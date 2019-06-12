ນາຍົກລັດຖະມົນຕີລາວ ຢືນຢັນວ່າການທຸດຈະລິດເປັນການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ພະນັກ
ງານລັດ ກັບນັກທຸລະກິດຈຳນວນ 1,285 ຄົນ ເຮັດໃຫ້ລັດຖະບານເສຍຫາຍຫຼາຍກວ່າ
999 ຕື້ກີບ ແລະກວ່າ 67 ລ້ານໂດລາໃນປີ 2018.
ທ່ານທອງລຸນ ສີສຸລິດ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີໄດ້ຢືນຢັນຕໍ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ຄັ້ງທີ
7 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດລາວຊຸດທີ 8 ໃນວັນທີ 10 ມິຖຸນາ 2019 ວ່າອົງການກວດກາ
ລັດຖະບານໄດ້ກວດພົບການທຸດຈະລິດໃນໂຄງການພັດທະນາຕ່າງໆຂອງລັດຖະບານ
ລາວ ທີ່ເປັນການຮ່ວມມືລະຫວ່າງພະນັກງານລັດ ກັບນັກທຸລະກິດຈຳນວນ 1,285 ຄົນ
ທີ່ເຮັດໃຫ້ລັດຖະບານເສຍຫາຍໄປຫຼາຍກວ່າ 999 ຕື້ກີບ ແລະກວ່າ 67 ລ້ານໂດລາ
ໃນຊ່ວງປີ 2018 ທີ່ຜ່ານມາ.
ໂດຍໃນຈຳນວນຜູ້ກະທຳການທຸດຈະລິດດັ່ງກ່າວ ແບ່ງເປັນພະນັກງານລັດ 970 ຄົນ
ກັບນັກທຸລະກິດ 315 ຄົນ ທີ່ຮ່ວມມືກັນທຸດຈະລິດໃນໂຄງການພັດທະນາຕ່າງໆຂອງ
ລັດຖະບານລາວຈຳນວນ 105 ໂຄງການ ຊຶ່ງກໍມີທັງການໃຊ້ອຳນາດໜ້າທີ່ ເພື່ອສະ
ແຫວງຫາຜົນປະໂຫຍດ ການຮັບສິນບົນ ການຍັກຍອກ ແລະສໍ້ໂກງເອົາຊັບສິນຂອງ
ລັດ ການປອມແປງເອກກະສານສຳຄັນຂອງລັດ ການປອມແປງມາດຕະຖານກໍ່ສ້າງ
ແລະເທັກນິກຕ່າງໆ ຊຶ່ງສ່ວນໃຫຍ່ເປັນໂຄງການພັດທະນາ ທີ່ລັດຖະບານລາວກູ້ຢືມ
ເງິນ ແລະໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ຈາກຕ່າງປະເທດເປັນດ້ານຫລັກນັ້ນ ຍັງເຮັດໃຫ້
ລັດຖະບານລາວ ຖືກນາໆຊາດກົດດັນເພື່ອໃຫ້ແກ້ບັນຫາທີ່ເກີດຂຶ້ນຢ່າງຮີບດ່ວນ
ອີກດ້ວຍ.
ທັງນີ້ລັດຖະບານລາວໄດ້ລົງໂທດດ້ວຍການປະຕິບັດວິໄນພະນັກງານລັດໄປແລ້ວ
849 ຄົນ ພ້ອມທັງດຳເນີນຄະດີໃນຊັ້ນສານ 113 ຄົນ ແລະສານໄດ້ຕັດສິນລົງ ໂທດ
ທາງແພ່ງ ແລະອາຍາແລ້ວ 55 ຄົນ ເຮັດໃຫ້ເກັບເງິນຄືນມາໄດ້ແລ້ວ 26.5 ຕື້ກີບ ແລະ
17 ລ້ານໂດລາ ທັງຍັງໄດ້ຍົກເລີກສິດສຳປະທານຂອງນັກທຸລະກິດ 315 ຄົນ ທີ່ມີ
ສ່ວນໃນການທຸດຈະລິດດັ່ງກ່າວອີກດ້ວຍ ດັ່ງທີ່ທ່ານທອງລຸນ ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ:
“ປີ 2018 ອົງການກວດກາລັດຖະບານ ໄດ້ດຳເນີນການຕິດຕາມ ແລະກວດກາ
ພົບເຫັນຜົນເສຍຫາຍທັງໝົດ 999 ຕື້ກີບ 67 ລ້ານກວ່າໂດລາ ເກັບກູ້ຄືນມາໄດ້
26.5 ຕື້ 17 ລ້ານໂດລາ ແລ້ວກະພົບເຫັນຜູ້ມີພຶດຕິກຳສໍ້ລາດບັງຫຼວງທັງໝົດນີ້
ແມ່ນ 1,285 ລາຍ ໃນນີ້ພະນັກງານຂອງລັດກໍມີເຖິງ 970 ຜູ້ປະກອບການ 315
ກຳລັງດຳເນີນມາດຕະການຕ່າງໆຕາມລະບຽບ ແລະກົດໝາຍຢ່າງເຄັ່ງຄັດ."
ທາງດ້ານທ່ານບຸນທອງ ຈິດມະນີ ປະທານຄະນະກຳມະການລະດັບຊາດ ເພື່ອຕ້ານ
ການສໍ້ລາດບັງຫຼວງຖະແຫຼງຢືນຢັນວ່າ ການທຸດຈະລິດຄໍຣັບຊັນ ໂດຍພະນັກງານ
ຂອງພັກລັດ ແລະລັດຖະບານ ຍັງເກີດຂຶ້ນຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນທຸກລະດັບຊັ້ນ ແລະ
ມີລັກຊະນະທີ່ເປັນບັນຫາທີ່ແກ່ຍາວ ແລະຝັງເລິກໃນທຸກພາກສ່ວນ ຈຶ່ງເປັນການ
ຍາກຢ່າງຍິ່ງທີ່ຈະລົບລ້າງໃຫ້ໝົດໄປຈາກວົງການພັກລັດໄດ້ຢ່າງແທ້ຈິງ.
ທ່ານບຸນທອງ ໄດ້ຍົກໂຕຢ່າງກັບການກວດກາບັນດາໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດຖະ
ບານຈຳນວນ 209 ໂຄງການ ທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍນັ້ນແບ່ງ
ເປັນ 103 ໂຄງການ ທີ່ບໍ່ໄດ້ຈັດການປະມູນ ແລະ 106 ໂຄງການ ທີ່ຈັດການປະມູນ
ແຕ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ເຮັດໃຫ້ລັດຖະບານສູນເສຍງົບປະມານໄປ 5,331
ກວ່າຕື້ກີບ ສ່ວນການຍົກເວັ້ນອາກອນນຳເຂົ້ານ້ຳມັນໃຫ້ກັບບັນດາບໍລິສັດຕ່າງຊາດ
ທີ່ລົງທຶນໃນລາວນັ້ນ ກໍເຮັດໃຫ້ລັດຖະບານສູນເສຍລາຍຮັບໄປເຖິງ 2,407 ຕື້ກີບ
ໃນແຕ່ລະປີ.
ພ້ອມກັນນີ້ ຍັງກວດພົບໂຄງການນອກແຜນການຂອງລັດຖະບານເຖິງ 285 ໂຄງ
ການ ທີ່ມີມູນຄ່າເສຍຫາຍຫຼາຍກວ່າ 4,483 ຕື້ກີບ ທີ່ບໍ່ເປັນໄປຕາມລະບຽບດ້ານງົບ
ປະມານ ແລະບໍ່ຜ່ານການຮັບຮອງຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ທັງມີການລັກລອບຂົນສົ່ງ
ໄມ້ໄປຕ່າງປະເທດກວ່າ 4 ລ້ານແມັດກ້ອນ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ອົງການເພື່ອຄວາມໂປ່ງໃສ
ສາກົນ (Transparancy International) ລາຍງານວ່າ ລັດຖະບານລາວມີຄວາມ
ໂປ່ງໃສໃນການບໍລິຫານງານທີ່ລະດັບ 29 ຈາກ 100 ຄະແນນເຕັມໃນປີ 2018 ຜ່ານ
ມາ ໝາຍຄວາມວ່າມີນັກທຸລະກິດຊາວຕ່າງຊາດທີ່ລົງທຶນໃນລາວພຽງ 29 ຄົນໃນ
100 ຄົນທີ່ເຫັນວ່າການບໍລິຫານງານໃນວົງການລັດຖະບານລາວ ໄດ້ດຳເນີນໄປ
ຢ່າງໂປ່ງໃສ ຫຼືບໍ່ມີການທຸດຈະລິດນັ້ນເອງ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ