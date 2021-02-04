ຊາວລາວໃນຕ່າງປະເທດ ສົ່ງເງິນຫຼາຍໆລ້ານໂດລາ ກັບຄືນປະເທດ ໃນແຕ່ລະປີ

ລາວ ມີຫຼາຍໆທາງ ທີ່ຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ຈາກຄົນລາວທີ່ຢູ່ໃນຕ່າງປະເທດ ຫຼືລາວນອກ. ສາສະດາຈານຜູ້ຊົງຄຸນນະວຸດທິ ກູ ຢາງ ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ ລັດຄາລີຟໍເນຍ ທີ່ສະແຕນິສ ລອສ ກ່າວວ່າ ລາວນອກໄດ້ສົ່ງເງິນຫຼາຍໆລ້ານໂດລາກັບຄືນປະເທດໃນແຕ່ລະປີ ແຕ່ກໍຍັງໜ້ອຍຢູ່ຖ້າປຽບທຽບໃສ່ຫວຽດນາມ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຢ່າງຫຼວງ ຫຼາຍຈາກພວກຫວຽດກຽວ ຫລື ຊາວຫວຽດນາມພົ້ນທະເລ. ດຣ. ກູ ຢາງ ກ່າວກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້ວ່າ:
“ຊາວຫວຽດນາມອາເມຣິກັນ ສົ່ງເງິນກັບຄືນປະເທດເປັນຈຳນວນມະຫາສານ 14 ພັນ ລ້ານໂດລາ ໃນປີ 2017”
ດຣ. ກູ ຢາງ ເວົ້າວ່າ ນອກນັ້ນແລ້ວ ລັດຖະບານຫວຽດນາມ ຍັງໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ໃນການຊັກຊວນໃຫ້ພວກຫວຽດກຽວ ກັບຄືນໄປຢ້ຽມຢາມປະເທດຫວຽດນາມ ຊຶ່ງທ່ານກ່າວກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້ວ່າ:
“ມີຊາວຫວຽດກຽວ ຫຼືຊາວຫວຽດນາມພົ້ນທະເລຈຳນວນ 5 ແສນຄົນເດີນທາງໄປຢ້ຽມ ຢາມຫວຽດນາມທຸກໆປີ ພວກເຂົາເຈົ້ານຳເອົາເງິນໂດລາກັບຄືນໄປພ້ອມຈ່າຍຄ່າໂຮງ ແຮມ ເຂົ້າຮ້ານອາຫານ ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກສິ່ງເຫຼົ່ງນີ້.”
ແນວໃດກໍຕາມ ອີງຕາມການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ ຂອງອົງການ Pew ໃນປີ 2017 ແລ້ວ ຄົນລາວໃນອາເມຣິກາ ໄດ້ສົ່ງເງິນກັບຄືນປະເທດຢ່າງໜ້ອຍ 24 ລ້ານໂດລາ ແຕ່ດັ່ງທີ່ເຮົາຮູ້ກັນດີຄົນລາວສ່ວນໃຫຍ່ບໍ່ໄດ້ໃຊ້ບໍລິການສົ່ງເງິນ ແຕ່ມັກຈະເອົາໃຫ້ກັນໂລດໂດຍບໍ່ຜ່ານອົງການສົ່ງເງິນ ຈຶ່ງບໍ່ມີໃນໂຕເລກທີ່ຈົດບັນທຶກໃດໆ.
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