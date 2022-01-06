ໃນຂະນະທີ່ລາວກຳລັງສູ້ຊົນສະກັດກັ້ນການເພີ້ມຂຶ້ນຂອງກໍລະນີຄົນເປັນພະຍາດໂຄວິດ
-19 ທີ່ບໍ່ຢຸດຢັ້ງຢູ່ນີ້ ຢາວັກຊິນໄຟເຊີຈຳນວນ 799,110 ໂດສ ກໍໄດ້ໄປເຖິງປະເທດນັ້ນ.
ວັກຊີນທີ່ຈັດສົ່ງໃຫ້ໃນວັນອາທິດຜ່ານມານີ້ ແມ່ນນອນຢູ່ໃນຢາໄຟເຊີຈຳນວນທັງໝົດ 1,7
ລ້ານໂດສທີ່ສະຫະລັດໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອ ໂດຍກົງແກ່ລາວ ໂດຍຜ່ານໂຄງການໂຄແວັກ (COVAX), ອີງຕາມຖະແຫລງການສະບັບນຶ່ງໃນເວັບໄຊທ໌ຂອງສະຖານເອກອັກຄະລັດ
ຖະທູດສະຫະລັດປະຈຳ ສປປ ລາວ. ການໄປເຖິງຂອງວັກຊີນໄຟເຊີນີ້ ແມ່ນເຮັດໃຫ້ຊາວລາວພາກັນຕື່ນເຕັ້ນດີໃຈຫລາຍ ດັ່ງທີ່ພະນັກງານຂອງອົງການບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານຜູ້ນຶ່ງທີ່ຄອຍຕິດຕາມຂ່າວຄາວຂອງວັກຊີນໄຟເຊີນີ້ມາຕະຫລອດເລົ່າສູ່ຟັງວ່າ:
ພະນັກງານຜູ້ນີ້ເວົ້າອີກວ່າ ສະຫະລັດເປັນນຶ່ງໃນປະເທດທີ່ນຳໜ້າໝູ່ໃນເລື້ອງໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອແກ່ລາວຕໍ່ສູ້ກັບພະຍາດໂຄວິດ-19 ແລະກໍຄິດວ່າທາງລັດຖະບານລາວຄົງເຫັນຄວາມສຳຄັນຂອງການຊ່ວຍເຫລືອນີ້ຫລາຍຢູ່ເພາະປາກົດວ່າ ທີ່ຜ່ານມາເຄີຍມີການນຳຂັ້ນສູງເຖິງຂັ້ນຮອງປະທານປະເທດເປັນຜູ້ຕາງໜ້າປະເທດຮັບເອົາການຊ່ວຍເຫລືອວັກຊີນຈາກສະຫະລັດໃນປີກາຍນີ້.
ຜ່ານມາສະຫະລັດກໍໄດ້ຊ່ວຍເຫລືອຢາວັກຊີນໄຟເຊີຈຳນວນ 1 ແສນກວ່າໂດສ ໃນເດືອນມິຖຸນາ ແລະຈອນສັນ&ຈອນສັນ (Johnson & Johnson) ຈຳນວນ 1 ລ້ານໂດສ ໃນເດືອນຕໍ່ມາໃນປີ 2021.
ສ່ວນວັກຊີນໄຟເຊີຈຳນວນ 899,730 ໂດສທີ່ຍັງເຫລືອນັ້ນ ກໍຈະໄປຮອດລາວ ໃນກາງເດືອນນີ້ແລະການຊ່ວຍເຫລືອຄັ້ງນີ້ຂອງສະຫະລັດກໍແມ່ນເພື່ອປະກອບສ່ວນສະໜັບສະໜຸນຄວາມພະຍາຍາມຂອງລັດຖະບານລາວໃຫ້ບັນລຸເປົ້າໝາຍ ການສັກຢາວັກຊິນກັນໂຄວິດຢ່າງຄົບຖ້ວນໃຫ້ຫລາຍເຖິງ 80 ເປີເຊັນຂອງພົນລະເມືອງລາວທັງໝົດ ພາຍໃນປີ 2022 ນີ້, ອີງຕາມຖະແຫລງການຂອງສະຖານເອກອັກຄະລັດຖະທູດສະຫະລັດ.
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