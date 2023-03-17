ປະຊາຊົນ ລາວ ຫັນມາເຮັດວຽກເສີມ ຍ້ອນເງິນເດືອນບໍ່ພຽງພໍໃຊ້ຫຼາຍຂຶ້ນ

ຄ່າຈ້າງແຮງງານລາວແມ່ນຍັງຕ່ຳຫຼາຍຖ້າທຽບໃສ່ປະເທດອື່ນໆໃນອາຊຽນ, ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນຈຳນວນນຶ່ງ ຕ້ອງຂ້າມໄປເຮັດວຽກໃນປະເທດເພື່ອນບ້ານ ເຊັ່ນປະເທດ ໄທ.
ນອກຈາກຜູ້ທີ່ຂ້າມໄປເຮັດວຽກຢູ່ຕ່າງປະເທດແລ້ວ, ກໍມີຫຼາຍຄົນທີ່ເຮັດສອງວຽກ ຄືເຮັດທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍເວລາເລີກການໄດ້ແກ່ຂາຍອາຫານ, ຂາຍເຄື່ອງໃຊ້ມືສອງ ແລະ ອື່ນໆ. ຍານາງ ຕ້ອຍ ພະນັກງານລັດທີ່ເຮັດທຸລະກິດເສີມໄດ້ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອວ່າ
“ເຮັດເຂົ້າໜົມຂາຍໄດ້ປີປາຍແລ້ວ ເພາະວ່າອາໄສແຕ່ເງິນເດືອນ ແມ່ນບໍ່ພໍກິນ. ເຮົາກະບໍ່ໄດ້ເຮັດຫຼາຍດອກ ໄດ້ກຳໄລມື້ນຶ່ງແສນ, ສອງແສນ. ດຽວນີ້ກຳລັງເລີ່ມຂາຍນ້ຳພ້ອມ, ຖ້າເປັນຈັ່ງໃດກິດຈະການດີຂຶ້ນ ກະຄິດວ່າຊິອອກມາເຮັດດ້ານນີ້ເຕັມທີ່.”
ປັດຈຸບັນນີ້ມີປະຊາຊົນລາວຈຳນວນຫຼາຍເຮັດທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ. ກິດຈະການດ້ານອາຫານແມ່ນສິ່ງທີ່ເຮັດໄດ້ງ່າຍ ແລະ ກໍໄດ້ເງິນພໍຄວນ. ສິ່ງທີ່ປະຊາຊົນຊິເຮັດຫຼາຍແມ່ນຮ້ານກາເຟ, ຕຳໝາກຫຸ່ງ ແລະ ຂາຍນ້ຳຫວານຕ່າງໆ.