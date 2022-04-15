ປະຊາຊົນລາວ ໃນທົ່ວໂລກ ສະເຫຼີມສະຫຼອງບຸນປີໃໝ່ລາວ ຢ່າງມິດງຽບ ຍ້ອນ ໂຄວິດ-19

ການສະຫຼອງບຸນປີໃໝ່ລາວປີນີ້ ແມ່ນຄ້າຍຄືກັບສອງປີທີ່ຜ່ານມາ ທັງພາຍໃນແລະ ຕ່າງປະເທດຍ້ອນບັນຫາການລະບາດຂອງໂຄວິດ-19. ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ທາງການລາວແມ່ນໄດ້ປະກາດໂຈະການສະເຫຼີມສະຫຼອງຕ່າງໆ ເພື່ອຫຼີກລ່ຽງການລະບາດເພີ່ມເຕີມຂອງໄວຣັສນັ້ນ.
ລັດຖະບານລາວແມ່ນເຄັ່ງຄັດຫຼາຍກັບການອອກຄຳສັ່ງຂອງລັດຖະບານ ເຊິ່ງຊາວບ້ານທ່ານນຶ່ງ ຢູ່ບ້ານໜອງບອນໄດ້ກ່າວຕໍ່ພວກເຮົາວ່າ “ງຽບເຫງົາຫຼາຍ ເພາະວ່າທາງການບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຫຼິ້ນແບບສາດນໍ້າໃສ່ກັນຕາມຖະໜົນຫົນທາງ ແລະ ບໍ່ໃຫ້ມີການເຕົ້າໂຮມກັນເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ, ມີສາລະວັດທະຫານເລາະລາດຕະເວນ ຖ້າເຂົາເຫັນພວກໃດຝ່າຝືນເຂົາກໍຈະຈັບ. ຍ້ອນແນວນັ້ນຈຶ່ງບໍ່ມີໃຜກ້າຫຼິ້ນ.”
ສຳລັບຢູ່ປະເທດການາດາ, ໃນນະຄອນຫຼວງ ອັອດຕາວາ, ປະຊາຊົນລາວແມ່ນຈະພາກັນໄປວັດລາວ ແຕ່ປະຊາຊົນບາງຄົນກໍມີຄວາມເປັນຫ່ວງ ກ່ຽວກັບ ໂຄວິດ-19 ເພາະວ່າຈຳນວນຜູ້ຕິດເຊື້ອ ແມ່ນໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຫຼາຍ. ດັ່ງທີ່ແມ່ຍິງຄົນນຶ່ງໄດ້ກ່າວຕໍ່ພວກເຮົາວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າຈະໄປວັດວັນເສົານີ້ແຕ່ກໍຕ້ອງໄດ້ລະມັດລະ ວັງ, ມັນເປັນຕາຢ້ານຫຼາຍ ມີຄົນຕາຍຫຼາຍຢູ່ອັອດຕາວາ, ຄົນເປັນຫຼາຍທຸກມື້ ໄປວຽກກໍບໍ່ໄດ້ໄປເຮັດຫຼາຍ, ໄປຕະຫຼາດນິ ຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງໄດ້ໄປເທື່ອນຶ່ງຕໍ່ອາ ທິດ.”
ສ່ວນຢູ່ ສະຫະລັດ ປະຊາຊົນແມ່ນຈະພາກັນໄປບຸນຢູ່ວັດລາວຕ່າງໆ, ເຊິ່ງປີນີ້ກໍອາດຈະໄດ້ມີການຫົດນໍ້າກັນ ເພາະວ່າອາກາດກໍເລີ່ມຮ້ອນຂຶ້ນແລ້ວ ໂດຍສະ ເພາະ ໃນເຂດນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ.
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