ກິໂລກຣາມ, ສານເຄມີຫຼາຍກວ່າ 260 ໂຕນ ພ້ອມທັງຢຶດຊັບສິນຂອງຜູ້ຕ້ອງຫາໃນລາວໄດ້ຈໍານວນຫຼາຍອີກດ້ວຍ.
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