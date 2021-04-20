ປະຊາຊົນ ລາວ ເປັນຫ່ວງ ກ່ຽວກັບ ການລະບາດ ຄັ້ງໃຫຍ່ຂອງ COVID-19 ໃນປະເທດ

ປະເທດ ລາວ ເປັນນຶ່ງໃນບໍ່ຫຼາຍປະເທດທີ່ຮັບມືກັບໂຣກລະບາດໄວຣັສໂຄໂຣນາໄດ້ດີ. ແຕ່ກ່ອນບຸນປີໃໝ່ລາວ ໄດ້ເລີ່ມຂຶ້ນນັ້ນກໍປາກົດວ່າມີການ ກວດພົບ COVID-19 ຫຼາຍກໍລະນີ, ເຊິ່ງປັດຈຸ ບັນນີ້ ກໍມີຜູ້ຕິດເຊື້ອທັງໝົດ 58 ຄົນ, ແຕ່ບໍ່ມີຜູ້ເສຍຊີວິດ ອີງຕາມອົງການອະນາໄມໂລກ.
ການລະບາດຄັ້ງນີ້ມີສາເຫດມາຈາກຄົນຕ່າງປະເທດລັກຂ້າມເຂດຊາຍແດນເຂົ້າມາໃນລາວ ດ້ວຍການຂ້າມແມ່ນໍ້າຂອງ ພ້ອມກັບແຮງງານລາວ ໃນປະເທດເພື່ອນບ້ານຈຳນວນນຶ່ງເດີນທາງກັບມາ ລາວ.
ດ້ວຍການລະມັດລະວັງຄົນຂ້າມເຂົ້າປະເທດຢ່າງຜິດກົດໝາຍນັ້ນ, ທາງການ ລາວ ກໍໄດ້ສັ່ງປິດເຂດຊາຍແດທຸກແຫ່ງ, ປິດຊົ່ວຄາວສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວທຸກປະເພດ, ສະຖານທີ່ບັນເທີງ, ແລະ ຫ້າມຈັດງານລ້ຽງການແຕ່ງດອງທີ່ມີຄົນເຂົ້າຮ່ວມຈຳນວນຫຼາຍ ເລີ່ມຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 14 ຫາ 30 ເມສານີ້.
ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີການພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອໃໝ່, ແລະ ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ ກ່ຽວກັບ ການຕັ້ງໃຈແຜ່ເຊື້ອໂດຍຜູ້ບໍ່ຫວັງດີນັ້ນທາງການລາວກໍບໍ່ໄດ້ສັ່ງກັກບໍລິເວນໃດໆ. ແຕ່ວ່າປະຊາຊົນກໍໄດ້ມີສະຕິລະວັງຕົວ ແລະ ບໍ່ສ່ຽງຕິດເຊື້ອຈາກການ ເຂົ້າຫາສັງຄົມ. ດັ່ງທີ່ແມ່ຍິງລາວຄົນນຶ່ງໄດ້ກ່າວຕໍ່ພວກເຮົາວ່າ “ດຽວນີ້ຊິອອກໄປໃສມາໃສກໍຢ້ານ ແລະ ກໍປາກົດບໍ່ມີຄົນໄປໃສມາໃສຫຼາຍ. ຊຶ່ງເຫັນໄດ້ຈາກບຸນປີໃໝ່ທີ່ຜ່ານມາເນາະຕາມແຄມທາງທີ່ເຮົາຂີ່ກາຍກໍບໍ່ຄ່ອຍເຫັນຄົນທີ່ອອກມາຫຼິ້ນນໍ້າແຄມທາງ ລະກະສັງສັນກັນຄືປີທີ່ຜ່ານມາ. ແລະ ເຫັນວ່າເວລາທີ່ປະຊາຊົນໄປສະຖານທີ່ຕ່າງໆນີ້ແຕ່ລະຄົນກໍໃສ່ໜ້າກາກຫຼາຍຂຶ້ນ ເມື່ອທຽບກັບແຕ່ກ່ອນທີ່ວ່າບໍ່ທັນພົບເຫັນກໍລະນີຜູ້ຕິດເຊື້ອເພີ່ມຂຶ້ນເນາະ. ປັດຈຸ ບັນນີ້ ເຫັນຄົນໃສ່ໜ້າກາກນີ້ຫຼາຍຂຶ້ນ.”
ເພື່ອເປັນການສະກັດກັ້ນຄົນລັກລອບຂ້າມແມ່ນໍ້າຂອງມາ ລາວ ນັ້ນ, ທາງການລາວກໍໄດ້ຈັດເຮືອຫຼາຍລຳ ເພື່ອໄປລາດຕະເວນຢູ່ຕາມແມ່ນໍ້າຂອງ ແລະ ກວດກາຢ່າງເຂັ້ມງວດຢູ່ເຂດຊາຍແດນ.
ສ່ວນຜູ້ທີ່ລະເມີດຕໍ່ແຈ້ງການນັ້ນ, ເຂົາເຈົ້າກໍຈະຖືກເຕືອນສຳລັບຄັ້ງທຳອິດ ພ້ອມທັງຖືກບັນທຶກໄວ້ເປັນຫຼັກຖານ, ຖ້າມີການລະເມີດອີກ ເຂົາເຈົ້າຈະຖືກຍຶດໃບທະບຽນພ້ອມກັບໃຫ້ປິດກິດຈະການ ແລະ ຖືກປັບໃໝຕາມລະບຽບ.
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