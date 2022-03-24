ຄື້ນຟອງການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ຫົວທີສາມໃນລາວໄດ້ເລີ້ມຂຶ້ນມາໄດ້ປະມານອາທິດນຶ່ງແລ້ວ ພາຍຫລັງທີ່ຄື້ນຟອງທີ 2 ໄດ້ຫລຸດລົງໄປໃນໄລຍະນຶ່ງ ແຕ່ຊາວລາວຫລາຍຄົນກໍຍັງພ້ອມທີ່ຈະສ່ຽງຕໍ່ການເພີ້ມຂຶ້ນຂອງ ພະຍາດນີ້ ແລະຢາກໃຫ້ເປີດປະເທດຄືນເກືອບເຕັມສ່ວນ ເພື່ອຕ້ອນຮັບນັກທ່ອງທ່ຽວ ດັ່ງທີ່ທ່ານລິດທິໄກ ພູມມະສັກ, ປະທານສະມາຄົມລາວທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະກາງ ກ່າວເມື່ອມໍ່ໆນີ້ວ່າ:
ທັງນີ້ທ່ານກໍເປັນຍ້ອນວ່າ ສະພາບກົດດັນທາງເສດຖະກິດ ທີ່ປະຊາຊົນລາວປະເຊີນຢູ່ນັ້ນສູງຫລາຍ ຊຶ່ງທ່ານກ່າວດັ່ງນີ້:
ພ້ອມກັນນັ້ນນັກທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍທ່ານນຶ່ງ ໃນເມືອງນາຊາຍທອງນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ສະແດງຄວາມຄິດເຫັນວ່າ “ລາວຄວນເປີດປະເທດ ຮັບນັກທ່ອງທ່ຽວດ່ວນ, ກວດໄວຣັສໂຄໂຣນາແບບດ່ວນ ຫລື Rapid Test Kit ແລ້ວເຂົ້າເມືອງເລີຍ, ບໍ່ຕ້ອງກັກຕົວເພື່ອໃຫ້ເງິນຕາຕ່າງປະເທດໄຫລເຂົ້າ, ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນ ບັນຫາເງິນເຟີ້ ແລະເພີ້ມລາຍຮັບຂອງປະຊາຊົນທັງຊາດ.”
ທ່ານລິດທິໄກບອກວ່າ ມີນັກທ່ອງທ່ຽວເຂົ້າມາລາວປະມານ 27 ຄົນເທົ່ານັ້ນ ໃນໄລຍະເກືອບຮອດ 3 ເດືອນທີ່ລາວໄດ້ເລີ້ມເປີດປະເທດຄືນແບບຈຳກັດ ຊຶ່ງກໍຄືອະນຸຍາດໃຫ້ແຕ່ນັກທ່ອງທ່ຽວທີ່ເປັນກຸ່ມເຂົ້າມາ ຫລືຖ້າໃຜເຂົ້າມາແບບສ່ວນຕົວກໍຕ້ອງຖືກກັກຕົວຢ່າງໜ້ອຍ 1 ອາທິດ ເຖິງຈະກວດບໍ່ພົບພະຍາດໂຄວິດກໍຕາມ.
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