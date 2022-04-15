ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

site logo
ພາສາຕ່າງໆ
ກ່ອນ ຕໍ່ໄປ
Breaking News
ວັນສຸກ, 15 ເມສາ 2022
ລາວ

ປະຊາຊົນລາວ ໃນທົ່ວໂລກ ສະເຫຼີມສະຫຼອງບຸນປີໃໝ່ລາວ ຢ່າງມິດງຽບ ຍ້ອນ ໂຄວິດ-19

ປະຊາຊົນສາດນໍ້າໃສ່ລົດໃນການສະເຫຼີມສະຫຼອງບຸນປີໃໝ່ລາວ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ,​ 13 ເມສາ 2012.

ການ​ສະຫຼອງ​ບຸນປີ​ໃໝ່​ລາວ​ປີນີ້​ ແມ່ນຄ້າຍຄືກັບສອງປີທີ່ຜ່ານມາ ທັງ​ພາຍ​ໃນແລະ ຕ່າງ​ປະ​ເທດຍ້ອນ​ບັນ​ຫາ​ການ​ລະ​ບາດ​ຂອງ​ໂຄວິດ-19. ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້​ທາງ​ການ​ລາວ​ແມ່ນໄດ້​ປະ​ກາດ​ໂຈະ​ການ​ສະ​ເຫຼີມ​ສະຫຼອງ​ຕ່າງໆ ເພື່ອຫຼີກ​ລ່ຽງ​ການ​ລະ​ບາດ​ເພີ່ມ​ເຕີມ​ຂອງ​ໄວ​ຣັ​ສ​ນັ້ນ.

ລັດຖະບານລາວແມ່ນເຄັ່ງຄັດຫຼາຍກັບການອອກຄຳສັ່ງຂອງລັດຖະບານ ເຊິ່ງຊາວບ້ານທ່ານນຶ່ງ ຢູ່ບ້ານໜອງບອນໄດ້ກ່າວຕໍ່ພວກເຮົາວ່າ “ງຽບເຫງົາຫຼາຍ ເພາະວ່າທາງການບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຫຼິ້ນແບບສາດນໍ້າໃສ່ກັນຕາມຖະໜົນຫົນທາງ ແລະ ບໍ່ໃຫ້ມີການເຕົ້າໂຮມກັນເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ, ມີສາລະວັດທະຫານເລາະລາດຕະເວນ ຖ້າເຂົາເຫັນພວກໃດຝ່າຝືນເຂົາກໍຈະຈັບ. ຍ້ອນແນວນັ້ນຈຶ່ງບໍ່ມີໃຜກ້າຫຼິ້ນ.”

ສຳລັບຢູ່ປະເທດການາດາ, ໃນນະຄອນຫຼວງ ອັອດຕາວາ, ປະຊາຊົນລາວແມ່ນຈະພາກັນໄປວັດລາວ ແຕ່ປະຊາຊົນບາງຄົນກໍມີຄວາມເປັນຫ່ວງ ກ່ຽວກັບ ໂຄວິດ-19 ເພາະວ່າຈຳນວນຜູ້ຕິດເຊື້ອ ແມ່ນໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຫຼາຍ. ດັ່ງທີ່ແມ່ຍິງຄົນນຶ່ງໄດ້ກ່າວຕໍ່ພວກເຮົາວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າຈະໄປວັດວັນເສົານີ້ແຕ່ກໍຕ້ອງໄດ້ລະມັດລະ ວັງ, ມັນເປັນຕາຢ້ານຫຼາຍ ມີຄົນຕາຍຫຼາຍຢູ່ອັອດຕາວາ, ຄົນເປັນຫຼາຍທຸກມື້ ໄປວຽກກໍບໍ່ໄດ້ໄປເຮັດຫຼາຍ, ໄປຕະຫຼາດນິ ຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງໄດ້ໄປເທື່ອນຶ່ງຕໍ່ອາ ທິດ.”

ສ່ວນຢູ່ ສະຫະລັດ ປະຊາຊົນແມ່ນຈະພາກັນໄປບຸນຢູ່ວັດລາວຕ່າງໆ, ເຊິ່ງປີນີ້ກໍອາດຈະໄດ້ມີການຫົດນໍ້າກັນ ເພາະວ່າອາກາດກໍເລີ່ມຮ້ອນຂຶ້ນແລ້ວ ໂດຍສະ ເພາະ ໃນເຂດນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ໂຫລດຄວາມເຫັນ ຕື່ມອີກ

ທ່ານອາດຈະມັກເລື້ອງນີ້ຄືກັນ

Back to top
XS
SM
MD
LG