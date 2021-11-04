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ຄົນພິການໃນ​ລ​າວໄດ້ຮັບບູລິມະສິດ ໃນການສັກວັກຊີນກັນໂຄວິດ ແລະ​ໄດ້ ​ຮັບ​ຄວາມ​ສະ​ດວກ​ພິ​ເສດ ຈາກ​ແພດ​ໝ​ໍ ແລະ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​

ທ່ານ​ແອ​ແກ້ວ ກຸມ​ມະ​ນີ​ວົງ ທີ່ພິການຕາມາແຕ່ເກີດ ແລະເປັນອຳ​ນວຍ​ການ​ຂອງ​ສູນ​ບໍ​ລິ​ການ​ຄົນ​ພິ​ການ​ໃນ​ລາວ ແລະ​ພັນ​ລະ​ຍາຂອງ​ທ່ານ

ບາງຄັ້ງບາງຄາວທ່ານກໍອາດຈະໄດ້ຍິນຫາງສຽງຕ້ອງຕິບັນດາແພດໝໍທີ່ເຮັດໜ້າທີ່ສະໜອງການສັກວັກຊີນ ກັນໂຄວິດ-19 ຈໍານວນນຶ່ງຢູ່ໃນເຂດຕົວເມືອງໃຫຍ່ເຊັ່ນໃນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນວ່າເຮັດວຽກຊັກຊ້າ ແລະ ບາງຄົນກໍມີການຮຽກເອົາສິນບົນເພື່ອແລກປ່ຽນກັບຄວາມສະດວກຖ້າບໍ່ຢາກຢືນລຽນແຖວລໍຖ້າສັກຢາເປັນເວລາດົນນານ. ແຕ່ວ່າໃນກໍລະນີຂອງພວກພິການແລ້ວທາງລັດຖະບານ ແລະແພດໝໍແມ່ນໃຫ້ຄວາມສະດວກເປັນພິເສດເລີຍ ດັ່ງການບອກເລົ່າຂອງທ່ານແອແກ້ວ ກຸມ​ມະ​ນີ​ວົງ ທີ່ພິການຕາມາແຕ່ເກີດ ແລະເປັນອຳ​ນວຍ​ການ​ຂອງ​ສູນ​ບໍ​ລິ​ການ​ຄົນ​ພິ​ການ​ໃນ​ລາວວ່າ:

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ສຽງ 1 ແອແກ້ວ ກ່າວກ່ຽວກັບຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຂອງແພດໝໍ ແລະລັດຖະບານລາວ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ສໍາລັບພວກພິການຕານັ້ນ ກໍຍັງໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫລືອດ້ານລົດຂົນສົ່ງໃນການໄປສັກຢານີ້ອີກດ້ວຍ, ອີງຕາມທ່ານແອແກ້ວທີ່ບອກກັບວີໂອເອວ່າ:

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ສຽງ 2 ທ່ານແອແກ້ວເວົ້າສະເພາະຄົນພິການຕາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມສະດວກໃນການໄປສັກຢາ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ທ່ານແອແກ້ວບອກອີກວ່າຢູ່ໃນລາວມີຄົນພິການທຸກປະເພດຢູ່ 160,000 ຄົນ ຊຶ່ງກວາມເອົາປະມານ 2.8 ເປີເຊັນຂອງພົນລະ ເມືອງລາວທັງໝົດອີງຕາມການສໍາຫລວດສໍາມະໂນຄົວຄັ້ງທີ 4 ໃນປີ 2015. ສ່ວນຄົນ ພິການຕາແມ່ນມີປະມານ 240 ຄົນ ແລະກໍມັກອາໄສຢູ່ໃນຕົວ ເມືອງໃຫຍ່ ເຊັ່ນນະຄອນຫລວງ ວຽງຈັນ ແລະປາກເຊບ່ອນທີ່ມີຄົນອາໄສຢູ່ຢ່າງໜາແໜ້ນ ເພາະເຂົາເຈົ້າເຮັດອາຊີບນວດເປັນຫລັກ.

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