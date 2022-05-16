ປະຊາຊົນລາວໃນເຂດ 4 ເມືອງຈາກທັງໝົດ 5 ເມືອງໃນແຂວງຫຼວງນ້ຳທາຍັງສືບຕໍ່ລັກລອບປູກຝິ່ນໃນຂະນະທີ່ຕຳຫຼວດລາວຕັດທຳລາຍໄດ້ບໍ່ເຖິງ 10 ເປີເຊັນຍ້ອນເຈົ້າໜ້າທີ່ ແລະ ປະຊາຊົນບໍ່ໃຫ້ການຮ່ວມມື.
ການລັກລອບປູກຝິ່ນໂດຍປະຊາຊົນລາວຍັງສືບຕໍ່ໃນເຂດ 4 ເມືອງຈາກທັງໝົດ 5 ເມືອງໃນແຂວງຫຼວງນ້ຳທາໂດຍມີພຽງເຂດເມືອງສິງເທົ່ານັ້ນທີ່ບໍ່ມີການລັກລອບປູກຝິ່ນ ສ່ວນເມືອງນາແລ, ວຽງພູຄາ, ເມືອງລອງ ແລະ ເມືອງຫຼວງນ້ຳທານັ້ນປະຊາຊົນຍັງຄົງລັກລອບປູຝິ່ນຄິດເປັນເນື້ອທີ່ລວມກວ້າງກວ່າ 1,500 ເຮັກຕາ ເພາະວ່າເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດແຂວງຫຼວງນ້ຳທາສາມາດຕັດທຳລາຍຝິ່ນໄດ້ 90 ເຮັກຕາຫຼືບໍ່ເຖິງ 6 ເປີເຊັນຂອງພື້ນທີ່ລັກລອບປູກຝິ່ນທັງໝົດໃນເຂດ 4 ເມືອງດັ່ງກ່າວ ໂດຍສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ຕັດທຳລາຍຝິ່ນໄດ້ໜ້ອຍນັ້ນ ກໍເພາະວ່າບັນດາພະນັກງານລັດ ແລະ ປະຊາຊົນໃນທ້ອງຖິ່ນບໍ່ໃຫ້ການຮ່ວມມືໃນການໃຫ້ຂໍ້ມູນຫຼືວ່າເຈດຕະນາໃຫ້ຂໍ້ມູນຢ່າງຊັກຊ້າຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຝ່າຍປາບປາມຢາເສບຕິດເດີນທາງໄປເຖິງພື້ນທີ່ລັກລອບປູກຝິ່ນພາຍຫຼັງໄດ້ມີການເກັບມ້ຽນຜົນຜະລິດຝິ່ນເປັນການຮຽບຮ້ອຍແລ້ວດັ່ງທີ່ພັນໂທ ສິງຄຳ ອຸດົມພອນ ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການຕຳຫຼວດແຂວງຫຼວງນ້ຳທາໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ
“ທັງອຳນາດການປົກຄອງບ້ານ ແລະ ການຈັດຕັ້ງບ້ານຍັງບໍ່ທັນໃຫ້ການຮ່ວມມື ຍັງປິດບັງ ຍັງບໍ່ລາຍງານຂໍ້ມູນສະຖານທີ່ໆປະຊາຊົນລັກລອບປູກຝິ່ນ ໄລຍະເວລາການທຳລາຍສວນຝິ່ນເຫັນວ່າຊັກຊ້າຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ເຈົ້າຂອງສວນຝິ່ນໄດ້ເກັບກູ້ເອົາຢາຝິ່ນຫັ້ນຄືນເຮືອນແລ້ວກວ່າ 90 ເປີເຊັນ ເຮັດໃຫ້ການທຳລາຍຂອງພວກເຮົາຫັ້ນບໍ່ໄປເຖິງບາງຈຸດເພາະວ່າການລັກລອບປູກຝິ່ນຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າຢູ່ຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ໄກຈາກບ້ານໄກຈາກເມືອງຫຼາຍກິໂລ ເຮັດໃຫ້ການເດີນທາງຂອງພວກເຮົາຫັ້ນພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ.”
ທັງນີ້ລັດຖະບານລາວໄດ້ປະກາດໃຫ້ ສປປ ລາວ ເປັນປະເທດທີ່ປອດຈາກການປູກຝິ່ນຢ່າງສິ້ນເຊີງນັບແຕ່ປີ 2006 ເປັນຕົ້ນມາ ແຕ່ວ່າກໍຍັງປາກົດມີການລັກລອບປູກຝິ່ນໃນພື້ນທີ່ 8 ແຂວງພາກເໜືອຢູ່ເລື້ອຍມາ ໂດຍສຳນັກງານຄວບຄຸມຢາເສບຕິດ ແລະ ອາຊະຍາກຳແຫ່ງສະຫະປະຊາຊາດ (UNODC) ລາຍງານວ່າການລັກລອບປູກຝິ່ນໃນເຂດສາມຫຼ່ຽມຄຳກໍຄືຊາຍແດນຕິດຕໍ່ລະຫວ່າງມຽນມາ-ລາວ-ໄທນັ້ນຍັງສືບຕໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນເຖິງ 8 ເປີເຊັນໃນປີ 2022 ທຽບໃສ່ປີ 2021 ຊຶ່ງມີການລັກລອບປູກຝິ່ນບົນເນື້ອທີ່ 30,200 ກວ່າເຮັກຕາໃນມຽນມາ 15,000 ກວ່າເຮັກຕາໃນລາວກັບ 2,000 ກວ່າເຮັກຕາໃນໄທ ໂດຍມີຜົນຜະລິດຝິ່ນ 423 ໂຕນກັບ 210 ໂຕນ ແລະ 28 ໂຕນຕາມລຳດັບ.
ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນລາວຍັງຖືກໃຊ້ເປັນເສັ້ນທາງຂອງການລັກລອບຂົນສົ່ງຢາເສບຕິດຈາກເຂດສາມຫຼ່ຽມຄຳໄປຕ່າງປະເທດເພີ່ມຂຶ້ນນັບມື້ ໂດຍເຫັນໄດ້ຈາກການຈັບກຸມນັກຄ້າຢາເສບຕິດໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ ສ່ວນຢາເສບຕິດທີ່ຍຶດໄດ້ໃນແຕ່ລະຄັ້ງກໍມີປະລິມານຢ່າງຫຼວງຫຼາຍອັນສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າການລັກລອບຂົນສົ່ງຢາເສບຕິດຜ່ານລາວໄປຕ່າງປະເທດນັ້ນເປັນຂະບວນການຂ້າມຊາດທີ່ມີເຄືອຂ່າຍທັງໃນລາວ ແລະ ໃນລຸ່ມນ້ຳຂອງໂດຍການຮ່ວມລາດຕະເວດໃນເຂດແມ່ນ້ຳຂອງລະຫວ່າງຕຳຫຼວດຈີນ-ມຽນມາ-ລາວ-ໄທໃນປີ 2021 ທີ່ຜ່ານມາສາມາດຈັບກຸມການລັກລອບຄ້າຢາເສບຕິດໄດ້ເຖິງ 8,325 ກໍລະນີຈັບຜູ້ຕ້ອງຫາງໄດ້ 8,043 ຄົນ, ຍຶດຢາເສບຕິດໄດ້ກວ່າ 35 ໂຕນ, ຍານພາຫະນະ-ອາວຸດປືນ ແລະ ອຸປະກອນສື່ສານທີ່ທັນສະໄໝກວ່າ 2 ໝື່ນລາຍການ.
ສ່ວນໃນປີ 2020-2021 ຕຳຫຼວດລາວກໍຈັບກຸມນັກຄ້າຢາເສບຕິດໄດ້ 13,900 ກວ່າຄົນຈາກ 9,430 ກວ່າຄະດີ, ຍຶດຢາບ້າໄດ້ 37 ກວ່າລ້ານເມັດ, ເຮໂຣອິນກວ່າ 735 ກິໂລກຣາມ, ຢາໄອຊ໌ກວ່າ 2 ໂຕນ, ກັນຊາ 6.3 ໂຕນ, ຢາຝິ່ນກວ່າ 500 ກິໂລກຣາມ, ໂຄເຄນ 8 ກິໂລກຣາມ, ສານເຄມີ 10 ໂຕນ, ອາວຸດປືນກວ່າ 5,000 ລາຍການ, ອຸປະກອນສື່ສານທີ່ທັນສະໄໝ ແລະ ຍານພາຫະນະອີກກວ່າ 15,000 ລາຍການທາງດ້ານກົມໃຫຍ່ກໍໄດ້ມີການຂຶ້ນບັນຊີລາຍຊື່ນັກຄ້າຢາເສບຕິດທີ່ເປັນເປົ້າໝາຍໃນການຕິດຕາມຈັບກຸມ 2,299 ຄົນ ໃນນີ້ກໍມີ 1,996 ຄົນທີ່ເປັນເຄືອຂ່າຍຂະບວນການຄ້າຢາເສບຕິດຂ້າມຊາດ ສ່ວນ 196 ຄົ້ນນັ້ນໄດ້ພົ້ນໂທດແລ້ວແຕ່ກໍຍັງສືບຕໍ່ການຄ້າຢາເສບຕິດກັບ 7 ຄົນເປັນນັກໂທດຫຼົບໜີຈາກສະຖານທີ່ຄຸມຂັງ ພ້ອມກັນນີ້ຍັງໄດ້ອອກໝາຍຈັບຜູ້ຕ້ອງຫາໃນຄະດີຄ້າຢາເສບຕິດເພີ່ມຂຶ້ນກວ່າ 100 ຄົນທີ່ເປັນຜົນຈາກການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານລະຫວ່າງຕຳຫຼວດໃນກຸ່ມແມ່ນ້ຳຂອງດ້ວຍກັນ.
ເບິ່ງຄວາມເຫັນ
ໂຫລດຄວາມເຫັນ ຕື່ມອີກ